https://ukraina.ru/20250605/general-mayor-fsb-v-otstavke-v-khode-svo-rossiya-demilitariziruet-ne-tolko-ukrainu-1063674652.html

Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину

Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину - 05.06.2025 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину

Президент России Владимир Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада

2025-06-05T18:13

2025-06-05T18:13

2025-06-05T19:12

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Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента"."Сегодня, мне кажется, наступает демилитаризация всей Европы, потому что Европа свои арсеналы практически исчерпала из-за того, что гонит их на Украину. Киев, естественно, уничтожает эти арсеналы. Мы отрабатываем на них цели, и видим, что многие системы вооружения и техники, которые выдаются как супер-технологичные, оказываются далеко не такими. Я не думаю, что Запад сможет чем-то серьезным дальше похвастаться, потому что все-таки они привыкли жить в комфортных условиях. Если, допустим, они сейчас попытаются вкладывать деньги в разработки новых видов вооружений и техники, эта тема очень серьезно повлияет на благополучие населения Запада. А Западу это не надо", - отметил Михайлов.В последнее время эксперты все чаще сходятся во мнении, что чем дальше, тем больше ситуация складывается не в пользу Евросоюза. Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что намерен "вручить флаг" финансирования ВСУ Европе, отметив, что коллективный Брюссель сам мало тратил на Киев, зато активно эксплуатировал в этом вопросе Вашингтон.Другие события дня - в материале Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, новости, украина, запад, европа, александр михайлов, владимир путин, дональд трамп, фсб, украина.ру, офицеры россии