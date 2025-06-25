https://ukraina.ru/20250625/1064272082.html

Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35

Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35 - 25.06.2025 Украина.ру

Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35

Ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском, считает военный историк и политолог Кирилл Копылов

2025-06-25T19:30

2025-06-25T19:30

2025-06-25T19:30

интервью

иран

израиль

китай

дональд трамп

f-35

биньямин нетаньяху

сша

россия

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кирилл, понятное дело, что текущее ирано-израильское перемирие рано или поздно перерастет в новую войну. На ваш взгляд, кто к ней сможет лучше подготовиться?- Нынешний ирано-израильский конфликт – это война, в которой "победили" все. Трампа уже выдвинули на Нобелевскую премию мира. Израиль отчитался об уничтоженной иранской ядерной программы. Иран смог сохранить правящий режим. Как-то уже все забыли, что еще пару дней назад Трамп требовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. А о том, что же там на самом деле произошло, мы узнаем только через много-много лет.От себя скажу, что мы до сих пор не знаем подробностей ирано-иракской войны 1980х годов. Большая часть информации о ней – это воспоминания некоторых ее участников, многие из которых эмигрировали на Запад. Скажем, книга австрийского военного историка Тома Купера о якобы блестящем применении иранцами американских истребителей F-14 основана на его беседах с несколькими иранскими летчиками. Нечто подобное будет и сейчас.Только надо иметь в виду, что первопричина ирано-израильского конфликта никуда не делась. Израиль – это государство, которое будет соблюдать какие-то соглашения ровно до тех пор, пока ему это выгодно. Достаточно вспомнить, что несмотря на перемирие с "Хезболлой" израильские удары по Ливану все равно продолжаются.Поэтому я вполне допускаю, что когда пыль осядет, через несколько месяцев Израиль снова скажет: "Иранцы снова начали собирать ядерную бомбу под горой. Надо уничтожить режим аятолл". То же самое может относиться к США. Мы же знаем, что Трамп – личность импульсивная и склонная к неожиданным решением. Да, сейчас он "всех победил и обеспечил мир", но мы же не знаем, что с ним будет через полгода. Может, ему для решения каких-то внутриполитических задач понадобится снова долбануть по Ирану под тем же предлогом.И я бы осторожно спрогнозировал, что в ближайшие шесть месяцев что-то случится опять.- И все-таки, кто к этой войне может лучше подготовиться?- Естественно, к этой войне будет лучше готов Израиль по объективным причинам.В этой войне Израиль не понес критически ощутимого урона. Да, иранцем удалось сбить их несколько беспилотников. Да, были поражены позиции ПВО и РЛС. Но мы не можем сказать, что израильский военный потенциал понес какие-то существенные потери. Более того, если Нетаньяху не испортит отношения с администрацией Трампа, подсунув ей какую-нибудь несогласованную бомбежку, США однозначно компенсируют Израилю любые потери.Наверняка израильтяне сейчас готовят счет Трампу за эту выигранную войну. Тем более, еще во время нападения на "Хамас" даже демократы и Байден компенсировали Израилю потраченные ракеты для "Железного купола" и других систем ПВО. Сейчас американцы тоже компенсируют им потраченные бомбы, авиационную технику и другие побочные затраты на эту войну.Потому что для Трампа это хороший способ попиариться.Так что перед Ираном сейчас стоит серьёзная задача: извлечь из уроки из этого конфликта и вывести свой военный потенциал хотя бы на уровень, который был до этого. Не думаю, что Израиль все уничтожил, но иранские ПВО, ракетные системы и оборонная промышленность однозначно пострадали. И Иран однозначно слабее, чем был 12 дней назад.То есть персам придется бежать быстрее, чем они бежали до этого.- Израильское общество готово к войне на истощение, учитывая, что оно фактически живет в таком режиме с осени 2023 года?- Конечно, Израиль не любит продолжительные войны и никогда ими не занимался. Но вы же сами отметили, что израильское общество находится в состоянии "ни мира, ни войны" почти два года и никаких массовых возмущений это до сих пор не вызвало.Израильское общество – жесткое и мобилизационное. Оно не рефлексирует на тему "Не хочу жить в стране, которая воюет со своими соседями". Точнее, в начале конфликта с такими плакатами вышли примерно пять человек, но их быстро повязали (смеется).Есть же старая шутка: Пока интеллигент думает бить или не бить, хулиган его уже пять раз ногами отпинал. Израильское общество – это тот самый хулиган, который, не задумываясь, применяет насилие. В этом отчасти и сила Израиля.- Ирану стоит рассчитывать на военно-техническую поддержку России и Китая (это главная интрига)?- Не думаю.К сожалению, Иран воспринимает союзы с Россией и Китаем ситуативными. И мы не готовы вписываться за Иран в такой обстановке. Да, какое-то российско-иранское военное-техническое сотрудничество продолжится, но это не будет как во время арабо-израильских войн советского периода, когда мы срочно компенсировали Сирии и Египту все до последнего гвоздя. У нас своих проблем хватает.Что касается Китая, то при желании он может поставить Ирану что-то через Пакистан, но пока он полностью повторяет избитую поговорку по тигра, который ждет на дереве. Во всяком случае, во время индо-пакистанского обострения китайцы с огромной скоростью и желанием предоставили пакистанцам свою технику и вооружения, а в случае с Ираном китайцы ограничились дипломатическими заявлениями. И я предполагаю, что дальнейшее отношение Китая к Ирану будет в большей степени потребительским.- Почему Китай активно вписался за Пакистан? Почему вы не думаете, что Китай не будет вписываться за Иран, учитывая, что китайцы вложили в иранскую энергетику около 200 миллиардов долларов. Китайцы не боятся потерять эти инвестиции?- Китайско-пакистанские отношения – это классическая поговорка "Против кого будем дружить?". Против Индии. Этот союз давний и проверенный. С Ираном таких отношений у китайцев быть не может, потому что нет этого третьего. Да, у Китая есть свои инвестиции в Иране. Да, Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай. Но необходимости держаться за Иран двумя руками у китайцев нет.- Насколько для критичной для нас будет капитуляция Ирана?- Когда не так давно пал режим Асада в Дамаске, у нас считали, что все пропало, но ничего подобного не произошло. От потери Сирии больше всего проиграл Иран, поскольку остался без своего предполья в том числе в плане ПВО, поскольку у него там были системы раннего обнаружения.Конечно, нам нужно, чтобы иранское руководство сохраняло политическую стабильность. Нам не нужно одномоментное поражение Ирана и бесконечная гражданская война на его территории по образцу Сирии. Но лезть в прокси-войну с США ради Ирана нам тоже не стоит.- Я бы не стал напрямую сравнивать Иран с Сирией. Сирия – это не ключевая страна Ближнего Востока и от нас она далеко. А Иран – это важный региональный игрок, который находится фактически возле наших границ.- Это правда. Но российское руководство правильно исходит из того, что у нас есть своя война. Да, мы вынуждены играть на нескольких шахматных досках, но иранская шахматная доска является для нас лишь одной из и не самой важной.- Насколько для нас будет критичным, если ради достижения целей СВО нам придется пожертвовать внешнеполитической активностью в других регионах мира?- Главное для нас – это не оказаться в ситуации "Дом сгорел, а мы за сарай переживаем". На фоне украинской войны на истощение все остальное будет иметь второстепенное значение. Более того, ситуация на Ближнем Востоке и в Африке напрямую будет зависеть именно от исхода украинского конфликта.Кстати, практика показала, что в падении Ирана были не заинтересованы сами США, потому что у них есть опыт участия в бесконечных войнах на Ближнем Востоке. Поэтому Трамп сделал минимальное количество действий, которые позволили ему заявить о своей победе.Не нужна ему зона хаоса в 90-миллионной стране, где много ракет и радиоактивных материалов.- Вы сказали, что сейчас США компенсируют Израилю затраты на войну. А смогут ли они содержать Израиль в долгосрочной перспективе, учитывая, что ему нужно постоянно расширяться?- Бог его знает. Еще десять лет назад рейды "Хамаса" по израильской территории и израильские бомбардировки Ирана казались возможными, но маловероятными. Мы живем в мире, который стремительно меняется и меняется далеко не в лучшую сторону. Повторюсь, Трамп – это импульсивный человек. Он склонен к ярким шагам, нацеленным на его личный пиар. Что он через полгода может сделать ради того, чтобы сказать, как он всех победил и всех помирил – мы не знаем. Что сделает руководство Израиля через полгода – мы тоже не знаем.- Стоит ли нам рассчитывать, что США и Запад сейчас однозначно будут распределять все свои ресурсы в пользу Израиля, а на Украине нам будет попроще?- Это разговор из серии "Было бы неплохо, но вряд ли случится".Администрация Трампа ведет непонятную и непоследовательную политику, потому что сама не знает, что ей делать. Может Трамп сказать: "Надо передать Украине самолеты F-35, чтобы она улучшила переговорную позицию"? Может. Может Трамп сказать: "Я прекращаю любую поддержку Украины. Пусть Евросоюз ее финансирует и вооружает"? Тоже может.Все зависит от того, с какой ноги он встал.И ожидать, что Украина из-за Израиля перестанет что-то получать – это слишком наивно. Российское военно-политическое руководство таких иллюзий тоже не пытает. Поэтому концентрируется на украинском конфликте, а не на ирано-израильском.Также по теме - в интервью Андрея Суздальцева: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине

https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html

https://ukraina.ru/20250623/dmitriy-drobnitskiy-tramp-khotel-otdelatsya-bombardirovkoy-irana-no-netanyakhu-ne-pozvolit-obyavit-1064190451.html

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интервью, иран, израиль, китай, дональд трамп, f-35, биньямин нетаньяху, сша, россия, украина, пво, ракеты, пиар