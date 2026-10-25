"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом - 25.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261025/dedlayn-4-noyabrya-kreml-gotov-posle-prazdnikov-nachat-dialog-s-vashingtonom-i-kievom-1084051089.html
"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом
"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом - 25.10.2026 Украина.ру
"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом
Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября — Дня народного единства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
2026-10-25T13:26
2026-10-25T14:22
новости
киев
россия
сша
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
ес
атэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:76:2747:1621_1920x0_80_0_0_d3e18ef2a0eff1468541c477c37fe58c.jpg
В беседе с журналистом Информационной службы "Вести" Павлом Зарубиным Ушаков сказал:"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры".По его словам, первая встреча после паузы, скорее всего, будет носить "пристрелочный" характер, поэтому рассчитывать на серьёзные результаты за один раунд не стоит."И раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это вот как-то не получалось", — констатировал помощник президента.Он также подчеркнул необходимость диалога с европейскими странами:"Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер".Кроме того, началась подготовка трёхстороннего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Как сообщил Юрий Ушаков, встреча может состояться в конце ноября в китайском городе Шэньчжэне, где все три лидера будут присутствовать на саммите АТЭС.В Евросоюзе сейчас ищут единого представителя от всех 27 стран для ведения прямого диалога с Москвой. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
киев
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:0:2532:1899_1920x0_80_0_0_6fc59227301f53221b9c99ec9131b0cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, ес, атэс, украина.ру
Новости, Киев, Россия, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, АТЭС, Украина.ру

"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом

13:26 25.10.2026 (обновлено: 14:22 25.10.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября — Дня народного единства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
В беседе с журналистом Информационной службы "Вести" Павлом Зарубиным Ушаков сказал:
"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры".

По его словам, первая встреча после паузы, скорее всего, будет носить "пристрелочный" характер, поэтому рассчитывать на серьёзные результаты за один раунд не стоит.
"И раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это вот как-то не получалось", — констатировал помощник президента.
Он также подчеркнул необходимость диалога с европейскими странами:
"Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер".
Кроме того, началась подготовка трёхстороннего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Как сообщил Юрий Ушаков, встреча может состояться в конце ноября в китайском городе Шэньчжэне, где все три лидера будут присутствовать на саммите АТЭС.

В Евросоюзе сейчас ищут единого представителя от всех 27 стран для ведения прямого диалога с Москвой. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияСШАЮрий УшаковДональд ТрампВладимир ПутинЕСАТЭСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:01"Друзья чуть не плакали": Путин о том, как Европа сделала глупость и сама разрушила свои ценности
14:51У находящегося в тюрьме Саакашвили потребовали алиментов и отказа от дочери
14:10"Почему я так хорошо сохранилась": Овсиенко опровергла слухи о зависимостях
13:26"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом
12:45"Целенаправленный удар по мирным": БПЛА атаковал автобус "Москва — Мелитополь", трое ранены
12:44"Вы вымазали меня в грязи": блогерша обвинила Королёву в краже жизни
12:13"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы
12:00"Вокруг Булгакова": Иван Бездомный – первый ученик мастера
11:33В Одессе душат, в Киеве стреляют, в Днестре бьют по голове, а Зеленский плачет
11:01"Мы сможем вести бизнес с обеими странами": Трамп озвучил прагматичный план США
10:55Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме
10:31Между "Марьинкой" и "Крылатыми львами". Какие фильмы и зачем показывают украинцам на финише войны?
09:46Ночной удар по Белгороду: один погибший, десять раненых, масштабные разрушения жилого фонда
09:41"Да сгорите вы в аду": Маск обвинил Украину, там ответили. Хроника событий на утро 25 октября
09:31Украина вымирает: цифры, которые уже невозможно скрыть
08:25Львов славит бандеровцев, поляки вразумляют Зеленского. Западная Украина за неделю
08:00"Генерал индустрии" и "сталинский ишак". 140 лет Серго Орджоникидзе
07:19Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и факты
07:07Алеся Милорадович: НАТО боится войны на Севере, но для Украины готовят секретный арктический плацдарм
06:17"Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку
Лента новостейМолния