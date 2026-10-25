В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет - 25.10.2026 Украина.ру
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В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет
В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет - 25.10.2026 Украина.ру
В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет
Ежедневный кошмар Украины - это безобразная дикая мобилизация. Людей хватают на улицах, залезают уже и в дома, мужчины на Украине находятся просто в заложниках. Почему же народ не протестует? Протестует, ещё бы как. Борьба против ТЦК становится всё более ожесточённой
2026-10-25T11:33
2026-10-25T11:33
эксклюзив
украина
молдавия
одесса
владимир зеленский
тцк
всу
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Одесса: душат женщинВ Одессе полиция душила женщину, которая отбивала мобилизованного. Женщина упала на асфальт возле машины и потеряла сознание.Другие одесситы тоже не стояли сложа руки: дрались с полицейскими, били по машине, пытались выкрутить руль у водителя и рвали двери. Иногда даже получалось открыть дверь, но захваченный в плен современным "одесским гестапо" парень не смог убежать. Наверное, его приковали наручниками или запшикали баллончиком со слезоточивым газом.Что вообще происходит? Это "мобилизация по-украински". Так набирают "нерабов" в армию Зеленского.Народное возмущение настолько велико, что даже "великий кормчий" украинского народа должен был высказаться:"Очень сложно сделать так, чтобы это было с уважением", - изрёк Зеленский.А "без уважения" всё выглядит так, как будто это не Украина, а концлагерь. Такого никогда не было ни в одной стране мира!Хмельницкий: "лазят по хатам"Близится пятая зима военных действий, поменялись три главкома и уже пять министров обороны. А мобилизуют всё так же: ловят на улицах, в магазинах, в поликлиниках, вытаскивают из машин.Одного "бусифицировали" прямо из уличного туалета.Уже даже "лазят по хатам", как пишут возмущённые жители в Хмельницкой области. Есть и видео с камер наблюдения: залезают в дом через окно, открывают изнутри дверь, забегают в дом сразу несколько человек, двое сторожат на выходе. Абсолютно бандитское нападение! К большому счастью хозяина, его не оказалось дома.Это уже, похоже, какие-то "тон-тон макуты", тайная полиция "папочки Дювалье" на Гаити. Там люди бесследно исчезали. И на Украине люди бесследно исчезают, после того как их затаскивают в ужасные "машины ТЦК".Правда, "тон-тон макуты" выкачивали из гаитян кровь, чтобы продавать в больницы США. ТЦК этого пока что, кажется, не делают. Вот и вся разница.Пассивное сопротивлениеПочему же народ не сопротивляется? Да сопротивляется, конечно же! Пока больше пассивно: прячутся под кроватями и по погребам или бегут в "сзч" (самовольно оставляют часть).Дезертировали только официально и только за сентябрь 21,2 тыс. человек. Это новый "рекорд". Всего за этот год убежали из армии 165 тыс. человек.Но массово сопротивляться невозможно: все мероприятия в стране запрещены.А одиночные всплески сопротивления, конечно же, есть. Но это акции отчаяния.Киев: стрельба в ТЦКВ Киеве "бусифицированный" начал отстреливаться прямо в военкомате. Трое тэцэкашников ранены, трое полицейских ранены, стрелявший задержан.Вот так выглядит "народное сопротивление".Где же те, кто самодовольно заявлял: "а мы выйдем на Майдан! Мы можем! Украинцы - не рабы!"Где же ваш Майдан?Надо сказать, впрочем, что многих происходящее устраивает. Тех, кто живёт в Европе на пособия, - устраивает. Простые жители Украины никогда ещё так хорошо не жили, как сейчас в эмиграции.Устраивает всё происходящее армию чиновников (управленческий аппарат на Украине сейчас больше, чем в УССР, в 2,5-3 раза).Отлично себя чувствуют волонтёры, блогеры и множество тех, кто торгует выездом за рубеж или "освобождением" из ТЦК.Ужасающая коррупция процветает в армии, где собирают деньги и с живых, и с "мертвых душ".Все эти "бизнесмены" стремительно богатеют и совершенно не хотят окончания войны. На них сейчас просто пролился "золотой дождь".Не один Зеленский со своими друзьями мечтал о золотых унитазах!Плохо только тем, кого поймали и отправили воевать.Поэтому многие пытаются с Украины сбежать. Но делать это всё сложнее.Молдавия: пограничники арестованыОдин из "уклонистов" пытался переплыть Днестр и спастись в Молдавии.Его преследовали двое украинских пограничников на лодке. Они не придумали ничего лучшего, как бить несчастного мужика веслом по голове.Так они все вместе доплыли до молдавского берега, и там их еле спасли от самосуда со стороны простых молдаван. Пограничников в итоге арестовали за нарушение границы.Эта история - со счастливым концом: уклонист сбежал в Молдавию, его укрыли люди.Что характерно: на видео и молдаване, и украинцы "общаются" на русском языке.Появилась моментально компьютерная игра: двое пограничников с криками гоняются за уклонистами и бьют их вёслами по головам.Львов и Харьков: сопротивлениеВо Львовской области военком получил удар ножом в шею от местного жителя при проверке документов. Военный в больнице. Мужчина смог убежать, но позже его задержали, при этом он пытался отстреливаться из пневматического пистолета.В Харькове бусифицировали совершенно голого мужчину. Как сообщают, он был одет, до того как попал в руки ТЦК. Но в ходе "проверки документов" с него сорвали всю одежду.Офицер ВСУ показал "нерабовозку". Это обычный автобус с решётками, который охраняется вооружённым конвоем. Иначе, сказал он, мобилизованные сбегут через окна.Вот такая хроника "вялотекущей гражданской войны" на Украине.Отменяем бронь!Что предпринимает власть? Пытаются "закрутить гайки" ещё сильнее!Везде будут уменьшать и снимать бронь.Кому давать, а кому не давать бронь, теперь будет решать специальный новый координационный центр.Премьер Корецкий заявил, что на Украине людей с бронью, отсрочкой, а также просто уклоняющихся от армии больше, чем тех, кто служит.В общем, понятно: пришёл новый премьер, который увидел, что невероятные потоки денег идут мимо него.Все, кто имеет бронь, носят "в конвертах" деньги "наверх". Это огромный бизнес.И все это идёт мимо новой власти! А пострадают опять простые люди, которым в процессе этой "пересборки" отменят бронь.Диаконы и спаситель!Но есть и хорошие новости.Епископ ПЦУ (новая бутафорская церковь Украины) записал в "диаконы" 291 человека!Спас их, таким образом, от мобилизации. Уже осуждён, получил условный срок.Но будем надеяться, он продолжит свою работу. Это же действительно спаситель людей!Всё-таки есть Божий промысел! Пусть и с целью наживы действовал служитель культа, но в итоге хоть дал людям передышку.Может, успели убежать из "концлагеря Украина".Зеленский не спит!Ну а сам "комендант концлагеря" бегает по европейским телестудиям и "давит слезу". Оказывается, это его должны пожалеть! Думает, все уже забыли про его золотые унитазы и дворцы.Зеленский в интервью британскому блогеру рассказал, что он не спит:- Это невыносимая боль, и я не пожелаю её никому. Это тяжело. Честно говоря, я не сплю.- У вас слёзы на глазах? - участливо спрашивает ведущий.- Да, - отвечает актёр Зеленский.Это его одиннадцатое интервью западным СМИ только за этот месяц! Когда он может успеть заплакать? Он же только и делает, что ездит по заграницам и прыгает от интервью к интервью.Пусть расскажет про то, как он не спит, мобилизованным в ТЦК. А они ведь ещё и женщин на Украине собираются мобилизовать!Представляете, как Зеленский будет плакать?
https://ukraina.ru/20261024/ukrainu-polnostyu-razrushat-a-zelenskiy-sobralsya-pravit-vechno-1084016152.html
https://ukraina.ru/20261024/vecher-v-khutor-busifikatsiya-radi-lyubvi-tabor-protiv-ttsk-shturm-striptiz-klubov-vo-lvove-1084040419.html
https://ukraina.ru/20261024/razdvoenie-zelenskogo-kak-glava-ukrainskogo-rezhima-ekspluatiruet-svoyu-bolezn-1084038587.html
https://ukraina.ru/20261021/ot-krazhi-tanka-dlya-ataki-na-ttsk-tsygane-izmenili-svo-otnoshenie-k-ukrainskoy-armii-1083961347.html
https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, молдавия, одесса, владимир зеленский, тцк, всу
Эксклюзив, Украина, Молдавия, Одесса, Владимир Зеленский, ТЦК, ВСУ

В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет

11:33 25.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Ежедневный кошмар Украины - это безобразная дикая мобилизация. Людей хватают на улицах, залезают уже и в дома, мужчины на Украине находятся просто в заложниках. Почему же народ не протестует? Протестует, ещё бы как. Борьба против ТЦК становится всё более ожесточённой
Одесса: душат женщин
В Одессе полиция душила женщину, которая отбивала мобилизованного. Женщина упала на асфальт возле машины и потеряла сознание.
Другие одесситы тоже не стояли сложа руки: дрались с полицейскими, били по машине, пытались выкрутить руль у водителя и рвали двери. Иногда даже получалось открыть дверь, но захваченный в плен современным "одесским гестапо" парень не смог убежать. Наверное, его приковали наручниками или запшикали баллончиком со слезоточивым газом.
Что вообще происходит? Это "мобилизация по-украински". Так набирают "нерабов" в армию Зеленского.
Народное возмущение настолько велико, что даже "великий кормчий" украинского народа должен был высказаться:
"Очень сложно сделать так, чтобы это было с уважением", - изрёк Зеленский.
А "без уважения" всё выглядит так, как будто это не Украина, а концлагерь. Такого никогда не было ни в одной стране мира!
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
Вчера, 06:03
Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечноВсё ближе пятая военная зима. Как Украина будет её переживать – и что останется от страны? На эти вопросы дают ответы украинские эксперты, политики, историки и журналисты.
Хмельницкий: "лазят по хатам"
Близится пятая зима военных действий, поменялись три главкома и уже пять министров обороны. А мобилизуют всё так же: ловят на улицах, в магазинах, в поликлиниках, вытаскивают из машин.
Одного "бусифицировали" прямо из уличного туалета.
Уже даже "лазят по хатам", как пишут возмущённые жители в Хмельницкой области. Есть и видео с камер наблюдения: залезают в дом через окно, открывают изнутри дверь, забегают в дом сразу несколько человек, двое сторожат на выходе. Абсолютно бандитское нападение! К большому счастью хозяина, его не оказалось дома.
Это уже, похоже, какие-то "тон-тон макуты", тайная полиция "папочки Дювалье" на Гаити. Там люди бесследно исчезали. И на Украине люди бесследно исчезают, после того как их затаскивают в ужасные "машины ТЦК".
Правда, "тон-тон макуты" выкачивали из гаитян кровь, чтобы продавать в больницы США. ТЦК этого пока что, кажется, не делают. Вот и вся разница.
Пассивное сопротивление
Почему же народ не сопротивляется? Да сопротивляется, конечно же! Пока больше пассивно: прячутся под кроватями и по погребам или бегут в "сзч" (самовольно оставляют часть).
Дезертировали только официально и только за сентябрь 21,2 тыс. человек. Это новый "рекорд". Всего за этот год убежали из армии 165 тыс. человек.
Но массово сопротивляться невозможно: все мероприятия в стране запрещены.
А одиночные всплески сопротивления, конечно же, есть. Но это акции отчаяния.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
Вчера, 15:01
Вечер в хутор: бусификация ради любви, табор против ТЦК, штурм стриптиз-клубов во Львове
Киев: стрельба в ТЦК
В Киеве "бусифицированный" начал отстреливаться прямо в военкомате. Трое тэцэкашников ранены, трое полицейских ранены, стрелявший задержан.
Вот так выглядит "народное сопротивление".
Где же те, кто самодовольно заявлял: "а мы выйдем на Майдан! Мы можем! Украинцы - не рабы!"
Где же ваш Майдан?
Надо сказать, впрочем, что многих происходящее устраивает. Тех, кто живёт в Европе на пособия, - устраивает. Простые жители Украины никогда ещё так хорошо не жили, как сейчас в эмиграции.
Устраивает всё происходящее армию чиновников (управленческий аппарат на Украине сейчас больше, чем в УССР, в 2,5-3 раза).
Отлично себя чувствуют волонтёры, блогеры и множество тех, кто торгует выездом за рубеж или "освобождением" из ТЦК.
Ужасающая коррупция процветает в армии, где собирают деньги и с живых, и с "мертвых душ".
Все эти "бизнесмены" стремительно богатеют и совершенно не хотят окончания войны. На них сейчас просто пролился "золотой дождь".
Не один Зеленский со своими друзьями мечтал о золотых унитазах!
Плохо только тем, кого поймали и отправили воевать.
Поэтому многие пытаются с Украины сбежать. Но делать это всё сложнее.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
Вчера, 14:57
Раздвоение Зеленского. Как глава украинского режима эксплуатирует свою болезньВладимир Зеленский дал примечательное интервью британскому предпринимателю Стивену Бартлетту, вызвавшее довольно широкий резонанс в западном обществе. Оно было опубликовано в четверг, 22 октября, в популярном британском подкасте The Diary Of A CEO
Молдавия: пограничники арестованы
Один из "уклонистов" пытался переплыть Днестр и спастись в Молдавии.
Его преследовали двое украинских пограничников на лодке. Они не придумали ничего лучшего, как бить несчастного мужика веслом по голове.
Так они все вместе доплыли до молдавского берега, и там их еле спасли от самосуда со стороны простых молдаван. Пограничников в итоге арестовали за нарушение границы.
Эта история - со счастливым концом: уклонист сбежал в Молдавию, его укрыли люди.
Что характерно: на видео и молдаване, и украинцы "общаются" на русском языке.
Появилась моментально компьютерная игра: двое пограничников с криками гоняются за уклонистами и бьют их вёслами по головам.
Львов и Харьков: сопротивление
Во Львовской области военком получил удар ножом в шею от местного жителя при проверке документов. Военный в больнице. Мужчина смог убежать, но позже его задержали, при этом он пытался отстреливаться из пневматического пистолета.
В Харькове бусифицировали совершенно голого мужчину. Как сообщают, он был одет, до того как попал в руки ТЦК. Но в ходе "проверки документов" с него сорвали всю одежду.
Офицер ВСУ показал "нерабовозку". Это обычный автобус с решётками, который охраняется вооружённым конвоем. Иначе, сказал он, мобилизованные сбегут через окна.
Вот такая хроника "вялотекущей гражданской войны" на Украине.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 10:42
От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армииВ Одессе цыганский табор атаковал военкомат, сотрудники которого перед этим задержали барона
Отменяем бронь!
Что предпринимает власть? Пытаются "закрутить гайки" ещё сильнее!
Везде будут уменьшать и снимать бронь.
Кому давать, а кому не давать бронь, теперь будет решать специальный новый координационный центр.
Премьер Корецкий заявил, что на Украине людей с бронью, отсрочкой, а также просто уклоняющихся от армии больше, чем тех, кто служит.
В общем, понятно: пришёл новый премьер, который увидел, что невероятные потоки денег идут мимо него.
Все, кто имеет бронь, носят "в конвертах" деньги "наверх". Это огромный бизнес.
И все это идёт мимо новой власти! А пострадают опять простые люди, которым в процессе этой "пересборки" отменят бронь.
Диаконы и спаситель!
Но есть и хорошие новости.
Епископ ПЦУ (новая бутафорская церковь Украины) записал в "диаконы" 291 человека!
Спас их, таким образом, от мобилизации. Уже осуждён, получил условный срок.
Но будем надеяться, он продолжит свою работу. Это же действительно спаситель людей!
Всё-таки есть Божий промысел! Пусть и с целью наживы действовал служитель культа, но в итоге хоть дал людям передышку.
Может, успели убежать из "концлагеря Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
07:19
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и фактыЗа последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
Зеленский не спит!
Ну а сам "комендант концлагеря" бегает по европейским телестудиям и "давит слезу". Оказывается, это его должны пожалеть! Думает, все уже забыли про его золотые унитазы и дворцы.
Зеленский в интервью британскому блогеру рассказал, что он не спит:
- Это невыносимая боль, и я не пожелаю её никому. Это тяжело. Честно говоря, я не сплю.
- У вас слёзы на глазах? - участливо спрашивает ведущий.
- Да, - отвечает актёр Зеленский.
Это его одиннадцатое интервью западным СМИ только за этот месяц! Когда он может успеть заплакать? Он же только и делает, что ездит по заграницам и прыгает от интервью к интервью.
Пусть расскажет про то, как он не спит, мобилизованным в ТЦК. А они ведь ещё и женщин на Украине собираются мобилизовать!
Представляете, как Зеленский будет плакать?
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ЭксклюзивУкраинаМолдавияОдессаВладимир ЗеленскийТЦКВСУ
 
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11:33В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет
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