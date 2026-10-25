https://ukraina.ru/20261025/da-sgorite-vy-v-adu-mask-obvinil-ukrainu-tam-otvetili-khronika-sobytiy-na-utro-25-oktyabrya-1084047700.html

"Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября

"Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября - 25.10.2026 Украина.ру

"Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил украинскую армию в нарушении условий использования Starlink, украинцы и поляки ответили американцу

2026-10-25T09:41

2026-10-25T09:41

2026-10-25T09:45

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Американский бизнесмен Илон Макс заявил, что Вооружённые силы Украины нарушили условия использования системы спутниковой связи Starlink, применив её для для нанесения наступательных ударов беспилотниками для убийства людей."Украинские военные нарушили условия использования Starlink ииспользовали его для наступательных ударов с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", — отметил Маск.Он подчеркнули, что использование Starlink для военных целей никогда не было разрешено."Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, находится под контролем правительства США. Что они решат с ней делать, зависит только от них", — написал он также в соцсети Х.Starlink — коммерческая спутниковая сеть компании МаскаSpaceX для широкополосного доступа в интернет. Её используют как частные лица, так и компании или даже государственные структуры.Starshield — отдельное направлениеSpaceX. Оно предназначается для государственных задач в сфере национальной безопасности, включая защищенную связь, наблюдение за Землей и размещение на спутниках специальной аппаратуры. В Starshield используют дополнительными средствами криптографической защитыс секретными данными.При этом Starshield использует технологии Starlink. Кроме того, ряд сервисов Starshield использует ту же спутниковую группировку и наземную инфраструктуру, что и Starlink.Кроме того, Starlink — коммерческий сервис под управлением SpaceX. Что касается системы Starshield находятся под контролем правительства США.Также Маск заявил, что Starlink имеет решающее значение для украинской обороны."Starlink по-прежнему имеет решающее значение для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую нельзя заглушить или уничтожить, по крайней мере пока. Если бы Starlink отключили, украинский фронт мгновенно развалился бы. Это НЕ угроза, это просто констатация факта", — отметил Маск.ОН заявил, что Starlink также сыграл решающую роль в обеспечении связи ВСУ на ранних стадиях конфликта."SpaceX сделала для защиты Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле — это бесспорно. В то же время я испытываю лишь АБСОЛЮТНОЕ ОТВРАЩЕНИЕ к тем подлым воинствующим демагогам, которые, притворяясь добродетельными, подстрекают к бесконечной бойне и не предлагают ни одного реалистичного решения конфликта. Да сгорите вы в аду",– подчеркнулМаск.Американскому бизнесмену ответили в Киеве. Советник Владимира Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш" заявил, что Украина якобыфизически не может использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов вглубь РФ и ударов средней дальности."Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине", — написал он в соцсетях.По его словам, с зимы (февраля)2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч, а над территорией России Starlink не работает."Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов дипстрайками и мидлстрайками", — уверял советник Зеленского.Слова Маска прокомментировали и в России. Так, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал к честности и реалистичным решениям, а также заявил, что Маск разоблачает ложь поджигателей войны."Илон разоблачает ложь поджигателей войны... Для мира необходимы честность и реалистичные решения", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.А вот польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, напротив, пожелал Маску "улететь на Марс"."Желаю Маску всего наилучшего. Он великий изобретатель, надеюсь, что улетит на Марс", — привёл его слова телеканал TVP Info.Сикорский обвинил Маска в том, что он вмешивается в политику других стран.На украино-польскую реакцию на слова Маска обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору."Пост Илона Маска в соцсети X вызвал самый настоящий взрыв в головах у украинцев. Это привело к панике, из-за которой Зеленский бросился звать на помощь европейцев, ведь он понимает, к чему все идёт", — заявил он в эфире своего YouTube.По словам эксперта, такая тактика привела к противоположному результату, заставив европейцев лишь отпустить колкие комментарии в адрес Маска."Сначала Зеленский жаловался, что Starlink не был восстановлен до нормальной военной скорости, а потом [Сикорский] отправляет Маска на Марс в издевательской манере", — возмутился журналист.При этом в субботу украинский портал "Новости.Live", ссылаясь на комментарий министра обороны страны Евгения Хмару, передал, что система спутниковой связи Starlink и ее военная версия Starshield стабильно работает на Украине на скоростях выше 400 километров в час.Подробнее о нюансах отношения США к Украине — в статье Кирилла Стрельникова "Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты"

https://ukraina.ru/20261024/ugroza-nomer-odin-ukraina-i-evropa-v-uzhase-ot-rossiyskogo-rassveta-1084036006.html

https://ukraina.ru/20261024/rostislav-ischenko-zelenskiy-sdelal-vse-dlya-togo-chtoby-ssha-zakhoteli-primerno-nakazat-ukrainu-1084034102.html

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Егор Леев

эксклюзив, илон маск, владимир зеленский, сикорский, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, youtube