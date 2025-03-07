Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"
"Эта компания предоставляла украинской армии и госструктурам целый пакет спутниковых снимков и считается полноценной разведслужбой США с гражданским прикрытием", - говорится в комментарии "Военной хроники", где также отмечается, что данные от Maxar использовала не только Украина, но и ее западные союзники.
Как утверждает "Военная хроника", это связано с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.
4 марта, 16:17Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.