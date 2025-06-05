Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину - 05.06.2025 Украина.ру
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Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину
Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину - 05.06.2025 Украина.ру
Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину
Президент России Владимир Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада
2025-06-05T18:13
2025-06-05T19:12
эксклюзив
новости
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запад
европа
александр михайлов
владимир путин
дональд трамп
фсб
украина.ру
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Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента"."Сегодня, мне кажется, наступает демилитаризация всей Европы, потому что Европа свои арсеналы практически исчерпала из-за того, что гонит их на Украину. Киев, естественно, уничтожает эти арсеналы. Мы отрабатываем на них цели, и видим, что многие системы вооружения и техники, которые выдаются как супер-технологичные, оказываются далеко не такими. Я не думаю, что Запад сможет чем-то серьезным дальше похвастаться, потому что все-таки они привыкли жить в комфортных условиях. Если, допустим, они сейчас попытаются вкладывать деньги в разработки новых видов вооружений и техники, эта тема очень серьезно повлияет на благополучие населения Запада. А Западу это не надо", - отметил Михайлов.В последнее время эксперты все чаще сходятся во мнении, что чем дальше, тем больше ситуация складывается не в пользу Евросоюза. Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что намерен "вручить флаг" финансирования ВСУ Европе, отметив, что коллективный Брюссель сам мало тратил на Киев, зато активно эксплуатировал в этом вопросе Вашингтон.Другие события дня - в материале Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, новости, украина, запад, европа, александр михайлов, владимир путин, дональд трамп, фсб, украина.ру, офицеры россии
Эксклюзив, Новости, Украина, Запад, Европа, Александр Михайлов, Владимир Путин, Дональд Трамп, ФСБ, Украина.ру, ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину

18:13 05.06.2025 (обновлено: 19:12 05.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада
Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".
"Сегодня, мне кажется, наступает демилитаризация всей Европы, потому что Европа свои арсеналы практически исчерпала из-за того, что гонит их на Украину. Киев, естественно, уничтожает эти арсеналы. Мы отрабатываем на них цели, и видим, что многие системы вооружения и техники, которые выдаются как супер-технологичные, оказываются далеко не такими. Я не думаю, что Запад сможет чем-то серьезным дальше похвастаться, потому что все-таки они привыкли жить в комфортных условиях. Если, допустим, они сейчас попытаются вкладывать деньги в разработки новых видов вооружений и техники, эта тема очень серьезно повлияет на благополучие населения Запада. А Западу это не надо", - отметил Михайлов.
В последнее время эксперты все чаще сходятся во мнении, что чем дальше, тем больше ситуация складывается не в пользу Евросоюза. Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что намерен "вручить флаг" финансирования ВСУ Европе, отметив, что коллективный Брюссель сам мало тратил на Киев, зато активно эксплуатировал в этом вопросе Вашингтон.

Между тем даже те не самые большие украинские траты в комплекте с антироссийскими санкциями уже больно ударили по благосостоянию простых европейцев. Однако их власти не намерены ни на миллиметр смягчать свою ястребиную риторику. Так, 5 июня стало известно, что Нидерланды (с населением порядка 18 миллионов человек и бюджетом в районе триллиона долларов. Для сравнения у США денег примерно в 30 раз больше) передадут Киеву "балтийское" оружие, включая сотни кораблей. Цена вопроса - около 400 миллионов евро (или чуть больше 480 миллионов долларов).

Другие события дня - в материале Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня.
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ЭксклюзивНовостиУкраинаЗападЕвропаАлександр МихайловВладимир ПутинДональд ТрампФСБУкраина.руОФИЦЕРЫ РОССИИ
 
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