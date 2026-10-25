"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни - 25.10.2026 Украина.ру
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"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни
"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни - 25.10.2026 Украина.ру
"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни
Блогерша Милана Некруц (Миломанова) обвинила популярную певицу Наталью Королёву в краже пяти лет жизни
2026-10-25T12:44
2026-10-25T12:44
россия
москва
новости
наташа королева
шульженко
тарзан
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Об обвинениях блогерши сообщило издание Starhit. По словам Некруц, около 5 лет назад на неё завели дело из-за ограбления квартиры Королёвой. Блогерше пришлось бежать из России."Пришло время поставить все точки над "i". Я больше не боюсь. Я готова бороться и доказать свою невиновность. Вы украли у меня пять лет жизни, славу, деньги, родных, страну, имя. Вы вымазали меня в грязи, чтобы заработать деньги. Пришло время каждому ответить за свои лживые слова, обвинения и поступки. Наташе было все-равно, кого посадить, кому отомстить", — заявила Некруц.По её словам, пять лет назад она "имела неосторожность" познакомить актрису Анастасию Шульженко с коллегой последней по цеху – мужем Королёвой Сергеем Глушко, также известным как Тарзан.Как заявила блогерша, между актрисой и актёром якобы завязался роман. Глушко пригласил Шульженко и Некруц в гости, где блогерша сняла короткий ролик, из-за чего и попала в передрягу. После появления ролика Шульженко отправилась на шоу, где призналась в романе с Глушко. Тогда Королёва, по словам блогерши, якобы и задумала свою "месть"."Она написала заявление в полицию из-за ограбления квартиры. Но из материалов правоохранительных органов чудом исчезла Анастасия Шульженко. Я оказалась крайней. На меня завели уголовное дело и посадили на двое суток", — пожаловалась блогерша.Что же до бывшей подруги, то ей, как указала Некруц, дали хорошего адвоката и заплатили за молчание. А вот блогерше пришлось покинуть страну. Теперь же она, по её словам, устала бояться. Некруц хочет снятия обвинений в краже, для чего планирует нанять адвоката.Пока ни Королёва, ни Глушко, ни Шульженко не прокомментировали обвинения блогерши.В 2020 году СМИ сообщали, что Королёва, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму около 5 млн руб. Кроме того, певица не досчиталась 3 тыс. евро. Королёва обратилась в полицию. В сети же всплыл видеоролик с Глушко и двумя девушками. Некоторые медиа поспешили обвинить актёра в супружеской неверности.Но звёздный брак не распался. Сегодня Королёва и Глушко в соцсетях демонстрируют крепость отношений. Две недели назад актёр опубликовал видео с выставки своих картин в Гостином дворе в Москве. Значительная часть картин – портреты Королёвой.
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россия, москва, новости, наташа королева, шульженко, тарзан
Россия, Москва, Новости, Наташа Королева, Шульженко, Тарзан

"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни

12:44 25.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПремьера мюзикла "Вальс-бостон" Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан)
Премьера мюзикла Вальс-бостон Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Блогерша Милана Некруц (Миломанова) обвинила популярную певицу Наталью Королёву в краже пяти лет жизни
Об обвинениях блогерши сообщило издание Starhit. По словам Некруц, около 5 лет назад на неё завели дело из-за ограбления квартиры Королёвой. Блогерше пришлось бежать из России.
"Пришло время поставить все точки над "i". Я больше не боюсь. Я готова бороться и доказать свою невиновность. Вы украли у меня пять лет жизни, славу, деньги, родных, страну, имя. Вы вымазали меня в грязи, чтобы заработать деньги. Пришло время каждому ответить за свои лживые слова, обвинения и поступки. Наташе было все-равно, кого посадить, кому отомстить", — заявила Некруц.
По её словам, пять лет назад она "имела неосторожность" познакомить актрису Анастасию Шульженко с коллегой последней по цеху – мужем Королёвой Сергеем Глушко, также известным как Тарзан.
Как заявила блогерша, между актрисой и актёром якобы завязался роман. Глушко пригласил Шульженко и Некруц в гости, где блогерша сняла короткий ролик, из-за чего и попала в передрягу. После появления ролика Шульженко отправилась на шоу, где призналась в романе с Глушко. Тогда Королёва, по словам блогерши, якобы и задумала свою "месть".
"Она написала заявление в полицию из-за ограбления квартиры. Но из материалов правоохранительных органов чудом исчезла Анастасия Шульженко. Я оказалась крайней. На меня завели уголовное дело и посадили на двое суток", — пожаловалась блогерша.
Что же до бывшей подруги, то ей, как указала Некруц, дали хорошего адвоката и заплатили за молчание. А вот блогерше пришлось покинуть страну. Теперь же она, по её словам, устала бояться. Некруц хочет снятия обвинений в краже, для чего планирует нанять адвоката.
Пока ни Королёва, ни Глушко, ни Шульженко не прокомментировали обвинения блогерши.
В 2020 году СМИ сообщали, что Королёва, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму около 5 млн руб. Кроме того, певица не досчиталась 3 тыс. евро. Королёва обратилась в полицию. В сети же всплыл видеоролик с Глушко и двумя девушками. Некоторые медиа поспешили обвинить актёра в супружеской неверности.
Но звёздный брак не распался. Сегодня Королёва и Глушко в соцсетях демонстрируют крепость отношений. Две недели назад актёр опубликовал видео с выставки своих картин в Гостином дворе в Москве. Значительная часть картин – портреты Королёвой.
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