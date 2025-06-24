https://ukraina.ru/20250624/1064231948.html

Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине

Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине - 24.06.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине

Ирану сейчас придется потратить время на замену погибших военных руководителей. Потом будет выяснять, кто виноват. Потом будет определяться, на кого ориентироваться. И только потом, может быть, новое руководство будет думать об усилении сотрудничества с Россией. Если вообще будет, считает политолог Андрей Суздальцев

2025-06-24T19:30

2025-06-24T19:30

2025-06-24T19:30

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иран

россия

украина

кит келлог

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переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей Иванович, понятное дело, что текущее ирано-израильское перемирие рано или поздно перерастет в новую войну. На ваш взгляд, кто к ней сможет лучше подготовиться?- Сейчас в Иране начнется очень тяжелый период выяснений отношений между силовиками, религиозной властью и светским руководством относительно того, кто виноват.Во-первых, Израиль открыто проводил многолетнюю подготовку к этой операции и нанес Ирану ущерб. Во-вторых, были ожидания, что Иран поставит Израиль на место и победит, но получилось все немножко не так. Да, в Израиле сейчас тоже будет своя переоценка происходящего, но в случае с Ираном это более опасно. Потому что при всей своей внешней твердости режима аятолл нельзя забывать, что режимы на Ближнем Востоке могут рухнуть в любой момент.Также в Иране будет переоценка внешней политики.Когда Иран говорил о союзничестве, он воспринимал его односторонне. И когда ситуация обострилась, оказалось, что ни Россия, ни Китай не горят желанием за него воевать. Иранцев это удивило. У нас много говорилось о создании оси "Москва-Тегеран-Пекин", но фактически Иран остался один. Да, Иран заручился нашей дипломатической поддержкой, но воевать мы за него не стали. Пакистан тоже вел себя не очень активно. Даже "Хуситы", которые провозгласили войну против США, ничего не предприняли.На мой одинокий экспертный взгляд, Иран ядерное оружие все же получит. Ему не оставили выбора. Израильские атаки показали, что только ядерное оружие может его защитить. Это самый негативный результат конфликта. Когда какое-то государство, которое подписало договор о нераспространении, все же его получает – это всегда лишние нерешаемые проблемы, как в случае с Северной Кореей.Конфликт не закончен. Примирение невозможно. Все это – лишь небольшая пауза в затяжном противостоянии на Ближнем Востоке.- Почему вы думаете, что мы бы не вмешались в конфликт прямыми поставками оружия, если бы Ирану было слишком плохо?- Вы можете себе представить, что представляет собой процедура поставки оружия? О каком именно оружии идет речь?- ПВО и ракетные комплексы.- Во-первых, для их применения нужно сажать людей и целенаправленно готовить, а это займет не один месяц. Во-вторых, учитывая прозрачность иранской территории (современные средства разведки и израильскую агентурную сеть), на эти системы сразу бы началась охота. В-третьих, это бы означало вступление России в прокси-войну с США и Израилем по украинскому образцу, а мы им уподобляться не хотим, потому что прекрасно знаем политику двойных стандартов.Повторюсь, поставки оружия так просто не делаются. Это вопрос даже не одного года. Да, какие-то новые российско-иранские соглашения по "Шахедам" возможны, но не более того.- Ну а почему после произошедшего российско-иранское сотрудничество не может быть интенсифицировано?- Потому что для это требует больших этапов. Ирану сейчас придется потратить время на замену погибших военных руководителей. Потом будет выяснять, кто виноват. Потом будет определяться, на кого ориентироваться. И только потом, может быть, новое руководство будет думать об усилении сотрудничества с Россией. Если вообще будет.- Стоит ли нам еще верить в то, что западные ресурсы будут отдаваться Израилю в ущерб Украине?- Эти рассуждения - полная глупость некоторых экспертов, которые пытались объяснить, что ирано-израильский конфликт нам выгоден. Как он может быть выгоден, если американцы попытались истребить нашего союзника? Тем более, завершение конфликта совпало с приездом Келлога в Минск. То есть США еще и по другому краю нас прощупывают.Может быть, Украина что-то бы недополучила. Но если бы конфликт затянулся, и мы бы все же решили что-то поставлять Ирану, то и российская армия получала бы меньше оружия. То есть баланс бы сохранился. Поэтому меня поражают все эти наивные рассуждения.- А есть ли опасность, что Украина сейчас получит второй шанс (об этом тоже часто говорят наши эксперты)?- Я бы тоже так не ставил вопрос. Я неоднократно говорил, что постсоветскую украинскую армию мы разгромили летом 2022 года. Потом сработал механизм баланса сил. Появились коалиции. И с тех пор мы воюем с натовской армией со славянским кадровым составом. Поэтому про какие-то вторые или третьи шансы Украины я бы говорить не стал.- Насколько будет критично, если ради достижения целей СВО нам придется пожертвовать внешнеполитической активностью в других регионах?- От этого нам отказываться нельзя. Мы можем только притормаживать нашу активность в других регионах, чтобы не тратить уж слишком много времени, сил и ресурсов. Мы, в отличие от постсоветских стран, действительно проводим многовекторную политику. Да, нагрузить все векторы тяжело. Но надо стараться преследовать свои интересы по всему миру.- Чего вы в целом сейчас ожидаете на украинском направлении? Боевые действия до осени, а потом новый этап переговоров? Или возможно что-то еще?- Идет процесс накопления переговорных и военных успехов.Мы, конечно, продвигаемся, но это не темпы начала СВО, когда под наш контроль попадали целые области. А переговорный процесс подвисает. Мы, конечно, на этой неделе ждем появления даты третьего раунда стамбульских переговоров, но обсуждать особо нечего.Даже обмен телами погибших бойцов обернулся крупными скандалами. Киевский режим вообще врал, что мы якобы подсунули им тела погибших россиян. Мне кажется, надо было просто похоронить украинских солдат на отдельном кладбище. А то получилось так, что мы им тела отдали, а они нас в этом еще и обвинили.При этом российско-украинские декларации – это дискуссия. Она будет идти еще долго с оглядкой на то, что происходит на фронте. Причем о перемириях уже даже Запад не говорит. Поэтому надо дождаться окончания летней кампании.- Стоит ли нам особым образом трактовать высказывания Верховного о том, что русский солдат уже не уходит с территорий, которые он занял?- Мы так всегда считали, но осенью 2022 года нам пришлось отступить. Конечно, надо стараться туда вернуться. Но нельзя сказать, что этот правильный принцип моментально сработает. Надо просто воевать.Также по теме - в интервью Влада Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, иран, россия, украина, кит келлог, андрей суздальцев, израиль, сша, сво, переговоры, пво, ближний восток