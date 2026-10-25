https://ukraina.ru/20261025/ya-ne-movnyuchka-blogersha-rusofobka-obidelas-na-yumoristku-1084042984.html

"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку

"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку - 25.10.2026 Украина.ру

"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку

Украинская блогерша-русофобка Елена Мандзюк ответила на критику однофамилицы – комикессы из Закарпатья Валерии Мандзюк

2026-10-25T06:17

2026-10-25T06:17

2026-10-25T06:17

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"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая [женщина] и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату Верховной Рады Гончаренко*, ни разной вате, ни комику Лере Мандзюк. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лере Мандзюк писали угрозы и очень плохие вещи после языкового скандала с Алхим, где я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз — ни она, ни я, ни кто-либо другой!" — начала свою запись блогерша.Она оскорбилась тем, что её однофамилица в интервью Марии Ефросининой назвала блогершу тупой [женщиной]."Это меня просто разбило, потому что я не делала ничего против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных личностей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", — негодовала блогерша.Ранее, 15 октября, в интервью Ефросининой* комикесса Мандзюк рассказала о том, что произошло после перепалки её однофамилицы с актрисой и блогршей Анной Алхим. В той перепалке блогерша заявила, что Харьков – "город ждунов и [дуболомов]"."Все обидные слова, комментарии, что угодно <…>, это ничто в сравнении с тем, что прилетело мне, когда, [блин], эти две глуполицые тупые [женщины] сделали войну одной аудитории и второй <…> Это было очень несправедливо ко мне, как к Лере Мандзюк, а у нас очень похожее имя (Лера и Лена) и одинаковая фамилия", – вспоминала комикесса.Ей начали поступать угрозы даже от украинских военных."Люди не разбираются. Они слышали "Мандзюк". Всё. Это повод написать мне, где они меня ждут, с целью окончить мою жизнь там. Мне писали военные, скидывали мне мою афишу: "Ты же понимаешь, мы встретимся". Это страшно", – отмечала уроженка Закарпатья.Её особо задело то, что слова блогерши отразились на профессиональной деятельности Мандзюк как юмористки. Она даже предупреждала людей перед концертами, что она – не блогерша."Я выходила и вместо "Здравствуйте" говорила: "Если вы думаете, что я – Лена Мандзюк, выдыхайте. Если вы пришли бросать в меня кирпичами, если кто-то с заточкой, расслабьтесь, закажите себе что-то выпить"", – вспомнила она.По словам комикессы, высказывания блогерши-русофобки отразились и на её финансах."Например, мы заказываем рекламу [концерта], и нам прямо пишут: "Мы не будем рекламировать эту пани, т.к. наши взгляды с ней расходятся, и нам кажется, что в Одессе ей будет очень тяжело выступать. Может, не езжайте"", – указала Валерия Мандзюк.Она думала, что может просто переждать скандалы. Но этого не хватает."Она же не угомонится. Смотри, у меня руки трясутся. Я реально… Это не удивление. Это было очень несправедливо", – отметила Мандзюк.Она подумывала применить псевдоним, познакомиться с блогершей, чтобы сделать совместную фотографию. От последнего она отказалась, т.к. ей эта блогерша неприятна.* – внесены в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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