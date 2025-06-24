https://ukraina.ru/20250624/tramp-prigrozil-izrailyu-yadernoe-fiasko-ssha-ili-kak-ne-zametit-slona-1064229663.html

Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?

Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва? - 24.06.2025 Украина.ру

Трамп пригрозил Израилю: ядерное фиаско США, или чем кончится ранение льва?

После того, как объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом перемирие между Ираном и Израилем было нарушено, он призвал Тель-Авив "не сбрасывать бомбы" на Тегеран и "сейчас же" вернуть своих пилотов. Соответствующее сообщение он оставил в своих соцсетях

2025-06-24T15:06

2025-06-24T15:06

2025-06-24T16:34

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Американское издание CNN уточнило, что Трамп ранее называвший нарушения перемирия "неумышленным", теперь Трамп разгневан нарушениями режима перемирия на Ближнем Востоке, а его разговор с главой Израиля Беньямином Нетаньяху был "исключительно жестким", и Трамп заявил, что ему "придется успокоить" Тель-Авив в свете нарушений перемирия с Ираном.В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Наутро Тель-Авив обвинил Тегеран в его нарушении и пообещал ответ, а чуть позже канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах.Казалось бы, раз задачи выполнены, то и обстрелы сторон должны прекратиться. Однако этого не произошло. Наоборот, сразу после трамповского перемирия Иран и Израиль пошли на новый виток конфликта. На новый виток после так называемой "12-дневной войны" выйдет и мировая разработка ядерного оружия, уверен обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Он отметил, что атака Израиля и США на Иран решила проблему разработки ядерного оружия лишь сиюминутно, зато ухудшила ситуацию в перспективе."Потому что стран, которые пойдут по пути тайного создания ядерного оружия, может стать намного больше, чем сейчас (Великобритания, США, Франция, Китай, Россия, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея). В ходе конфликта появилась информация, которая говорит именно об этом. Например, не просто так в сети опубликовали фото смеющегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с красноречивой подписью: "Когда у твоей страны уже есть ядерное оружие, и никто не полезет к тебе, чтобы ликвидировать ядерную угрозу". Это чистая правда. КНДР - это сегодня пример", - написал Скачко."Теперь по пути КНДР все равно могут пойти – тайно и скрытно – другие страны мира. Тот же Иран, Турция, Саудовская Аравия, возможно, Египет, кто-то из финансовых монстров монархий Персидского залива – только на Ближнем Востоке. И по всему миру ­ – Южная Африка, которая уже имела ядерные заряды, Индонезия, Бразилия да кто угодно, кто, накопив денег и приманив специалистов, которых стало, как собак нерезанных, может позволить себе обогащать уран или литий. И мастырить "бомбочку", отметил Скачко.Израильский политик Авигдор Либерман добавил, что еще в начале войны предупреждал: "нет ничего опаснее, чем оставить раненого льва. Перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне через два-три года, причем в гораздо худших условиях".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов отметил, что вероятнее всего конфликт между Тегераном и Тель-Авивом завершится формальным объявлением победы обеими сторонами, но при этом подтолкнет Иран к ускоренному созданию собственного ядерного оружия."Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство. Иран скажет, что отбил атаки и нанес сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе будут правы", - отметил эксперт.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.В ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие с Тегераном, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, ответил Тель-Авиву ракетной операцией под названием "Суровое наказание".В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако удары продолжились. При этом канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах: Ученый из Ирана погиб при обстреле. Следом Израиль объявил об устранении ядерной угрозы Тегерана.Актуальное интервью по теме: Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся.

https://ukraina.ru/20250620/1064068288.html

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новости, иран, израиль, тегеран , дональд трамп, владимир скачко, ким чен ын, украина.ру, reuters, перемирие, ядерное, ядерное оружие, эксклюзив