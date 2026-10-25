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"Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев — Лукьянов

"Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев — Лукьянов - 25.10.2026 Украина.ру

"Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев — Лукьянов

Для Трампа украинский сюжет — предвыборный инструмент: ему нужен образ лидера, действующего ради США. Россию прогнуть не получается и он вернулся к давлению на Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-25T05:30

2026-10-25T05:30

2026-10-25T05:30

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На вопрос о том, поменялась ли стратегия Трампа на переговорах, эксперт ответил, что тот вернулся к своей изначальной установке — давлению на Киев.По мнению Лукьянова, для президента США украинский сюжет — важный предвыборный инструмент, а перспективы республиканцев на грядущих выборах выглядят бледно при малом запасе времени. "Трампу нужен даже не столько финальный результат, сколько образ лидера, который непрерывно действует ради простого американца", — пояснил эксперт.Посыл к избирателю у него простой. "У вас высокие цены на топливо, но я отбросил всю ерунду, договорился с [президентом России Владимиром] Путиным, скоро пойдет дизель и все подешевеет", — привёл Лукьянов.Что касается самих переговоров, Трамп вернулся к изначальной установке — давить на Украину. "Россию прогнуть не получается ни кнутом, ни пряником", — подчеркнул эксперт.Полтора года назад он начинал именно с этого, потом колебался, а теперь снова считает, что Киев зависит от внешней помощи слишком сильно, чтобы долго сопротивляться, — значит, его легче заставить пойти на компромисс, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет" на сайте Украина.ру.Также актуальный материал по теме: "Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, Англия превращает Европу в колонию" на сайте Украина.ру.

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