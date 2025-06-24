https://ukraina.ru/20250624/srazu-posle-trampovskogo-peremiriya-iran-i-izrail-zakhodyat-na-novyy-vitok-konflikta-1064221210.html

Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта

Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта - 24.06.2025 Украина.ру

Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта

Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, уточнив, что ее перехватила израильская ПВО

2025-06-24T12:10

2025-06-24T12:10

2025-06-24T14:14

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке мощного ответа на нарушение Ираном режима прекращения огня, уточнило издание Times of Israel. При этом Тегеран опровергает сообщения о пуске ракеты после объявления о прекращении огня, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Несмотря на сообщение Трампа о перемирии, глава МИД Ирана Аббас Аракчи около около 4 часов по московскому времени в ночь на 24 июня заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию", то Тегеран больше не будет наносить удары.В ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие с Тегераном, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание". С тех пор стороны обмениваются ударами друг по другу.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако удары продолжились.При этом канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах: Ученый из Ирана погиб при обстреле. Следом Израиль объявил об устранении ядерной угрозы Тегерана.Актуальные интервью по теме: Ракетные удары Ирана по американским объектам анализирует военный эксперт Борис Рожин и Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон.

https://ukraina.ru/20250624/1064211224.html

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новости, иран, израиль, тегеран , дональд трамп, борис рожин, мид, перемирие