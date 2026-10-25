https://ukraina.ru/20261025/my-smozhem-vesti-biznes-s-obeimi-stranami-tramp-ozvuchil-pragmatichnyy-plan-ssha-1084048504.html

"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США

"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США - 25.10.2026 Украина.ру

"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о будущем экономических отношений Вашингтона с Москвой и Киевом

2026-10-25T11:01

2026-10-25T11:01

2026-10-25T11:01

новости

киев

россия

украина

дональд трамп

джо байден

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084029786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_242c52fd1f9659ed86ad7a56204ad69d.jpg

Отвечая на вопросы журналистов во Флориде после досрочного голосования в Палм-Бич, американский лидер сказал:"Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни, когда Россия и Украина заключат соглашение и мы сможем вести бизнес с обеими странами".При этом Трамп объяснил, почему Киеву придется платить по счетам. Он напомнил о недавно заключенной сделке по доступу к украинским недрам."Знаете, я заключил с Украиной сделку, чтобы получить доступ к её природным ресурсам — полезным ископаемым стоимостью до триллиона долларов. Почему? Потому что Байден передал им техники и оборудования на 350 миллиардов долларов. Поэтому я сказал: "Да, я чувствую себя глупо, ведь достаточно было просто попросить — и они бы заплатили". Я имею в виду, что заплатил бы Евросоюз", — заявил глава Белого дома.Таким образом, Украина рассматривается Трампом как источник ценных ресурсов для покрытия прошлых расходов, а Россия — как потенциальный торговый партнер после заключения мирного соглашения.По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Фёдора Лукьянова, украинский конфликт для Трампа является лишь инструментом для предвыборного пиара. Подробнее – в материале "Ни кнутом, ни пряником": Трамп не смог прогнуть Россию и теперь давит на Киев на сайте Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, дональд трамп, джо байден, ес, украина.ру