https://ukraina.ru/20250307/1061620162.html

Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ

Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ - 07.03.2025 Украина.ру

Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"

2025-03-07T12:45

2025-03-07T12:45

2025-03-07T12:45

новости

украина

сша

германия

дональд трамп

илон маск

вооруженные силы украины

всемирный банк

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061619040_0:0:1224:690_1920x0_80_0_0_dac020fdb9291208b1388a3c92310bb8.jpg

Как утверждает "Военная хроника", это связано с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.

https://ukraina.ru/20250304/1061528703.html

украина

сша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, германия, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, всемирный банк, ес