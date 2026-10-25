"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены - 25.10.2026 Украина.ру
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"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены
"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены - 25.10.2026 Украина.ру
"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены
В Запорожской области произошла очередная трагедия: рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского беспилотника
2026-10-25T12:45
2026-10-25T13:20
новости
запорожская область
белгород
евгений балицкий
дроны
всу
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В момент атаки в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров. В результате удара трое человек получили ранения. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии, его коллега и один из пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Остальные люди, находившиеся в салоне, по предварительной информации, не пострадали."Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей", — написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Региональные власти пообещали, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Это второй за сутки случай атаки на гражданских специалистов в Запорожской области. Накануне противник ударил по машине дорожных рабочих, которые вели ремонтные работы на трассе. В результате кабина полностью выгорела. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
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новости, запорожская область, белгород, евгений балицкий, дроны, всу
Новости, Запорожская область, Белгород, Евгений Балицкий, дроны, ВСУ

"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены

12:45 25.10.2026 (обновлено: 13:20 25.10.2026)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
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В Запорожской области произошла очередная трагедия: рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского беспилотника
В момент атаки в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров. В результате удара трое человек получили ранения. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии, его коллега и один из пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Остальные люди, находившиеся в салоне, по предварительной информации, не пострадали.

"Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей", — написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Региональные власти пообещали, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Это второй за сутки случай атаки на гражданских специалистов в Запорожской области. Накануне противник ударил по машине дорожных рабочих, которые вели ремонтные работы на трассе. В результате кабина полностью выгорела. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.
Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.
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