https://ukraina.ru/20250521/chto-ne-tak-s-peregovorami-po-ukraine-1063313939.html

Что не так с переговорами по Украине

Что не так с переговорами по Украине - 21.05.2025 Украина.ру

Что не так с переговорами по Украине

Столь широко разрекламированный в западных и российских СМИ телефонный разговор президентов России и США, Путина и Трампа, состоялся. Хотя конкретики никакой нет, что и понятно - оба лидера не собираются открывать нюансы переговоров, оставляя себе и коллегиально друг другу пространство для маневров, все же теперь стала понятна расстановка сил.

2025-05-21T19:30

2025-05-21T19:30

2025-05-21T19:30

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нато

впк

вооруженные силы украины

мнения

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Во всяком случае лично для меня до их последнего телефонного общения вопросов было больше, чем ответов.Но сначала давайте подведем некие итоги того, что просочилось в прессу из пресс-служб и на пресс-конференции президента США, прошедшей по итогам этих переговоров.Здесь всего четыре пункта:1. Переговоры России и Украины начнутся немедленно.2. Есть "красные линии" в этих переговорах, которые, вероятно, делают невозможным заключение долгосрочного мира между Россией и Украиной на нынешнем этапе. И речь о 30-дневном временном перемирии не идет.3. В связи с невозможностью заключения окончательного долгосрочного мира Трамп принял решение в ближайшее время из сделки (по другой версии из игры) выйти. Он это еще не объявляет, но уже подготавливает к этому общественное мнение, свое окружение, украинскую власть и своих партнеров в Европе (большинство из них он тут же обзвонил).4. Окончательное решение (видимо о выходе из переговорного процессе и/или об окончании переговорного процесса, будь то заключение мира или все же продолжение войны), состоится в ближайшие две недели, максимум месяц.Я намеренно опускаю точные формулировки, которыми оперировали политологи, журналисты и даже сами переговорщики. Просто в такой ситуации важно, что стоит за тем или иным словом и еще больше – почему.Что касается содержательной части переговоров, собственно, это всё. Во всяком случае этого достаточно, чтобы понять, что никакого мирного решения на данном этапе уже не будет. Хотя, скорее всего, в телефонном разговоре затрагивались и другие вопросы, в том числе экономического сотрудничества России и США, дальнейшего развития и улучшения российско-американских отношений, в том числе и на уровне восстановления дипломатического представительства, возможной даты и места встречи Путина и Трампа и так далее.Но в этой второй части разговора, российская сторона предложила рассматривать отношения России и США как отдельный трек, не увязывая его с итогами российско-украинских переговоров. Как говорится, котлеты отдельно, а мухи отдельно. Не очень понятно, принял ли такое разделение Трамп, но, поскольку в его интонациях было только разочарование невозможностью достичь близкого успеха, а не негодования по предложенным ему схемам дальнейшего развития ситуации, он это разделение котлет и мух принял, хотя, вероятнее всего, без особого энтузиазма.Но прежде, чем говорить о красных линиях, надо закончить по Трампу. Трамп принципиально отличатся от политиков Запада. Макрон, Стармер, Стауб, Мерц, Урсула фон дер Ляйен, тот же Зеленский – это не персонажи истории, это не политические фигуры в полном понимании этого термина, а продукты – времени и определенных кругов – политических, экономических, финансовых. Они – функции, не принимающие решений, а действующие по определенным не ими разработанными планам и схемам. В отличие от Путина, например, или Трампа. Просто эти "продукты" сделали политику своим бизнесом. А дальше их стали использовать те, кто использует политику для решения своих бизнес -задач. Как только мы усваиваем эту мысль (если хотите, истину) про них, все становится на свои места, и мы сразу начинаем понимать логику их действий, слов и заявлений.Чего не скажешь ни про Путина, ни про Трампа, а в историческом плане – про Сталина, Черчилля, Рузвельта, де Голля.В той или иной форме европейские политические продукты зарабатывают деньги на политике. А деньги на эту "политику" они тратят не из своего кармана, а налогоплательщиков, на что им предоставляется такое право корпорациями, за ними стоящими. Поэтому финансовые результаты российско-украинского конфликта для них не очень-то и важны. Деньги налогоплательщиков тратятся без учета интересов этих налогоплательщиков под надуманным, но хорошо акцентированным предлогом, что Россия как агрессор будет идти войной на Запад, если Украина проиграет эту войну. Здесь не важно, думают ли они, что Россия собирается с ними воевать. Скорее всего, они в это не верят. Но не в этом дело. Это такая бизнес-модель, которая сегодня разработана определенными корпорациями (не только военно-промышленным комплексом, но и, например, энергокомпаниям США, которые уже давно отбили все затраты Соединенных Штатов, вложенные государством в украинский конфликт, перекачав таким образом в свои карманы деньги европейских налогоплательщиков). И бизнес-модель действует, управляемая менеджерами, нанятыми и поставленными в Европе этими самыми корпорациями (ТНК). В управлении этой бизнес-моделью не нужны де Голли, а нужны Мерцы и Стармеры, Макроны и дер Ляйнены, готовые без оглядки на реальность действовать в русле бизнес-модели и отведенных им в этой бизнес-модели функций.Трамп, в отличии от своих политических партнеров на Западе, пришел в политику из бизнеса, в котором результат измеряется не суммой потраченных денег, а полученной прибылью – вложил доллар, получил два. Поэтому он результаты, достигнутые в ходе российско-украинского конфликта, рассматривает с точки зрения политической прибыли. А ее нет. США и Европа вложили в этот конфликт за три года порядка 360 млрд долларов, то есть в четыре раза больше, чем за десять лет в войну в Афганистане (80 млрд). И так же, как в Афганистане, результат не только не равен "нулю", но с точки зрения нынешней ситуации – полностью отрицательный – российская экономика не рухнула, Украина продолжает терять территории и ее положение с каждым днем (и военное, и экономическое, и финансовое) ухудшаются. Как прежде всего бизнесмен, а потом уже политик, Трамп не видит смысла продолжать финансирование этого бизнеса – деньги тратятся, а результат все хуже. Остановить войну он не может – причина – в тех самых "красных линиях", о которых он говорить после телефонного разговора сначала с Зеленским, а потом с Путиным, не захотел. А раз остановить не может, а дальнейшее финансирование с ухудшением результатов с его точки зрения бессмысленно, он решает "выйти их этой сделки". А его западные партнеры не видят того, что видит Трамп, потому что для них, как уже было сказано, сама политика и есть бизнес. А как известно, война – это продолжение политики только другими средствами. Поэтому они будут продолжать войну.Тут, правда, есть одна поправка. Если Трамп выйдет из сделки, то есть прекратит финансирование войны, их бизнес станет почти бессмысленным, потому что собственных денег на финансирование украинского конфликта у них не хватает. Но прекратит ли Трамп финансирование (в каком размере – полностью или частично) этой войны, пока неизвестно. И, собственно, за это, чтобы финансирование со стороны США продолжалось, пусть не в полном объеме, но частично и идет борьба на Западе. Партнеры Трампа надеются, что если не сам Трамп, то Конгресс США, и ВПК США продолжат финансировать войну, то есть их бизнес. Или во всяком случае убедят, заставят, уговорят (нужное подчеркнуть) Трампа продолжать финансировать войну, пусть частично, пусть тайно.Трамп это хорошо понимает, как и то, что его возможности принять решение о завершении финансирования весьма ограниченны, поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения, то обещая применить санкции к тем, кто войну не хочет заканчивать (Путин или Зеленский), то вдруг объявляет, что переговоры очень хорошо продвигаются (хотя они стоят на месте). Просто ему важно, чтобы хотя бы внешне что-то происходило. Но теперь, после разговоров с Зеленским и Путиным (именно в такой последовательности) он осознает, что его лимит лавирования на грани исчерпания. Как в той скороговорке: лавировал, лавировал да ничего не вылавировал…И поэтому предупреждает о выходе из сделки. Предупреждает не продукты политического бизнеса, а тех, кто стоит за ними. И прислушивается к их реакции, чтобы понять, как действовать дальше.А теперь о "красных линиях".Позиция России очень ясная, внятная и последовательная.1. Демилитаризация Украины, а именно прежде всего отказ от вступления в НАТО. Не временный, а полностью, при том гарантированный международными соглашениями, то есть зафиксированный. Потому что продвижение НАТО, как справедливо утверждает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, создает угрозу существованию самостоятельной и независимой России.2. Денацификация Украины. То есть отказ от преследования русских и русскоязычных, прекращение, а, возможно, и восстановление памятников истории и Великой Отечественной войны, поскольку для основной части России они имеют сакральное значение. У большинства жителей России (как, кстати, и Украины, но тут об этом "вдруг" забыли) предки, близкие родственники участвовали в той войне, а многие похоронены на украинской земле. И вандализм на кладбищах (а именно этим занимаются украинские нацики) в большинстве цивилизованных стран Старого и Нового света является уголовным преступлением.3. Кроме того, Россия требует, имея самую большую православную паству в мире, прекратить преследования православных священников, захваты храмов и вообще преследования за веру, которыми занимаются в Украине и власть, и националисты. Это, кстати, тоже не является ноу-хау и законодательно запрещено в большинстве цивилизованных стран.4. И, наконец, Россия считает необходимым любое заключение мира (а не перемирия) осуществлять в соответствии с "реалиями на земле" (Владимир Путин). То есть признать перешедшие под юрисдикцию РФ четыре региона Украины. Все эти территории, Новороссия, были переданы от России братской Украине при создании СССР и позже (Крым) для укрепления и развития экономики и промышленности Украинской ССР. Что, собственно, тогда и происходило. А вот после 1991 года украинская власть использовала эти территории для финансирования других регионов (что, собственно, в едином государств нормально), но при этом, начиная с 2014 года, отказывая им в возможности развития и даже использования своего русского культурного наследия и русского языка (что для любого государства ненормально).Позиция Украины на переговорах сложная, практически непримиримая, но тоже последовательная.1. Украина хочет получить так называемые гарантии безопасности. Это подразумевает либо вступление Украины в НАТО с задействованием статьи о коллективной защите государств членов НАТО в случае военного конфликта. Либо введения в Украину экспедиционных войск европейских государств и США с тем, чтобы, во-первых, остановить разгром ВСУ, а, во-вторых, вернуть себе утраченные территории. Говоря шире, Украина за годы правления Зеленского превратилась в милитаристское государство с диктаторским управлением и террористическими операциями (совершенно несколько убийств и покушений на убийства в России, а, возможно, не только в России). Одновременно на Украине осуществляется при поддержке спецслужб проведение телефонных террористических операций не только на территории России, но и в других странах. Демилитаризация Украины предполагает таким образом изменение всей государственной политики, в том числе финансовой, так как большинство социальных выплат, например, осуществляется за счет западных налогоплательщиков – из дотаций и кредитов различных стран и организаций. Таким образом прекращение войны предполагает как финансовой, так и и экономический крах нынешнего государства. Фактически речь идет о демонтаже Украины как милитаристского государства.2. Нынешняя Украина сформировалась как государство Анти-Россия, то есть вся государственная идеология, начиная с 2014 года (а в общем и ранее, практически с 1991 года) построена на противостоянии России, всему русскому – языку, культуре, вере. В конечном счете, Украина и стала нацистским государством, постепенно выделяя превосходство одной нации, одного языка и одной культуры над другими. Поскольку это было невозможно в стране, где большинство населения говорило на русском языке (а вне официальных мероприятий и организаций продолжает говорить на нем же), то нацификация, то есть преследование русского языка и вообще всего русского стало государственной идеологией. Как заявил недавно один из украинских политиков - украинство это то, что скрепляет страну, делает ее единый (возможно, это только в голове нацистских политиков), то есть государственная идеология построена именно на превосходстве одной нации (как они себя определяют) над другими.Не важно, кто будет у власти – украинец Порошенко или еврей Зеленский – государственная идеология предполагает нацификацию власти, то есть - превосходство украинской нации, языка, культуры и своеобразной государственной церкви (ПЦУ) над другими. Следовательно, денацификация предполагает полный отказ от государственной идеологии и фактически очищение всего политического поля от сформировавших его украинских нацистов – депутатов, политиков, государственных и общественных деятелей, сотрудников СМИ. Практически всех, кто сегодня осуществляет на Украине власть. Это все равно, что Гитлеру в 1944 или даже в начале 1945-го года предложили отказаться от нацистской власти и демонтировать государственный аппарат. То есть фактически речь идет о массовом самоубийстве представителей всех институтов и органов власти. Пусть и политическом.Самостоятельно, то есть по "мирному договору с Россией", Украина на это никогда не согласится.3. Отказ в любой форме от территорий, уже отторгнутых от Украины, в силу нацификации государственного управления так же невозможен. Это будет фактически признанием капитуляции, поражения в войне внутри самой Украины, которую на протяжении трех лет убеждали, что она находится в нескольких шагах от победы. К тому же возникает закономерный вопрос: а за что же тогда погибли сотни тысяч (возможно, более миллиона) украинцев?Как видно из этого анализа, ни по одному из главных пунктов, по которым могут быть приняты решения, ведущие к миру, у России и Украины нет общих точек соприкосновения. Понимая это, Трамп и просит Путина найти хоть что-нибудь, на что Зеленский может согласиться.Чуть ли не единственный пункт – обмен пленными. И по этому вопросу достигнуто соглашение. Что это может быть еще? Непонятно.Все остальные точки конфликта мирным путем не разрешаются.А значит война будет продолжаться. До полной разгрома и капитуляции украинского нацистского режима. Иного не дано.Подробнее о том, что говорят о государстве, которое построил Зеленский - в статье Виктории Титовой "Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев"

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, впк, вооруженные силы украины, мнения