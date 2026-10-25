В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет
© AP / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP / Efrem Lukatsky
Ежедневный кошмар Украины - это безобразная дикая мобилизация. Людей хватают на улицах, залезают уже и в дома, мужчины на Украине находятся просто в заложниках. Почему же народ не протестует? Протестует, ещё бы как. Борьба против ТЦК становится всё более ожесточённой
Одесса: душат женщин
В Одессе полиция душила женщину, которая отбивала мобилизованного. Женщина упала на асфальт возле машины и потеряла сознание.
Другие одесситы тоже не стояли сложа руки: дрались с полицейскими, били по машине, пытались выкрутить руль у водителя и рвали двери. Иногда даже получалось открыть дверь, но захваченный в плен современным "одесским гестапо" парень не смог убежать. Наверное, его приковали наручниками или запшикали баллончиком со слезоточивым газом.
Что вообще происходит? Это "мобилизация по-украински". Так набирают "нерабов" в армию Зеленского.
Народное возмущение настолько велико, что даже "великий кормчий" украинского народа должен был высказаться:
"Очень сложно сделать так, чтобы это было с уважением", - изрёк Зеленский.
А "без уважения" всё выглядит так, как будто это не Украина, а концлагерь. Такого никогда не было ни в одной стране мира!
Хмельницкий: "лазят по хатам"
Близится пятая зима военных действий, поменялись три главкома и уже пять министров обороны. А мобилизуют всё так же: ловят на улицах, в магазинах, в поликлиниках, вытаскивают из машин.
Одного "бусифицировали" прямо из уличного туалета.
Уже даже "лазят по хатам", как пишут возмущённые жители в Хмельницкой области. Есть и видео с камер наблюдения: залезают в дом через окно, открывают изнутри дверь, забегают в дом сразу несколько человек, двое сторожат на выходе. Абсолютно бандитское нападение! К большому счастью хозяина, его не оказалось дома.
Это уже, похоже, какие-то "тон-тон макуты", тайная полиция "папочки Дювалье" на Гаити. Там люди бесследно исчезали. И на Украине люди бесследно исчезают, после того как их затаскивают в ужасные "машины ТЦК".
Правда, "тон-тон макуты" выкачивали из гаитян кровь, чтобы продавать в больницы США. ТЦК этого пока что, кажется, не делают. Вот и вся разница.
Пассивное сопротивление
Почему же народ не сопротивляется? Да сопротивляется, конечно же! Пока больше пассивно: прячутся под кроватями и по погребам или бегут в "сзч" (самовольно оставляют часть).
Дезертировали только официально и только за сентябрь 21,2 тыс. человек. Это новый "рекорд". Всего за этот год убежали из армии 165 тыс. человек.
Но массово сопротивляться невозможно: все мероприятия в стране запрещены.
А одиночные всплески сопротивления, конечно же, есть. Но это акции отчаяния.
Киев: стрельба в ТЦК
В Киеве "бусифицированный" начал отстреливаться прямо в военкомате. Трое тэцэкашников ранены, трое полицейских ранены, стрелявший задержан.
Вот так выглядит "народное сопротивление".
Где же те, кто самодовольно заявлял: "а мы выйдем на Майдан! Мы можем! Украинцы - не рабы!"
Где же ваш Майдан?
Надо сказать, впрочем, что многих происходящее устраивает. Тех, кто живёт в Европе на пособия, - устраивает. Простые жители Украины никогда ещё так хорошо не жили, как сейчас в эмиграции.
Устраивает всё происходящее армию чиновников (управленческий аппарат на Украине сейчас больше, чем в УССР, в 2,5-3 раза).
Отлично себя чувствуют волонтёры, блогеры и множество тех, кто торгует выездом за рубеж или "освобождением" из ТЦК.
Ужасающая коррупция процветает в армии, где собирают деньги и с живых, и с "мертвых душ".
Все эти "бизнесмены" стремительно богатеют и совершенно не хотят окончания войны. На них сейчас просто пролился "золотой дождь".
Не один Зеленский со своими друзьями мечтал о золотых унитазах!
Плохо только тем, кого поймали и отправили воевать.
Поэтому многие пытаются с Украины сбежать. Но делать это всё сложнее.
Вчера, 14:57Раздвоение Зеленского. Как глава украинского режима эксплуатирует свою болезньВладимир Зеленский дал примечательное интервью британскому предпринимателю Стивену Бартлетту, вызвавшее довольно широкий резонанс в западном обществе. Оно было опубликовано в четверг, 22 октября, в популярном британском подкасте The Diary Of A CEO
Молдавия: пограничники арестованы
Один из "уклонистов" пытался переплыть Днестр и спастись в Молдавии.
Его преследовали двое украинских пограничников на лодке. Они не придумали ничего лучшего, как бить несчастного мужика веслом по голове.
Так они все вместе доплыли до молдавского берега, и там их еле спасли от самосуда со стороны простых молдаван. Пограничников в итоге арестовали за нарушение границы.
Эта история - со счастливым концом: уклонист сбежал в Молдавию, его укрыли люди.
Что характерно: на видео и молдаване, и украинцы "общаются" на русском языке.
Появилась моментально компьютерная игра: двое пограничников с криками гоняются за уклонистами и бьют их вёслами по головам.
Львов и Харьков: сопротивление
Во Львовской области военком получил удар ножом в шею от местного жителя при проверке документов. Военный в больнице. Мужчина смог убежать, но позже его задержали, при этом он пытался отстреливаться из пневматического пистолета.
В Харькове бусифицировали совершенно голого мужчину. Как сообщают, он был одет, до того как попал в руки ТЦК. Но в ходе "проверки документов" с него сорвали всю одежду.
Офицер ВСУ показал "нерабовозку". Это обычный автобус с решётками, который охраняется вооружённым конвоем. Иначе, сказал он, мобилизованные сбегут через окна.
Вот такая хроника "вялотекущей гражданской войны" на Украине.
Отменяем бронь!
Что предпринимает власть? Пытаются "закрутить гайки" ещё сильнее!
Везде будут уменьшать и снимать бронь.
Кому давать, а кому не давать бронь, теперь будет решать специальный новый координационный центр.
Премьер Корецкий заявил, что на Украине людей с бронью, отсрочкой, а также просто уклоняющихся от армии больше, чем тех, кто служит.
В общем, понятно: пришёл новый премьер, который увидел, что невероятные потоки денег идут мимо него.
Все, кто имеет бронь, носят "в конвертах" деньги "наверх". Это огромный бизнес.
И все это идёт мимо новой власти! А пострадают опять простые люди, которым в процессе этой "пересборки" отменят бронь.
Диаконы и спаситель!
Но есть и хорошие новости.
Епископ ПЦУ (новая бутафорская церковь Украины) записал в "диаконы" 291 человека!
Спас их, таким образом, от мобилизации. Уже осуждён, получил условный срок.
Но будем надеяться, он продолжит свою работу. Это же действительно спаситель людей!
Всё-таки есть Божий промысел! Пусть и с целью наживы действовал служитель культа, но в итоге хоть дал людям передышку.
Может, успели убежать из "концлагеря Украина".
07:19Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и фактыЗа последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
Зеленский не спит!
Ну а сам "комендант концлагеря" бегает по европейским телестудиям и "давит слезу". Оказывается, это его должны пожалеть! Думает, все уже забыли про его золотые унитазы и дворцы.
Зеленский в интервью британскому блогеру рассказал, что он не спит:
- Это невыносимая боль, и я не пожелаю её никому. Это тяжело. Честно говоря, я не сплю.
- У вас слёзы на глазах? - участливо спрашивает ведущий.
- Да, - отвечает актёр Зеленский.
Это его одиннадцатое интервью западным СМИ только за этот месяц! Когда он может успеть заплакать? Он же только и делает, что ездит по заграницам и прыгает от интервью к интервью.
Пусть расскажет про то, как он не спит, мобилизованным в ТЦК. А они ведь ещё и женщин на Украине собираются мобилизовать!
Представляете, как Зеленский будет плакать?
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