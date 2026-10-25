https://ukraina.ru/20261025/bolshaya-problema-evseev-obyasnil-kak-zamedlenie-starlink-udarilo-po-vsu-1084044810.html

"Большая проблема": Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ

"Большая проблема": Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ - 25.10.2026 Украина.ру

"Большая проблема": Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ

Замедление Starlink создало для ВСУ большую проблему в системе управления и связи — компенсировать её приходится мобильной и проводной связью и наведением тактических дронов по камере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-10-25T06:10

2026-10-25T06:10

2026-10-25T06:10

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Ранее американская спутниковая сеть Starlink и её военный аналог Starshield возобновили работу для ВСУ. 24 октября украинские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что системы возобновили работу на скорости более 161 км/ч.На вопрос о том, как замедление военной версии Starlink (Starshield) сказалось на боевых операциях ВСУ, эксперт ответил, что замедление связи создало большую проблему для систем управления и связи."Замедление Starlink создало большую проблему для систем управления и связи", — заявил Евсеев.Решать её, по его словам, украинским военным приходится подручными средствами — мобильными телефонами, другими видами связи, в том числе проводной. При этом тактические беспилотники, отметил он, наводятся по камере."Для дальнобойных ракетно-артиллерийских систем замедление может быть критичным, но для работы на глубину 10-20 километров от ЛБС это не имеет существенного значения", — продолжил эксперт.Отдельный риск — быстро меняющаяся обстановка: отреагировать можно не успеть, что создаёт дополнительные сложности для украинского командования. "Но я бы эту проблему не преувеличивал", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: ВС РФ выйдут к Павлограду, когда решат проблему Купянска и серой зоны на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы осваивают мотоциклы в зоне спецоперации: "На следующем круге ты 300!": как наши бойцы осваивают мотоциклы в зоне СВО" на сайте Украина.ру.

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