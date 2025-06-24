Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта - 24.06.2025 Украина.ру
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Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта
Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта - 24.06.2025 Украина.ру
Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта
Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, уточнив, что ее перехватила израильская ПВО
2025-06-24T12:10
2025-06-24T14:14
новости
иран
израиль
тегеран
дональд трамп
борис рожин
мид
перемирие
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке мощного ответа на нарушение Ираном режима прекращения огня, уточнило издание Times of Israel. При этом Тегеран опровергает сообщения о пуске ракеты после объявления о прекращении огня, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Несмотря на сообщение Трампа о перемирии, глава МИД Ирана Аббас Аракчи около около 4 часов по московскому времени в ночь на 24 июня заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию", то Тегеран больше не будет наносить удары.В ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие с Тегераном, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание". С тех пор стороны обмениваются ударами друг по другу.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако удары продолжились.При этом канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах: Ученый из Ирана погиб при обстреле. Следом Израиль объявил об устранении ядерной угрозы Тегерана.Актуальные интервью по теме: Ракетные удары Ирана по американским объектам анализирует военный эксперт Борис Рожин и Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон.
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новости, иран, израиль, тегеран , дональд трамп, борис рожин, мид, перемирие
Новости, Иран, Израиль, Тегеран , Дональд Трамп, Борис Рожин, МИД, перемирие

Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта

12:10 24.06.2025 (обновлено: 14:14 24.06.2025)
 
© Artur Widak/NurPhoto
© Artur Widak/NurPhoto
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Армия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, уточнив, что ее перехватила израильская ПВО
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке мощного ответа на нарушение Ираном режима прекращения огня, уточнило издание Times of Israel. При этом Тегеран опровергает сообщения о пуске ракеты после объявления о прекращении огня, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
В ночь на 24 июня президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Несмотря на сообщение Трампа о перемирии, глава МИД Ирана Аббас Аракчи около около 4 часов по московскому времени в ночь на 24 июня заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию", то Тегеран больше не будет наносить удары.
Минимум трое человек погибли после попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева, сообщает Yediot со ссылкой на медиков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
09:47
Перемирия не получилось: Израиль обвинил Иран в нарушении договора, но был ли он?Уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем наступило, Тель-Авив обвинил Тегеран в обстреле своих территорий. В частности, местное издание Yediot опубликовало кадры попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Известно о трех погибших, передает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие с Тегераном, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже Иран развернул ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание". С тех пор стороны обмениваются ударами друг по другу.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Однако удары продолжились.
При этом канцелярия президента Израиля Беньямина Нетаньяху заявила, что Тель-Авив достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах: Ученый из Ирана погиб при обстреле. Следом Израиль объявил об устранении ядерной угрозы Тегерана.
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
20 июня, 09:41
Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?Тегеран не занимался созданием ядерной бомбы на момент начала израильских ударов. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью CNN
Актуальные интервью по теме: Ракетные удары Ирана по американским объектам анализирует военный эксперт Борис Рожин и Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон.
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