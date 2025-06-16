https://ukraina.ru/20250616/1063919943.html

Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение

Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение - 16.06.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение

Украина – это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт – это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-16T14:06

2025-06-16T14:06

2025-06-16T14:06

интервью

израиль

иран

украина

дональд трамп

биньямин нетаньяху

ракеты

дроны

сша

владимир путин

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский предположил, что ирано-израильский конфликт затухнет через семь-восемь суток при условии, что:– Израиль ограничится ударами по ядерным объектам– Иран исключит атаки на Саудовскую Аравию и Ормузский пролив.– США продолжат играть роль страхующего гаранта.При этом если один из этих параметров окажется нарушен, война затянется на 14 суток и может перерасти в опасный региональный конфликт.- Михаил Аркадьевич, согласны ли вы с такой оценкой?- Да, согласен.Иран и Израиль находятся друг от друга. Они лишь могут наносить удары дронами и крылатыми ракетами, а их запас весьма ограничен. Иран – страна большая. У Израиля нет возможности уничтожить все объекты на ее территории. У Тегерана запас ракет тоже не бесконечен. Поэтому в ближайшие неделю или две они могут наносить удары с нынешней, но затухающей интенсивностью, а потом им придется перевести дух, чтобы пополнить свои арсеналы.Видимо, Израиль делал ставку на блицкриг – разобраться с Ираном одним ударом. Отчасти им это удалось. Но и наши удары в начале СВО, и украинская операция "Паутина" показали, что первый удар имеет завышенные ожидания и что его успех сильно преувеличивается. А потом выясняется, что все донесения нужно делить на четыре и что вынести противника за один раз невозможно. Судя по ультиматуму Израиля, он рассчитывал нанести сокрушающий удар, после чего Иран сдастся и не будет отвечать. Но израильтяне ошиблись.Отмечу также, что атаки Израиля на иранские средства ПВО при помощи дронов внутри страны и возле объектов и украинские атаки на наши стратегические аэродромы похожи друг на друга до невозможности. То есть сценарий этих операций написан одними и теми же специалистами. Причем вряд ли Израиль подсмотрел это у Украины. Это не делается за одну неделю, это готовится заблаговременно. Поэтому с вероятностью в 98% мы можем говорить, что за ударами по нашим "стратегам", которые были беззащитны по договору СНВ-3 (мы не имели права накрывать их бетонными бункерами), стоят разработчики из Моссада.- А, может быть, спецслужбы США или Великобритании посоветовали украинцам и израильтянам провести такую операцию?- Не думаю. Такие дерзкие и нешаблонные операции — это стиль Моссада. Это креативные люди, которые умеют доводить такие операции до логического завершения. Это такой же необычный креатив, как взрывающиеся пейджеры. У американцев и британцев не тот почерк. Они не умеют в такое.Да, Тель-Авив опроверг заявление посла Израиля на Украине о передаче киевскому режиму "Пэтриота", но потом украинские власти это подтвердили. То есть Нетаньяху фактически входит в коалицию тех, кто воюет с Россией на Украине. Поэтому наши симпатии в ирано-израильском конфликте должны быть определены однозначно. Думаю, именно по этой причине Апти Алаудинов сгоряча заявил, что "нам надо мобилизовать миллион человек, чтобы избежать участи Ирана", нервно и импульсивно отреагировав на медийный успех Израиля.Конечно, израильтяне провели классную операцию по уничтожению части иранского военного руководство, но к существенным результатам это не привело. Всех иранских генералов уничтожить невозможно. Они как "бессмертные" из войск Ахеменидов – сколько бы их там не убили, это гвардейское подразделение древних персов не уменьшалось, потому что к нему прикручивали новых бойцов. Тем более, высшие иранские офицеры еще со времен войны с Ираком наплевательски относятся к смерти. Это вызывает уважение, но это не совсем правильно. Все-таки генерал – не одноразовая пешка. Он должен беречь свою жизнь.- Как вы в связи с этим относитесь к рассуждениям российского экспертного сообщества в духе "Надо бить по центрам принятия решений на Украине как Израиль, а мы с ними цацкаемся"?- Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим. Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде для продления военного положения. Мы на это не идем. А поймать украинский генералитет в одном месте – это проблема. У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки. Если бы были, они бы предложили нам что-то оригинальное.- И все-таки, то, что война на Украине идет в формате спецоперации, а не как на Ближнем Востоке – это скорее хорошо или скорее плохо?- С пропагандисткой точки зрения уничтожение украинских генералов нам пошло бы в плюс, но ситуацию на фронте оно бы никак не поменяло. Потому что центры принятия военных и политических решений находятся за пределами Украины. Я не скажу, что украинские генералы и руководители спецслужб – марионетки, но они передаточное звено. Они подпитываются идеями и техническими возможностями Запада.- Вернемся к Ирану и Израилю. Понятно, что возможностей для дистанционных ударов у сторон ограничены. Есть ли у Ирана возможность втянуть Израиль в полноценную сухопутную войну на всех территориях, которые его окружают?- У Ирана нет возможностей для нанесения мощных отвлекающих ударов по Израилю на соседних территориях."Хезболла" и "Хамас" обескровлены и вести боевые действия не в состоянии. Более того, даже если бы эти возможности были, они бы не привели к поражению Израиля. Ну будет "Хезболла" обстреливать Хайфу севера – так она это и раньше делала.Сирию Иран потерял, она из игры выведена. Иордания фактически действует на стороне Израиля. Египет при всех симпатиях к Ирану будет поддерживать нейтралитет. Саудовская Аравия плохо относится к Ирану еще со времен шаха, когда Тегеран в 1971 году после ухода британцев из Персидского залива решил стать там главным полицейским. То есть никакой мощной антиизраильской коалиции собрать невозможно.- Уточним еще раз. Обмен ракетными ударами с затухающей интенсивностью длится еще две недели. И что дальше?- Есть несколько сценариев.Первое. Если Израилю к тому моменту будет совсем плохо, в конфликт могут вмешаться США. Последние действия американцев по переброске самолетов-заправщиков говорят о том, что они как минимум бряцают оружием.Второе. Есть вариант израильского ядерного удара по Ирану. Я бы все-таки не сбрасывал его со счетов.Третье. Израиль может попытаться ликвидировать высшее руководство Ирана.При этом мы сейчас не понимаем, какую помощь Ирану оказывают и будут оказывать Китай и Пакистан. У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. То есть пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил на Ближнем Востоке. То есть в самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю. Надеюсь, до этого не дойдет. После этого проблема Израиля будет решена.Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет.- Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем Израиль вообще спекулирует на теме ядерного оружия, учитывая, что территория Израиля гораздо меньше территории Ирана. Неужели израильтяне не боятся, что после их атак Тегеран точно нанесет по ним удар?- Более того, совсем необязательно бросать ядерную бомбу на какой-то израильский город или военный объект. Достаточно будет взорвать ее в атмосфере над Тель-Авивом. Это вызовет такой электромагнитный импульс, что он уничтожит всю израильскую электронику, и вся израильская инфраструктура превратится в ненужный хлам. То есть необязательно убивать миллион человек, чтобы спровоцировать в стране техногенную катастрофу, которая отбросит ее в каменный век.- А сценарии деэскалации сейчас какие могут быть?- Когда при посредничестве США, Турции или России война заглохнет, а каждая из сторон заявит о своей победе. Израиль скажет, что преподнес огромный урок Ирану, уничтожив его военное руководство и поразив ядерные объекты. Иран скажет, что отбил атаки Израиля и нанес ему сокрушительный ответный удар. И в каком-то плане обе страны будут правы.Только вот потом Иран будет приводить в порядок свою контрразведку, уничтожать спящие израильские ячейки и улучшать свою ПВО. И тема получения Тегераном своего ядерного оружия с повестки дня никуда не исчезнет. Потому что только ядерное оружие вкупе с отмороженностью иранского руководство может дать Ирану гарантии безопасности. В этом случае ни у кого не будет сомнений, что Иран ядерное оружие будет готов применить.То есть в случае с Ираном будет то же, что с Северной Кореей и Пакистаном.- Можно ли сказать, что Израиль сейчас стоит перед выбором: либо добивать Иран сейчас, либо потерпеть поражение в долгосрочной перспективе?- Именно так. Я бы даже сказал, что для Израиля это цугцванг. Потому что уничтожить Иран своими силами Израиль не может.- А Трамп при каких обстоятельствах решится всерьез вписаться за Израиль и бомбить Иран?- Если Израилю будет совсем плохо, Моссад может пойти на какую-то крупную провокацию, устроив под иранским флагом теракт на какой-то американской базе на Ближнем Востоке, чтобы дать США повод для вмешательства в войну.- Что должна делать Россия, помимо того, чтобы оказывать Ирану умеренную дипломатическую поддержку и говорить о мире?- Теоретически конфликт можно закончить резко, передав Ирану ядерное оружие (смеется).Если же говорить серьезно, то мы можем помочь Тегерану со средствами ПВО. Еще мы можем поделиться с Ираном своим опытом применения средств РЭБ и даже передать иранцам наши улучшенные версии "Гераней", которые более продвинуты, чем их предок "Шахед". Потому что нынешние иранские "Шахеды" — это каменный век.Но, повторюсь, общий расклад сил такая наша помощь не поменяет. Иран и так будет приводить свою ПВО в порядок и вычищать израильскую агентуру внутри страны.Уверен, что Кремль адекватно оценивает эту ситуацию. Когда Путин на днях общался с Трампом, они же говорили не об Украине. Украина – это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт – это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу.Также по теме - в материале Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250615/andrey-grozin-esli-rossiya-i-kitay-ne-pomogut-iranu-to-sleduyuschie-udary-budut-nanositsya-po-ikh-1063901178.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, израиль, иран, украина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ракеты, дроны, сша, владимир путин, россия, ядерная война