https://ukraina.ru/20250623/arestovana-deputat-dnepropetrovskogo-oblsoveta-fiktivno-sluzhivshaya-v-vsu-1064187735.html

Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ

Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру

Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ

Фиктивно служившая в украинской армии депутат Днепропетровского облсовета взята под стражу с правом внесения залога. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

2025-06-23T15:40

2025-06-23T15:40

2025-06-23T15:40

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"С Днем защитника Украины! По материалам ДБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Фамилия депутата ГБР не сообщает. По неофициальной информации, речь идёт о Марианне Мирошниченко (фракция "Предложение").Там отмечено, что по решению суда депутат областного совета взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн. (более $13 тыс)"Ее сообщник – заместитель командира части – должен внести более 181 тыс. грн (более $4 тыс) залога, - добавили в ГБР. - Начальник учебного центра будет находиться под домашним арестом".По версии следствия, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в ВСУ. Помогли ей в этом два офицера, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.Расследование продолжается.Ранее на эту тему: Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии Тем временем Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти

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