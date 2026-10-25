https://ukraina.ru/20261025/v-odesse-dushat-v-kieve-strelyayut-v-dnestre-byut-po-golove-a-zelenskiy-plachet-1084046127.html

В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет

В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет - 25.10.2026 Украина.ру

В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет

Ежедневный кошмар Украины - это безобразная дикая мобилизация. Людей хватают на улицах, залезают уже и в дома, мужчины на Украине находятся просто в заложниках. Почему же народ не протестует? Протестует, ещё бы как. Борьба против ТЦК становится всё более ожесточённой

2026-10-25T11:33

2026-10-25T11:33

2026-10-25T11:33

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молдавия

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владимир зеленский

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всу

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Одесса: душат женщинВ Одессе полиция душила женщину, которая отбивала мобилизованного. Женщина упала на асфальт возле машины и потеряла сознание.Другие одесситы тоже не стояли сложа руки: дрались с полицейскими, били по машине, пытались выкрутить руль у водителя и рвали двери. Иногда даже получалось открыть дверь, но захваченный в плен современным "одесским гестапо" парень не смог убежать. Наверное, его приковали наручниками или запшикали баллончиком со слезоточивым газом.Что вообще происходит? Это "мобилизация по-украински". Так набирают "нерабов" в армию Зеленского.Народное возмущение настолько велико, что даже "великий кормчий" украинского народа должен был высказаться:"Очень сложно сделать так, чтобы это было с уважением", - изрёк Зеленский.А "без уважения" всё выглядит так, как будто это не Украина, а концлагерь. Такого никогда не было ни в одной стране мира!Хмельницкий: "лазят по хатам"Близится пятая зима военных действий, поменялись три главкома и уже пять министров обороны. А мобилизуют всё так же: ловят на улицах, в магазинах, в поликлиниках, вытаскивают из машин.Одного "бусифицировали" прямо из уличного туалета.Уже даже "лазят по хатам", как пишут возмущённые жители в Хмельницкой области. Есть и видео с камер наблюдения: залезают в дом через окно, открывают изнутри дверь, забегают в дом сразу несколько человек, двое сторожат на выходе. Абсолютно бандитское нападение! К большому счастью хозяина, его не оказалось дома.Это уже, похоже, какие-то "тон-тон макуты", тайная полиция "папочки Дювалье" на Гаити. Там люди бесследно исчезали. И на Украине люди бесследно исчезают, после того как их затаскивают в ужасные "машины ТЦК".Правда, "тон-тон макуты" выкачивали из гаитян кровь, чтобы продавать в больницы США. ТЦК этого пока что, кажется, не делают. Вот и вся разница.Пассивное сопротивлениеПочему же народ не сопротивляется? Да сопротивляется, конечно же! Пока больше пассивно: прячутся под кроватями и по погребам или бегут в "сзч" (самовольно оставляют часть).Дезертировали только официально и только за сентябрь 21,2 тыс. человек. Это новый "рекорд". Всего за этот год убежали из армии 165 тыс. человек.Но массово сопротивляться невозможно: все мероприятия в стране запрещены.А одиночные всплески сопротивления, конечно же, есть. Но это акции отчаяния.Киев: стрельба в ТЦКВ Киеве "бусифицированный" начал отстреливаться прямо в военкомате. Трое тэцэкашников ранены, трое полицейских ранены, стрелявший задержан.Вот так выглядит "народное сопротивление".Где же те, кто самодовольно заявлял: "а мы выйдем на Майдан! Мы можем! Украинцы - не рабы!"Где же ваш Майдан?Надо сказать, впрочем, что многих происходящее устраивает. Тех, кто живёт в Европе на пособия, - устраивает. Простые жители Украины никогда ещё так хорошо не жили, как сейчас в эмиграции.Устраивает всё происходящее армию чиновников (управленческий аппарат на Украине сейчас больше, чем в УССР, в 2,5-3 раза).Отлично себя чувствуют волонтёры, блогеры и множество тех, кто торгует выездом за рубеж или "освобождением" из ТЦК.Ужасающая коррупция процветает в армии, где собирают деньги и с живых, и с "мертвых душ".Все эти "бизнесмены" стремительно богатеют и совершенно не хотят окончания войны. На них сейчас просто пролился "золотой дождь".Не один Зеленский со своими друзьями мечтал о золотых унитазах!Плохо только тем, кого поймали и отправили воевать.Поэтому многие пытаются с Украины сбежать. Но делать это всё сложнее.Молдавия: пограничники арестованыОдин из "уклонистов" пытался переплыть Днестр и спастись в Молдавии.Его преследовали двое украинских пограничников на лодке. Они не придумали ничего лучшего, как бить несчастного мужика веслом по голове.Так они все вместе доплыли до молдавского берега, и там их еле спасли от самосуда со стороны простых молдаван. Пограничников в итоге арестовали за нарушение границы.Эта история - со счастливым концом: уклонист сбежал в Молдавию, его укрыли люди.Что характерно: на видео и молдаване, и украинцы "общаются" на русском языке.Появилась моментально компьютерная игра: двое пограничников с криками гоняются за уклонистами и бьют их вёслами по головам.Львов и Харьков: сопротивлениеВо Львовской области военком получил удар ножом в шею от местного жителя при проверке документов. Военный в больнице. Мужчина смог убежать, но позже его задержали, при этом он пытался отстреливаться из пневматического пистолета.В Харькове бусифицировали совершенно голого мужчину. Как сообщают, он был одет, до того как попал в руки ТЦК. Но в ходе "проверки документов" с него сорвали всю одежду.Офицер ВСУ показал "нерабовозку". Это обычный автобус с решётками, который охраняется вооружённым конвоем. Иначе, сказал он, мобилизованные сбегут через окна.Вот такая хроника "вялотекущей гражданской войны" на Украине.Отменяем бронь!Что предпринимает власть? Пытаются "закрутить гайки" ещё сильнее!Везде будут уменьшать и снимать бронь.Кому давать, а кому не давать бронь, теперь будет решать специальный новый координационный центр.Премьер Корецкий заявил, что на Украине людей с бронью, отсрочкой, а также просто уклоняющихся от армии больше, чем тех, кто служит.В общем, понятно: пришёл новый премьер, который увидел, что невероятные потоки денег идут мимо него.Все, кто имеет бронь, носят "в конвертах" деньги "наверх". Это огромный бизнес.И все это идёт мимо новой власти! А пострадают опять простые люди, которым в процессе этой "пересборки" отменят бронь.Диаконы и спаситель!Но есть и хорошие новости.Епископ ПЦУ (новая бутафорская церковь Украины) записал в "диаконы" 291 человека!Спас их, таким образом, от мобилизации. Уже осуждён, получил условный срок.Но будем надеяться, он продолжит свою работу. Это же действительно спаситель людей!Всё-таки есть Божий промысел! Пусть и с целью наживы действовал служитель культа, но в итоге хоть дал людям передышку.Может, успели убежать из "концлагеря Украина".Зеленский не спит!Ну а сам "комендант концлагеря" бегает по европейским телестудиям и "давит слезу". Оказывается, это его должны пожалеть! Думает, все уже забыли про его золотые унитазы и дворцы.Зеленский в интервью британскому блогеру рассказал, что он не спит:- Это невыносимая боль, и я не пожелаю её никому. Это тяжело. Честно говоря, я не сплю.- У вас слёзы на глазах? - участливо спрашивает ведущий.- Да, - отвечает актёр Зеленский.Это его одиннадцатое интервью западным СМИ только за этот месяц! Когда он может успеть заплакать? Он же только и делает, что ездит по заграницам и прыгает от интервью к интервью.Пусть расскажет про то, как он не спит, мобилизованным в ТЦК. А они ведь ещё и женщин на Украине собираются мобилизовать!Представляете, как Зеленский будет плакать?

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, молдавия, одесса, владимир зеленский, тцк, всу