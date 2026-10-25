"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку - 25.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261025/ya-ne-movnyuchka-blogersha-rusofobka-obidelas-na-yumoristku-1084042984.html
"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку
"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку - 25.10.2026 Украина.ру
"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку
Украинская блогерша-русофобка Елена Мандзюк ответила на критику однофамилицы – комикессы из Закарпатья Валерии Мандзюк
2026-10-25T06:17
2026-10-25T06:17
новости
закарпатье
харьков
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/18/1084042856_48:0:848:450_1920x0_80_0_0_77b78569c0abff1a7b41efe301893969.jpg
"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая [женщина] и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату Верховной Рады Гончаренко*, ни разной вате, ни комику Лере Мандзюк. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лере Мандзюк писали угрозы и очень плохие вещи после языкового скандала с Алхим, где я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз — ни она, ни я, ни кто-либо другой!" — начала свою запись блогерша.Она оскорбилась тем, что её однофамилица в интервью Марии Ефросининой назвала блогершу тупой [женщиной]."Это меня просто разбило, потому что я не делала ничего против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных личностей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", — негодовала блогерша.Ранее, 15 октября, в интервью Ефросининой* комикесса Мандзюк рассказала о том, что произошло после перепалки её однофамилицы с актрисой и блогршей Анной Алхим. В той перепалке блогерша заявила, что Харьков – "город ждунов и [дуболомов]"."Все обидные слова, комментарии, что угодно &lt;…&gt;, это ничто в сравнении с тем, что прилетело мне, когда, [блин], эти две глуполицые тупые [женщины] сделали войну одной аудитории и второй &lt;…&gt; Это было очень несправедливо ко мне, как к Лере Мандзюк, а у нас очень похожее имя (Лера и Лена) и одинаковая фамилия", – вспоминала комикесса.Ей начали поступать угрозы даже от украинских военных."Люди не разбираются. Они слышали "Мандзюк". Всё. Это повод написать мне, где они меня ждут, с целью окончить мою жизнь там. Мне писали военные, скидывали мне мою афишу: "Ты же понимаешь, мы встретимся". Это страшно", – отмечала уроженка Закарпатья.Её особо задело то, что слова блогерши отразились на профессиональной деятельности Мандзюк как юмористки. Она даже предупреждала людей перед концертами, что она – не блогерша."Я выходила и вместо "Здравствуйте" говорила: "Если вы думаете, что я – Лена Мандзюк, выдыхайте. Если вы пришли бросать в меня кирпичами, если кто-то с заточкой, расслабьтесь, закажите себе что-то выпить"", – вспомнила она.По словам комикессы, высказывания блогерши-русофобки отразились и на её финансах."Например, мы заказываем рекламу [концерта], и нам прямо пишут: "Мы не будем рекламировать эту пани, т.к. наши взгляды с ней расходятся, и нам кажется, что в Одессе ей будет очень тяжело выступать. Может, не езжайте"", – указала Валерия Мандзюк.Она думала, что может просто переждать скандалы. Но этого не хватает."Она же не угомонится. Смотри, у меня руки трясутся. Я реально… Это не удивление. Это было очень несправедливо", – отметила Мандзюк.Она подумывала применить псевдоним, познакомиться с блогершей, чтобы сделать совместную фотографию. От последнего она отказалась, т.к. ей эта блогерша неприятна.* – внесены в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html
закарпатье
харьков
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/18/1084042856_148:0:748:450_1920x0_80_0_0_5cbab42bd637f6ceceaf4dc957a9b093.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, закарпатье, харьков, одесса
Новости, Закарпатье, Харьков, Одесса

"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку

06:17 25.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / elena_mandziukЛена Мандзюк
Лена Мандзюк - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / elena_mandziuk
Читать в
ДзенTelegram
Украинская блогерша-русофобка Елена Мандзюк ответила на критику однофамилицы – комикессы из Закарпатья Валерии Мандзюк
"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая [женщина] и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату Верховной Рады Гончаренко*, ни разной вате, ни комику Лере Мандзюк. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лере Мандзюк писали угрозы и очень плохие вещи после языкового скандала с Алхим, где я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз — ни она, ни я, ни кто-либо другой!" — начала свою запись блогерша.
Она оскорбилась тем, что её однофамилица в интервью Марии Ефросининой назвала блогершу тупой [женщиной].
"Это меня просто разбило, потому что я не делала ничего против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных личностей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", — негодовала блогерша.
Ранее, 15 октября, в интервью Ефросининой* комикесса Мандзюк рассказала о том, что произошло после перепалки её однофамилицы с актрисой и блогршей Анной Алхим. В той перепалке блогерша заявила, что Харьков – "город ждунов и [дуболомов]".
"Все обидные слова, комментарии, что угодно <…>, это ничто в сравнении с тем, что прилетело мне, когда, [блин], эти две глуполицые тупые [женщины] сделали войну одной аудитории и второй <…> Это было очень несправедливо ко мне, как к Лере Мандзюк, а у нас очень похожее имя (Лера и Лена) и одинаковая фамилия", – вспоминала комикесса.
Ей начали поступать угрозы даже от украинских военных.
"Люди не разбираются. Они слышали "Мандзюк". Всё. Это повод написать мне, где они меня ждут, с целью окончить мою жизнь там. Мне писали военные, скидывали мне мою афишу: "Ты же понимаешь, мы встретимся". Это страшно", – отмечала уроженка Закарпатья.
Её особо задело то, что слова блогерши отразились на профессиональной деятельности Мандзюк как юмористки. Она даже предупреждала людей перед концертами, что она – не блогерша.
"Я выходила и вместо "Здравствуйте" говорила: "Если вы думаете, что я – Лена Мандзюк, выдыхайте. Если вы пришли бросать в меня кирпичами, если кто-то с заточкой, расслабьтесь, закажите себе что-то выпить"", – вспомнила она.
По словам комикессы, высказывания блогерши-русофобки отразились и на её финансах.
"Например, мы заказываем рекламу [концерта], и нам прямо пишут: "Мы не будем рекламировать эту пани, т.к. наши взгляды с ней расходятся, и нам кажется, что в Одессе ей будет очень тяжело выступать. Может, не езжайте"", – указала Валерия Мандзюк.
Она думала, что может просто переждать скандалы. Но этого не хватает.
"Она же не угомонится. Смотри, у меня руки трясутся. Я реально… Это не удивление. Это было очень несправедливо", – отметила Мандзюк.
Она подумывала применить псевдоним, познакомиться с блогершей, чтобы сделать совместную фотографию. От последнего она отказалась, т.к. ей эта блогерша неприятна.
* – внесены в список экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
8 октября, 17:31
Редька против "галицкого НКВД": украинский патриот вступился за русский языкНа Украине разгорелся скандал вокруг стендап-комика Феликса Редьки. История с первого взгляда типичная: украинские публичные спикеры снова выясняют, кто из них правильнее родину любит, а чьи высказывания "прокремлёвские"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗакарпатьеХарьковОдесса
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю
08:00"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе
07:19Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты
07:07Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм
06:17"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку
06:10"Большая проблема": Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ
06:04"Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского
05:30"Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев — Лукьянов
04:30"Не бесцельная имитация": Фёдор Лукьянов оценил значение встречи в Осло
20:30"Бригады измотаны": военный эксперт объяснил, способны ли ВСУ на контрудар
20:04Получили самую сильную армию на планете: роль СВО в деле модернизации Вооруженных сил России
19:30Разгром Волчанского котла: Евсеев объяснил, что будет с ВСУ под Великим Бурлуком
18:30От Доброполья — удар на Красный Лиман: Евсеев назвал путь для разгрома группировки ВСУ
18:01Упущенный 2023-й, тихий удар ЦРУ, посол Германии хлопнул дверью. Итоги 24 октября
17:59Минэнерго рассказало о ситуации в Крыму, Донбассе и Новороссии
16:52"Миллионы не ошибаются": Гордон* снова оказался в топе русофобов
16:44Почему Зеленский заговорил об уступках и какие непопулярные меры пора принять уже сейчас – Евстафьев
16:00Дальневосточный город Черновцы и забытое "Сердце Бонивура"
15:35Кому служила Галицкая армия: на Украине снимут сериал о предательской истории УГА
15:33Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих
Лента новостейМолния