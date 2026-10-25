Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме - 25.10.2026 Украина.ру
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Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме
Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме - 25.10.2026 Украина.ру
Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме
Белорусский оппозиционный блогер Сергей Тихановский выступил с резкой критикой в адрес своей жены Светланы, которую на Западе считают "лидером белорусской оппозиции"
2026-10-25T10:55
2026-10-25T10:55
новости
литва
варшава
тихановская
светлана тихановская
цик
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Освобождённый из тюрьмы более года назад Тихановский, который снова пытается вернуться в политику, обвинил свою жену Светлану в том, что она им попользовалась для создания собственной политической карьеры."Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнеров грантики? Кто такая Светлана Тихановская? Это был технический кандидат, за которого проголосовали все белорусы, которые были против Лукашенко", — заявил Тихановский.Он намекнул на то, что его жене специально дали возможность зарегистрироваться на выборах."Процент, который был за Светлану Георгиевну, ничтожно мал, потому что никто её даже и не знал. Знали, что это жена блогера, настоящего кандидата Сергея Тихановского, которого ЦИК не зарегистрировал. Именно поэтому, совершив подлог, выдав мою инициативную группу за свою, Светлана Георгиевна зарегистрировалась кандидатом, а зарегистрировали её потому, что она не представляла никакой угрозы режиму", — подчеркнул Тихановский.Его жена слова мужа пока не прокомментировала. Сама она в январе 2026 года переехала из Литвы в Польшу.До этого, осенью 2025 года, власти Литвы понизили уровень охраны Тихановской — вместо Службы охраны руководства государства (VAD), которая обеспечивала безопасность круглосуточно, функция перешла к полиции.Далее офис Тихановской в Вильнюсе закрыли. После этого прежний уровень охраны временно восстановили."Задача госпожи Тихановской и её команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место", — заявил литовский президент Гитанас Науседа.Спустя несколько месяцев Тихановская и приняла решение покинуть Литву и перенести действие своего офиса в Варшаву. Как сообщают СМИ, дети Тихановской ходят в школу в польской столице.Что же до Тихановского, то его освободили летом 2025 года по просьбе президента США Дональда Трампа, после чего блогер покинул Белоруссию. Он пытался принимать участие в совместных мероприятиях с женой, однако его поведение стало вызывать у наблюдателей вопросы.Позднее Тихановский перебрался в США, где проживает и сейчас и, как утверждают СМИ, готовится к поступлению в местный университет.В 2020 году Тихановский — блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" — планировал баллотироваться на выборах президента Белоруссии, но был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков. Его осудили на 18 лет лишения свободы.Тогда же началась политическая карьера его жены."Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", — поначалу говорила Тихановская.Позднее, в августе 2020 года Тихановская покинула Белоруссию. Как сообщила РБК её доверенное лицо Ольга Ковалькова, жену блогера вывезли из страны представители властей."Её отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз", — отметила она.И Тихановская, и Мороз очутились в Литве. Несмотря на ранние заявления о нежелании участвовать в политике, Тихановская активно включилась в политическую борьбу. Украинские волонтёры обвиняли политика в том, что после начала СВО она спекулировала на украинской теме, в т.ч. на помощи украинским беженцам.
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новости, литва, варшава, тихановская, светлана тихановская, цик
Новости, Литва, Варшава, Тихановская, Светлана Тихановская, ЦИК

Украла карьеру: Тихановский обвинил жену в макиавеллизме

10:55 25.10.2026
 
© tut.by / Перейти в фотобанк
© tut.by
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Белорусский оппозиционный блогер Сергей Тихановский выступил с резкой критикой в адрес своей жены Светланы, которую на Западе считают "лидером белорусской оппозиции"
Освобождённый из тюрьмы более года назад Тихановский, который снова пытается вернуться в политику, обвинил свою жену Светлану в том, что она им попользовалась для создания собственной политической карьеры.
"Не наши ли фотографии Светлана Георгиевна носила на папочках все эти годы, чтобы вытаскивать из западных партнеров грантики? Кто такая Светлана Тихановская? Это был технический кандидат, за которого проголосовали все белорусы, которые были против Лукашенко", — заявил Тихановский.
Он намекнул на то, что его жене специально дали возможность зарегистрироваться на выборах.
"Процент, который был за Светлану Георгиевну, ничтожно мал, потому что никто её даже и не знал. Знали, что это жена блогера, настоящего кандидата Сергея Тихановского, которого ЦИК не зарегистрировал. Именно поэтому, совершив подлог, выдав мою инициативную группу за свою, Светлана Георгиевна зарегистрировалась кандидатом, а зарегистрировали её потому, что она не представляла никакой угрозы режиму", — подчеркнул Тихановский.
Его жена слова мужа пока не прокомментировала. Сама она в январе 2026 года переехала из Литвы в Польшу.
До этого, осенью 2025 года, власти Литвы понизили уровень охраны Тихановской — вместо Службы охраны руководства государства (VAD), которая обеспечивала безопасность круглосуточно, функция перешла к полиции.
Далее офис Тихановской в Вильнюсе закрыли. После этого прежний уровень охраны временно восстановили.
"Задача госпожи Тихановской и её команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место", — заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Спустя несколько месяцев Тихановская и приняла решение покинуть Литву и перенести действие своего офиса в Варшаву. Как сообщают СМИ, дети Тихановской ходят в школу в польской столице.
Что же до Тихановского, то его освободили летом 2025 года по просьбе президента США Дональда Трампа, после чего блогер покинул Белоруссию. Он пытался принимать участие в совместных мероприятиях с женой, однако его поведение стало вызывать у наблюдателей вопросы.
Позднее Тихановский перебрался в США, где проживает и сейчас и, как утверждают СМИ, готовится к поступлению в местный университет.
В 2020 году Тихановский — блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" — планировал баллотироваться на выборах президента Белоруссии, но был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков. Его осудили на 18 лет лишения свободы.
Тогда же началась политическая карьера его жены.
"Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", — поначалу говорила Тихановская.
Позднее, в августе 2020 года Тихановская покинула Белоруссию. Как сообщила РБК её доверенное лицо Ольга Ковалькова, жену блогера вывезли из страны представители властей.
"Её отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз", — отметила она.
И Тихановская, и Мороз очутились в Литве. Несмотря на ранние заявления о нежелании участвовать в политике, Тихановская активно включилась в политическую борьбу. Украинские волонтёры обвиняли политика в том, что после начала СВО она спекулировала на украинской теме, в т.ч. на помощи украинским беженцам.
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