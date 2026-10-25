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"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом

"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом - 25.10.2026 Украина.ру

"Дедлайн 4 ноября": Кремль готов после праздников начать диалог с Вашингтоном и Киевом

Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября — Дня народного единства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

2026-10-25T13:26

2026-10-25T13:26

2026-10-25T14:22

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В беседе с журналистом Информационной службы "Вести" Павлом Зарубиным Ушаков сказал:"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры".По его словам, первая встреча после паузы, скорее всего, будет носить "пристрелочный" характер, поэтому рассчитывать на серьёзные результаты за один раунд не стоит."И раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это вот как-то не получалось", — констатировал помощник президента.Он также подчеркнул необходимость диалога с европейскими странами:"Мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает, и может быть, позиция Европы здесь носит такой ключевой характер".Кроме того, началась подготовка трёхстороннего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Как сообщил Юрий Ушаков, встреча может состояться в конце ноября в китайском городе Шэньчжэне, где все три лидера будут присутствовать на саммите АТЭС.В Евросоюзе сейчас ищут единого представителя от всех 27 стран для ведения прямого диалога с Москвой. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, ес, атэс, украина.ру