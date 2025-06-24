https://ukraina.ru/20250624/teper-pakety-na-kasse-platnye-kievu-poobeschali-amerikanskoe-oruzhie-v-obkhod-ssha-1064237772.html

Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США

Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США - 24.06.2025 Украина.ру

Теперь пакеты на "кассе" платные: Киеву пообещали американское оружие в обход США

Украина может начать получать американское оружие вне поставок самих США. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, уточнив, что в Евросоюзе изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если США не одобрят новые поставки

2025-06-24T17:32

2025-06-24T17:32

2025-06-24T17:32

эксклюзив

новости

киев

сша

украина

дональд трамп

джо байден

владимир васильев

вооруженные силы украины

the washington post

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064235451_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_559d4f52eea82702fbf1ec59dab492df.jpg

Издание утверждает, что по словам его информаторов, союзники хотят убедить Вашингтон продать оружие Киеву за наличные или через кредитные схемы.Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что выделенный экс-президентом США Джо Байденом пакет военной помощи ВСУ закончится летом.После победы на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за непомерно большие траты на ВСУ, При этом Трамп каждый раз называл разные суммы до $500 млрд.Ранее западные СМИ сообщали, что через неделю после начала второго срока президентства Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об этом американского лидера. Однако в конце прошлой недели, 20 июня, госсекретарь США Марко Рубио заявил прессе, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Киеву, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет.В тот же день, комментируя тему возможного продления военной помощи ВСУ Трамп сказал, что ему "нравится думать в позитивном ключе" и добавил: "мы посмотрим".Многие эксперты склоняются к тому, что странное, а порой и противоречивое поведение американского президента на украинском треке обусловлено тем, что он попросту вынужден маневрировать, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения". Это мнение подробно изложил шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".Комментируя эскалацию между Израилем и Ираном британский аналитик Александр Меркурис отметил, что теперь Соединенные Штаты смогут легко переориентировать военную помощь с Киева на Тель-Авив. Каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS согласился с этой мыслью, написав, что несмотря на нежелание Владимира Зеленского вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему все равно придется на это пойти, "поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь".Также ранее в комментарии изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сказал, что администрация президента США лишь продолжает выполнять ранее взятые обязательства, принятые еще администрацией Байдена.Он добавил, что команда Трампа принципиально не намерена продлевать масштабную военную поддержку Киеву, и "через месяц-полтора американская помощь может полностью прекратиться"."Администрация Трампа явно рассчитывает, что ограничение помощи заставит Зеленского пересмотреть свою непримиримую позицию", - отметил Васильев, резюмировав, что следующий месяц станет решающим - либо Киев пойдет на уступки, либо конфликт перейдет в новую, более опасную фазу: "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена".К слову, эти слова эксперт сказал ровно месяц назад - 23 мая.А вот продажа Европе оружия, уверены многие специалисты, выгодна как Вашингтону, так и Москве. Первый заработает, а вторая - вместе с Украиной демилитаризирует и соседнюю Европу.

киев

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, новости, киев, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир васильев, вооруженные силы украины, the washington post, украина.ру