"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о будущем экономических отношений Вашингтона с Москвой и Киевом
Отвечая на вопросы журналистов во Флориде после досрочного голосования в Палм-Бич, американский лидер сказал:
"Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение и мы сможем вести бизнес с обеими странами".
При этом Трамп объяснил, почему Киеву придется платить по счетам. Он напомнил о недавно заключенной сделке по доступу к украинским недрам.
"Знаете, я заключил с Украиной сделку, чтобы получить доступ к её природным ресурсам — полезным ископаемым стоимостью до триллиона долларов. Почему? Потому что Байден передал им техники и оборудования на 350 миллиардов долларов. Поэтому я сказал: "Да, я чувствую себя глупо, ведь достаточно было просто попросить — и они бы заплатили". Я имею в виду, что заплатил бы Евросоюз", — заявил глава Белого дома.
Таким образом, Украина рассматривается Трампом как источник ценных ресурсов для покрытия прошлых расходов, а Россия — как потенциальный торговый партнер после заключения мирного соглашения.
"Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение и мы сможем вести бизнес с обеими странами".
При этом Трамп объяснил, почему Киеву придется платить по счетам. Он напомнил о недавно заключенной сделке по доступу к украинским недрам.
"Знаете, я заключил с Украиной сделку, чтобы получить доступ к её природным ресурсам — полезным ископаемым стоимостью до триллиона долларов. Почему? Потому что Байден передал им техники и оборудования на 350 миллиардов долларов. Поэтому я сказал: "Да, я чувствую себя глупо, ведь достаточно было просто попросить — и они бы заплатили". Я имею в виду, что заплатил бы Евросоюз", — заявил глава Белого дома.
Таким образом, Украина рассматривается Трампом как источник ценных ресурсов для покрытия прошлых расходов, а Россия — как потенциальный торговый партнер после заключения мирного соглашения.
По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, украинский конфликт для Трампа является лишь инструментом для предвыборного пиара. Подробнее – в материале "Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев на сайте Украина.ру.
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