https://ukraina.ru/20261025/tselenapravlennyy-udar-po-mirnym-bpla-atakoval-avtobus-moskva--melitopol-troe-raneny-1084049948.html

"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены

"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены - 25.10.2026 Украина.ру

"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены

В Запорожской области произошла очередная трагедия: рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Москва — Мелитополь", попал под удар украинского беспилотника

2026-10-25T12:45

2026-10-25T12:45

2026-10-25T13:20

новости

запорожская область

белгород

евгений балицкий

дроны

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541595_245:0:1811:881_1920x0_80_0_0_0be21ab6f93f6d36fd768fb6c55fc013.jpg

В момент атаки в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров. В результате удара трое человек получили ранения. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии, его коллега и один из пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Всех пострадавших оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Остальные люди, находившиеся в салоне, по предварительной информации, не пострадали."Хочу подчеркнуть: это не просто преступление — это акт терроризма, направленный против мирных людей", — написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Региональные власти пообещали, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Это второй за сутки случай атаки на гражданских специалистов в Запорожской области. Накануне противник ударил по машине дорожных рабочих, которые вели ремонтные работы на трассе. В результате кабина полностью выгорела. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.Сегодня ночью Белгород подвергся массированному удару беспилотников. На данное время сообщается уже о двух погибших: один убит во время атаки, второй позже скончался в больнице, ранения получили 13 человек.

запорожская область

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, белгород, евгений балицкий, дроны, всу