Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда - 25.10.2026 Украина.ру
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Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда
Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда - 25.10.2026 Украина.ру
Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда
В ночь на 25 октября Белгород подвергся массированному удару беспилотников. По данным регионального оперативного штаба, один мирный житель погиб, ранены десять, в том числе фельдшер скорой помощи
2026-10-25T09:46
2026-10-25T09:47
новости
белгород
дроны
пво
беспилотники
раненые
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Глава города Валентин Демидов доложил о масштабных разрушениях: пострадали многоквартирные дома, частный сектор, машины, социальные и коммерческие здания."На местах работают все оперативные службы. Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме", — сообщил мэр.Минувшим вечером, в регионе погиб один и были ранены двое человек, а ранее днем травмы получил 17-летний подросток. В Брянской области, по сообщению губернатора Егора Ковальчука, в селе Борщове в результате удара по микроавтобусу погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.Российскими силами ПВО в течение прошедшей ночи всего перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотника. Цели были ликвидированы в воздушном пространстве 21 субъекта Российской Федерации, а также над акваторией Азовского моря, среди них: Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая, Калужская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Волгоградская и Ульяновская области, Московский регион, Пермский край, Краснодарский край, республики Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым и Удмуртия.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, дроны, пво, беспилотники, раненые
Новости, Белгород, дроны, ПВО, беспилотники, раненые

Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда

09:46 25.10.2026 (обновлено: 09:47 25.10.2026)
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В ночь на 25 октября Белгород подвергся массированному удару беспилотников. По данным регионального оперативного штаба, один мирный житель погиб, ранены десять, в том числе фельдшер скорой помощи
Глава города Валентин Демидов доложил о масштабных разрушениях: пострадали многоквартирные дома, частный сектор, машины, социальные и коммерческие здания.

"На местах работают все оперативные службы. Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме", — сообщил мэр.
Минувшим вечером, в регионе погиб один и были ранены двое человек, а ранее днем травмы получил 17-летний подросток. В Брянской области, по сообщению губернатора Егора Ковальчука, в селе Борщове в результате удара по микроавтобусу погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.
Российскими силами ПВО в течение прошедшей ночи всего перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотника. Цели были ликвидированы в воздушном пространстве 21 субъекта Российской Федерации, а также над акваторией Азовского моря, среди них: Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая, Калужская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Волгоградская и Ульяновская области, Московский регион, Пермский край, Краснодарский край, республики Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым и Удмуртия.
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