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ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюанс

ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюанс - 10.03.2025 Украина.ру

ЕС пообещал Киеву заменить Starlink. Но есть нюанс

Евросоюз готов обеспечить киевский режим спутниковой военной связью, если вдруг Starlink Илона Маска прекратит эту миссию. Однако для замены потребуются новые контракты с частными компаниями. Об этом 10 марта заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе

2025-03-10T16:56

2025-03-10T16:56

2025-03-10T16:56

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Ранее немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уверен, что Маск не пойдет на отключение Starlink на Украине. И причина тому крайне банальная - компания миллиардера потеряет доходы.На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ. Издание уточнило, что это решение Трампа повлекло "полный блэкаут" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Тем временем экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук прогнозирует, что Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, а также "Следует ожидать большую политическую порку в Киеве": Медведчук о решенной судьбе Зеленского.

https://ukraina.ru/20250310/1061670516.html

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новости, украина, киев, вашингтон, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, ес, starlink