"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы - 25.10.2026 Украина.ру
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"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы
"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы - 25.10.2026 Украина.ру
"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская инициировала разбирательство с корпорацией Google после того, как обнаружила, что на запросы на украинском языке поисковая система преимущественно отвечает по-русски
2026-10-25T12:13
2026-10-25T12:13
новости
киев
украина
алексей гончаренко
google
сбу
верховная рада
украинский язык
омбудсмен
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Ивановская увидела в работе американского IT-гиганта ни много ни мало угрозу национальной идентичности. По ее мнению, без системной государственной поддержки и масштабных инвестиций в цифровое присутствие украинского языка страна рискует потерять молодое поколение.Инициативу чиновницы прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."После того, как языковая омбудсменка Ивановская, вероятно, закончила проверять работников СБУ и ГУР, она добралась до Гугла. Ивановская сообщила, что официально обратилась в головной офис Google о работе поисковых алгоритмов. Ее очень беспокоит выдача информации по-русски на украинские запросы. В каком дурдоме мы живем?" — интересуется Гончаренко*.Депутат пишет об инциденте, произошедшем в прошлом месяце, когда Ивановская потребовала объяснить, почему во время перестрелки в Киеве сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском.Ранее омбудсмен сокрушалась, что украинские блогеры и создатели контента часто не могут конкурировать с русскоязычными авторами за внимание аудитории. В качестве примера она привела собственную дочь-подростка, которая отказалась вести блог на украинском языке, объясняя это тем, что ее просто никто не будет читать.Отметим, что алгоритмы Google не просто случайным образом выдают сайты. На то, какие именно ссылки появятся в первую очередь, влияет несколько факторов: личные настройки в аккаунте, регион, доступность самих материалов и прочее.Языковой фронт на Украине становится всё горячее. На днях из-за "мовы" поссорились две Мандзюк - блогерша из Хмельницкого и стендап-комик из Закарпатья. Подробнее – в материале "Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку на сайте Украина.ру.* внесен в список экстремистов и террористов
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новости, киев, украина, алексей гончаренко, google, сбу, верховная рада, украинский язык, омбудсмен
Новости, Киев, Украина, Алексей Гончаренко, google, СБУ, Верховная Рада, украинский язык, омбудсмен

"Гаразд", Google: Ивановская объявила войну алгоритмам поисковой системы

12:13 25.10.2026
 
© AP / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© AP / Newsis/ Kim Jin-a
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Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская инициировала разбирательство с корпорацией Google после того, как обнаружила, что на запросы на украинском языке поисковая система преимущественно отвечает по-русски
Ивановская увидела в работе американского IT-гиганта ни много ни мало угрозу национальной идентичности. По ее мнению, без системной государственной поддержки и масштабных инвестиций в цифровое присутствие украинского языка страна рискует потерять молодое поколение.
Инициативу чиновницы прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"После того, как языковая омбудсменка Ивановская, вероятно, закончила проверять работников СБУ и ГУР, она добралась до Гугла. Ивановская сообщила, что официально обратилась в головной офис Google о работе поисковых алгоритмов. Ее очень беспокоит выдача информации по-русски на украинские запросы. В каком дурдоме мы живем?" — интересуется Гончаренко*.
Депутат пишет об инциденте, произошедшем в прошлом месяце, когда Ивановская потребовала объяснить, почему во время перестрелки в Киеве сотрудники СБУ и ГУР говорили на русском.

Ранее омбудсмен сокрушалась, что украинские блогеры и создатели контента часто не могут конкурировать с русскоязычными авторами за внимание аудитории. В качестве примера она привела собственную дочь-подростка, которая отказалась вести блог на украинском языке, объясняя это тем, что ее просто никто не будет читать.

Отметим, что алгоритмы Google не просто случайным образом выдают сайты. На то, какие именно ссылки появятся в первую очередь, влияет несколько факторов: личные настройки в аккаунте, регион, доступность самих материалов и прочее.

Языковой фронт на Украине становится всё горячее. На днях из-за "мовы" поссорились две Мандзюк - блогерша из Хмельницкого и стендап-комик из Закарпатья. Подробнее – в материале "Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку на сайте Украина.ру.

* внесен в список экстремистов и террористов
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