Генерал-майор ФСБ: в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину
18:13 05.06.2025 (обновлено: 19:12 05.06.2025)
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада
Такое мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в ходе круглого стола на тему "Противодействие идеологии терроризма в медиасреде: возможности искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента".
"Сегодня, мне кажется, наступает демилитаризация всей Европы, потому что Европа свои арсеналы практически исчерпала из-за того, что гонит их на Украину. Киев, естественно, уничтожает эти арсеналы. Мы отрабатываем на них цели, и видим, что многие системы вооружения и техники, которые выдаются как супер-технологичные, оказываются далеко не такими. Я не думаю, что Запад сможет чем-то серьезным дальше похвастаться, потому что все-таки они привыкли жить в комфортных условиях. Если, допустим, они сейчас попытаются вкладывать деньги в разработки новых видов вооружений и техники, эта тема очень серьезно повлияет на благополучие населения Запада. А Западу это не надо", - отметил Михайлов.
В последнее время эксперты все чаще сходятся во мнении, что чем дальше, тем больше ситуация складывается не в пользу Евросоюза. Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что намерен "вручить флаг" финансирования ВСУ Европе, отметив, что коллективный Брюссель сам мало тратил на Киев, зато активно эксплуатировал в этом вопросе Вашингтон.
Между тем даже те не самые большие украинские траты в комплекте с антироссийскими санкциями уже больно ударили по благосостоянию простых европейцев. Однако их власти не намерены ни на миллиметр смягчать свою ястребиную риторику. Так, 5 июня стало известно, что Нидерланды (с населением порядка 18 миллионов человек и бюджетом в районе триллиона долларов. Для сравнения у США денег примерно в 30 раз больше) передадут Киеву "балтийское" оружие, включая сотни кораблей. Цена вопроса - около 400 миллионов евро (или чуть больше 480 миллионов долларов).
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