"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США - 25.10.2026 Украина.ру
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"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США
"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США - 25.10.2026 Украина.ру
"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о будущем экономических отношений Вашингтона с Москвой и Киевом
2026-10-25T11:01
2026-10-25T11:01
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Отвечая на вопросы журналистов во Флориде после досрочного голосования в Палм-Бич, американский лидер сказал:"Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение и мы сможем вести бизнес с обеими странами".При этом Трамп объяснил, почему Киеву придется платить по счетам. Он напомнил о недавно заключенной сделке по доступу к украинским недрам."Знаете, я заключил с Украиной сделку, чтобы получить доступ к её природным ресурсам — полезным ископаемым стоимостью до триллиона долларов. Почему? Потому что Байден передал им техники и оборудования на 350 миллиардов долларов. Поэтому я сказал: "Да, я чувствую себя глупо, ведь достаточно было просто попросить — и они бы заплатили". Я имею в виду, что заплатил бы Евросоюз", — заявил глава Белого дома.Таким образом, Украина рассматривается Трампом как источник ценных ресурсов для покрытия прошлых расходов, а Россия — как потенциальный торговый партнер после заключения мирного соглашения.По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, украинский конфликт для Трампа является лишь инструментом для предвыборного пиара. Подробнее – в материале "Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, россия, украина, дональд трамп, джо байден, ес, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС, Украина.ру

"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США

11:01 25.10.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп сделал заявление о будущем экономических отношений Вашингтона с Москвой и Киевом
Отвечая на вопросы журналистов во Флориде после досрочного голосования в Палм-Бич, американский лидер сказал:

"Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение и мы сможем вести бизнес с обеими странами".

При этом Трамп объяснил, почему Киеву придется платить по счетам. Он напомнил о недавно заключенной сделке по доступу к украинским недрам.

"Знаете, я заключил с Украиной сделку, чтобы получить доступ к её природным ресурсам — полезным ископаемым стоимостью до триллиона долларов. Почему? Потому что Байден передал им техники и оборудования на 350 миллиардов долларов. Поэтому я сказал: "Да, я чувствую себя глупо, ведь достаточно было просто попросить — и они бы заплатили". Я имею в виду, что заплатил бы Евросоюз", — заявил глава Белого дома.

Таким образом, Украина рассматривается Трампом как источник ценных ресурсов для покрытия прошлых расходов, а Россия — как потенциальный торговый партнер после заключения мирного соглашения.
По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, украинский конфликт для Трампа является лишь инструментом для предвыборного пиара. Подробнее – в материале "Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев на сайте Украина.ру.
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