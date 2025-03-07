Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ - 07.03.2025 Украина.ру
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Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ
Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ - 07.03.2025 Украина.ру
Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"
2025-03-07T12:45
2025-03-07T12:45
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Как утверждает "Военная хроника", это связано с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.
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новости, украина, сша, германия, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, всемирный банк, ес
Новости, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Всемирный банк, ЕС

Один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ

12:45 07.03.2025
 
© blog.maxar.com
© blog.maxar.com
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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, которая является одним из главных поставщиков снимков из зоны СВО, отключила Украине доступ к своим ресурсам. Об этом сообщило издание "Военная хроника"

"Эта компания предоставляла украинской армии и госструктурам целый пакет спутниковых снимков и считается полноценной разведслужбой США с гражданским прикрытием", - говорится в комментарии "Военной хроники", где также отмечается, что данные от Maxar использовала не только Украина, но и ее западные союзники.

Как утверждает "Военная хроника", это связано с решением Штатов приостановить обмен разведывательными данными с Украиной, начиная с 5 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ разведданными.
Немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
После решения Трампа в Евросоюзе объявили, что разработают альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Правда, отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, заработает эта система не раньше 2030 года.
Фото: смеющийся Илон Маск
4 марта, 16:17
Евросоюз пообещал придумать свой StarlinkЕвросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, чтобы в случае чего заменить ее на Украине. Этот факт 4 марта на пресс-конференции подтвердил представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Правда, оговорился он, заработает эта система не раньше 2030 года
Пообещала свою помощь в поддержке Украины и Франция. Министр обороны этой страны Себастьян Лекорню заявил, что разведка Парижа суверенна, и вне зависимости от желания Вашингтона будет делиться своими данными с кем захочет.
 
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