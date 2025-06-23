Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру
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Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ
Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ - 23.06.2025 Украина.ру
Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ
Фиктивно служившая в украинской армии депутат Днепропетровского облсовета взята под стражу с правом внесения залога. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
2025-06-23T15:40
2025-06-23T15:40
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"С Днем защитника Украины! По материалам ДБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ", - сказано в официальном сообщении.Фамилия депутата ГБР не сообщает. По неофициальной информации, речь идёт о Марианне Мирошниченко (фракция "Предложение").Там отмечено, что по решению суда депутат областного совета взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн. (более $13 тыс)"Ее сообщник – заместитель командира части – должен внести более 181 тыс. грн (более $4 тыс) залога, - добавили в ГБР. - Начальник учебного центра будет находиться под домашним арестом".По версии следствия, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в ВСУ. Помогли ей в этом два офицера, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.Расследование продолжается.Ранее на эту тему: Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии Тем временем Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
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новости, украина, днепр, вооруженные силы украины, гбр, всу, потери всу, сво, коррупция, криминал, днепропетровская область, днепропетровск, новости сво сейчас, новости украины
Новости, Украина, Днепр, Вооруженные силы Украины, ГБР, ВСУ, потери ВСУ, СВО, коррупция, криминал, Днепропетровская область, Днепропетровск, новости СВО сейчас, Новости Украины

Арестована депутат Днепропетровского облсовета, фиктивно служившая в ВСУ

15:40 23.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Фиктивно служившая в украинской армии депутат Днепропетровского облсовета взята под стражу с правом внесения залога. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
"С Днем защитника Украины! По материалам ДБР Центральный районный суд Днепра избрал меры пресечения трем фигурантам громкого дела о фиктивной службе в ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
Фамилия депутата ГБР не сообщает. По неофициальной информации, речь идёт о Марианне Мирошниченко (фракция "Предложение").
Там отмечено, что по решению суда депутат областного совета взята под стражу с возможностью внесения залога в 757 тыс. грн. (более $13 тыс)
"Ее сообщник – заместитель командира части – должен внести более 181 тыс. грн (более $4 тыс) залога, - добавили в ГБР. - Начальник учебного центра будет находиться под домашним арестом".
По версии следствия, депутат решила "прокачать" свой политический имидж, оформив фиктивную службу в ВСУ. Помогли ей в этом два офицера, которые вносили недостоверные сведения в служебную документацию.
Расследование продолжается.
Ранее на эту тему: Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии
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Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
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