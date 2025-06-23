https://ukraina.ru/20250623/rostislav-ischenko-voyna-vo-vetname-pokazhetsya-ssha-buketom-fialok-esli-blitskrig-protiv-irana-ne-1064090222.html

Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся

Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся - 23.06.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся

Если Трампа смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет. Но не факт, что его смогут в этом убедить. В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой.

2025-06-23T07:00

2025-06-23T07:00

2025-06-23T07:00

интервью

израиль

иран

дональд трамп

владимир зеленский

украина

александр сырский

совбез

вооруженные силы украины

рада

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, зачем Трампу нужна жесткая конфронтация с Ираном?- Трамп не уверен, что ему это надо. Он, конечно, громко размахивает дубинкой, и, скорее всего, ему придется в это дело включиться. Но изначально Штаты предполагали, что Израиль сам справится. И махать дубинкой Трамп начал в тот момент, когда ему доложили, что Израиль сам не справляется и что его каким-то образом надо поддержать.Трамп сразу попытался взять Иран на испуг: "Срочно сдавайтесь, иначе мы на вас нападем". Не получилось. Теперь Трампу надо решать: нападать или нет. И он говорит: "Я вообще-то не уверен, что мы сможем своими хорошими ракетами пробить плохие иранские горы и попасть по их ядерному заводу". Вроде бы тогда и бомбить не имеет смысла.48 часов, которые Трамп предоставлял Ирану, истекли, но войны США с Ираном пока нет. Да, США сосредоточили на Ближнем Востоке мощную авиационную группировку, но вряд ли ее будет достаточно, чтобы вывести Иран из строя. Какие потери понесет эта группировка и какие потери понесут американские базы на территории арабских государств – это очень серьезный вопрос. Ответ на него можно получить только экспериментально.А дальше возникает проблема, которую не учитывают люди, призывающие что-то разбомбить и кого-то застрелить: "Если противник от этого не сдастся, что вы будете делать дальше?". Тот же самый вопрос сейчас задают себе американцы. Вести затяжную войну на Ближнем Востоке и терпеть убытки Трампу невыгодно. Более того, это опасно, поскольку Россия и Китай официально предупреждают об опасности ядерной войны. Стоит ли так рисковать?Допустим, США втянутся в войну и не будут применять ядерное оружие против Ирана. А удастся ли им удержать Израиль от применения ядерного оружия против Ирана? А что они будут делать, если Израиль применит ядерное оружие против Ирана, а потом кто-то применит ядерное оружие против Израиля или американским базам?И самый главный вопрос: что делать, если даже за полгода Иран не удастся сломать? Он будет производить свои ракеты. Что-то ему подвезут из России, Китая и КНДР. Он будет запускать и запускать ракеты по Израилю и американским базам. Долго израильское население сможет это терпеть? А если Израиль вдруг запросит мира, США будут одни воевать с Ираном?Если Иран заявит, что теперь он точно будет производить ядерное оружие, а США и Израиль будут вынуждены прекратить боевые действия, для них это будет морально-политическая катастрофа.Вопросов о том, стоит ли втягиваться в войну, очень много. Но и вопросов о том, стоит ли не втягиваться в войну, тоже очень много. А если Израиль сломается под иранскими ударами, на кого США будут опираться на Ближнем Востоке? Не станет ли это началом конца для Израиля как для государства, потому что тогда на него набросятся арабские страны?Все эти вопросы возникли именно потому, что США и Израиль рассчитывали на блицкриг.Тем не менее, шансы на блицкриг еще есть. Но если пройдет две-три недели и Иран выстоит, вопрос: "Что делать?" встанет очень остро.Повторюсь, Трамп в тупике. Чем раньше он поддержит Израиль, чем больше шансов сломать Иран. Все-таки с не до конца восстановленной ПВО и военным руководством воевать сложнее, чем когда Иран полностью восстановится. С другой стороны, велика опасность интернационализация конфликта. И США окажутся перед очень неприятной перспективой, по сравнению с которым Вьетнам покажется для них букетом фиалок.Команда Трампа в этом вопросе тоже не едина. Значительная ее часть против войны, а значительная ее часть – за. И самое главное, что большая часть американского общества против войны в Иране. А если война непопулярна, то надо иметь гарантии ее быстрого окончания. Таких гарантий у Трампа нет.Если его смогут убедить в том, что войну удастся закончить за две-три недели, США ударят по Ирану. Если Трампа смогут убедить в том, что война станет для него катастрофой, он вступать в нее не будет. Но не факт, что его смогут в этом убедить. В ближайшие пару недель вероятность вмешательства США в войну остается очень высокой. Если же этого не произойдет, втягивание США будет уже бессмысленным.Не скажу, что после этого можно будет выдыхать. Но с каждым днем после 21-го дня ирано-израильской войны вероятность американского вмешательства будет все ниже, ниже и ниже. А пока она еще очень высока.- Как смещение вектора внимания Соединенных Штатов влияет на украинский конфликт? Действительно ли поддержка Западом Украину уменьшилась?- Никак не влияет. Несмотря на то, что США отправили в Израиль 20 тысяч зенитных ракет, Украина собирается воевать дальше, пока фронт не будет сломлен окончательно. Поддержка Европы и США уменьшиться, но будет сохраняться. То есть стратегический принцип – победа на поле боя сохраняется. Вариант договоренности с Украиной пока не работает и вряд ли будет.Украина воюет в основном за счёт своего пушечного мяса, а не только потому, что Запад поставляет вооружение. И какое-то количество вооружений и расходных материалов ею было накоплено, потому что ещё в начале года Украина заявляла, что если будет прекращена помощь, она на накопленных материалах может воевать полгода.С тех пор полгода уже прошло, но Украина продолжала получать помощь. Поэтому на накопленных материалах, если фронт не рухнет, она может воевать до декабря. Пойдут ли украинские руководители на переговоры в таком случае? Им выгоднее сбежать за рубеж и сидеть там в качестве правительства в изгнании.Поэтому в любом случае вероятность того, что всё решится на поле боя, продолжает доминировать. И от начала еще десяти войн и связанности с ними Запада, ничего на Украине не поменяется, потому что воюет режим. И этот режим заставляет Украину давать до последнего украинца. И уходить он не собирается.- Многие говорят, что нам следовало бы действовать как Израиль, подразумевая удары по ключевым госструктурам. Не потеряет ли власть поддержку внутри страны при таком раскладе?- Нет, власть не потеряет поддержку внутри страны. Наоборот, она увеличится на какое-то время. Но мы получим то же самое, что Израиль – ничего. Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их. Не знаю, сколько ценных агентов было среди них. Но вряд ли это размен в пользу Моссада. Да, они смогли в это время парализовать иранское ПВО, но сейчас они находятся под ударами иранских ракет.Вопрос выживаемости Израиля стоит в полный рост. Понятно, что Украина не может нанести России сопоставимый ущерб. Но бункер, в котором сидит Зеленский, надо еще найти. Например, Сырского точно никто не бережёт, но он один из немногих украинских генералов, которые более или менее умеют воевать. Все остальные умеют ходить только в местные штурмы. И убийство Сырского подорвало бы потенциал ВСУ. Но он же не пишет письма в Кремль. "Присылайте ракету, я буду в такое-то время в таком-то месте". Именно поэтому в большинстве войн никто не убивал вражеских военачальников.Президенты защищены еще лучше. Даже для того, чтобы с помощью разведки установить его местоположение, надо провести серьёзную агентурную работу, рискнуть большим количеством агентов. Ну хорошо, убили Зеленского, его место занял спикер Рады Стефанчук. И что, война прекратилась? Нет. Они всё равно воюют. Это же не Зеленский придумал. Зеленский это был против войны, если вы помните. Он так убедительно в своём 95-м квартале рассказывал, как он против войны. И четыре повестки в армию игнорировал. И все закончилось, когда он стал президентом.Потому что это не они воюют, это Украина воюет. Это же не президент сидит на фронте с автоматом в руках. Это те люди, которых поймала ТЦК, насильно отправили на фронт, но они сидят с автоматом в руках. Да, сейчас дезертиров стало больше. Это приятно. Сдаваться стали больше. Это тоже приятно. Это момент обрушения фронта. Для нас важно обрушение фронта, а не обрушение Зеленского.После убийства руководителей на глазах у всей страны, новым руководителям, даже если они хотят с вами договориться, будет уже сложнее. А мы всё-таки планируем каким-то образом договориться. Нам же важно легитимировать приобретенные территории, а не убивать всех.А для этого нужно, чтобы кто-то подписал это со стороны Украины. И если понадобится, нас быстро убедят в том, что Зеленский легитимен. То есть как только мы получим сообщение о готовности Совбеза ООН подтвердить украинско-российские соглашения, для нас моментально Зеленский станет легитимным. Путин уже говорит, что, пожалуйста, будем вести переговоры с Зеленским. Но, говорит он, на Украине весь аппарат нелегитимен, потому что Зеленский нелегитимен.Да на Украине весь аппарат нелегитимен, потому что был нелегитимен еще Ющенко. С тех пор там нет ни одной легитимной власти.Но это и не важно, потому что Россия выставляет дополнительные требования: санкционирование Советом Безопасности украинско-российских соглашений. После этого они становятся документом, имеющим высшую степень легитимности во всей системе международных отношений. И уже был легитимным украинский президент или не был, не важно, потому что легитимен сам Совбез, а Совбез имеет право принимать решения по территориальным вопросам. Таким образом проблема легитимности обходится. И не важно, кто подпишет эти документы.Пока что для нас высвечивается худший вариант. Мы займём всю территорию Украины и можем делать с ней всё, что хотим. А эти мерзавцы из Киева убегут и будут рассказывать, что они правительство в изгнании. А мерзавцы из Лондона, Берлина, Парижа и Вашингтона будут говорить, что вы агрессоры, которые захватили территорию украинского суверенного государства.Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества. Территориальное приобретение и проблемы Зеленского для нас второстепенны. Другое дело, что российское руководство пришло к выводу, что прекратить конфликт без прекращения Украины не удастся. Но конфликт с Западом никуда не денется. И это основная проблема, а не проблема жизни и смерти Зеленского.О последствиях ближневосточного конфликта в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х"

https://ukraina.ru/20250620/kak-razobratsya-v-logike-vashingtona-1064090092.html

https://ukraina.ru/20250620/irano-izrailskiy-konflikt-v-svete-protivostoyaniya-sverkhderzhav-aysbergi-v-mirovom-okeane-1064090916.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, израиль, иран, дональд трамп, владимир зеленский, украина, александр сырский, совбез, вооруженные силы украины, рада