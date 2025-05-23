https://ukraina.ru/20250523/vladimir-vasilev-ukraina-poydet-na-peregovory-s-rossiey-kogda-u-nee-issyaknut-zapasy-oruzhiya-baydena-1063344416.html

Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена

Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена - 23.05.2025 Украина.ру

Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена

Администрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Новых обязательств Белый дом на себя не взял. Возможно, и разведданные будут предоставляться в ограниченном количестве. Возможно, администрация считает, что это обстоятельство подтолкнет Киев к тому, чтобы начать с Россией серьезный разговор.

2025-05-23T07:30

2025-05-23T07:30

2025-05-23T07:30

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украина

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сша

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владимир путин

стамбул

владимир васильев

переговоры

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Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил 20 мая госсекретарь Марко Рубио.— Владимир Сергеевич, как вы оцениваете нынешний переговорный процесс между США, Россией и Украиной?— После звонка Трампа Путину сложилась неопределенная ситуация. Очень трудно составить представление о действиях администрации США и расчетах самого Трампа. И сам Трамп, и госсекретарь Рубио заявляли, что США рассматривают выход из переговорного процесса и урегулирования кризиса на Украине.И хотя по итогам телефонного разговора между двумя президентами это не прозвучало, создается впечатление, что администрация Трампа сделала шаг назад, предоставив событиям развиваться в зависимости от того, как будут строиться переговоры между Россией и Украиной напрямую.По итогам встречи в Стамбуле, складывается впечатление, что Украина не готова вести переговоры. Более того, Стамбул ясно показал, что действует запрет на ведение переговоров. Делегация Украины не имела полномочий в Стамбуле. Обмен мнениями, который состоялся, и решение об обмене пленными 1000 на 1000 нельзя назвать полновесными переговорами.Возникает вопрос, как ситуация будет развиваться дальше. Обсуждение меморандума может занять длительный период времени. Не совсем понятно, какие точки соприкосновения будут найдены.— Зеленский уже заявил, что отказывается признавать новые регионы РФ российскому. Можем ли мы говорить о том, что Украина готова к конструктивному диалогу?— Нет, и в этом вся суть. Потому что позиция Украины, поддержанная ее западноевропейскими союзниками, гласит, что Украина существует только в границах 1991 года и другие территориальные вопросы украинская сторона не готова обсуждать. И если она примет что-то де-факто, это не значит, что она подтвердит это юридически. А это будет означать продолжение боевых действий до непонятного периода времени.Ситуация остается весьма туманной, потому что Украина не изменила своей позиции, состоящей в том, что сначала должно быть перемирие, а потом переговоры.Можно предполагать, что результатом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа было то, как дальше будет складываться ситуация с американской помощью Украине. Вероятно, поэтому нынешняя администрация США пока оказывает военную помощь Украине, но делается это в рамках обязательств, принятых еще администрацией Байдена.Администрация Трампа, видимо, рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Новых обязательств Белый дом на себя не взял. Возможно, и разведданные будут предоставляться в ограниченном количестве. Возможно, администрация считает, что именно это обстоятельство подтолкнет Киев к тому, чтобы начать с Россией обстоятельный и серьезный разговор.Такую же тактику Трамп использовал во время своего первого президентского срока. Когда речь шла о внутриамериканских делах, он занимал отрешенную позицию: пусть проблема решится сама собой. Если не будет военной подпитки этого конфликта, тогда он постепенно начнет купироваться.Есть и попытка все сбросить на своих европейских союзников, чтобы посмотреть, как они смогут заменить США. Если в Киеве поймут, что замена является неравноценной, то это тоже будет фактором, побуждающим вступить Украину в прямые переговоры с Россией.— Каким будет следующий шаг украинской стороны?— Понимая, что военная фаза конфликта идет к концу, Киев может устраивать провокации в отношении объектов гражданской инфраструктуры, терактов. То есть Украина может обострить этот конфликт в расчете на то, что Запад будет вынужден не отходить от конфликта, а решительно вмешаться в него. Это самый опасный вариант событий, потому что Трамп отказался вводить санкции и разговаривать с Россией на языке ультиматумов. И это будет попытка вернуть США на путь санкционного давления на Россию.О других вариантах развития ситуации вокруг Украины в интервью Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду.

https://ukraina.ru/20250522/skott-ritter-rossii-i-ssha-nuzhno-reshit-dve-problemy-chtoby-dvigatsya-dalshe-po-voprosu-ukrainy-1063331047.html

https://ukraina.ru/20250522/evrosoyuz-dast-kievu-oruzhie-no-otmenit-svobodnuyu-torgovlyu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1063307926.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, стамбул, владимир васильев, переговоры