Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти

Главные события, касающиеся Украины на прошлой неделе, следует оценивать через призму подготовки к третьему раунду переговоров в Стамбуле. По словам Пескова, дата должна быть согласована в ближайшие дни.

Ситуация ухудшаетсяВладимир Путин ранее в разговоре с Трампом подтверждал, что новый раунд планируется после 22 июня, когда закончатся согласованные прежде обмены пленными. Президент РФ также сообщил, что готов к личной встрече с Зеленским ("Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это Зеленский"), но состояться она может только на финальном этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Учитывая, что Зеленский не дал украинской переговорной группе полномочий решать территориальные вопросы, такая встреча будет нужна. Однако Путин продолжает намекать на "сложности" с легитимностью президента Украины ­— "важно, кто будет подписывать документы".То, что Москва готова подписывать мир по "реалиям на земле", т.е. по линии соприкосновения, очевидно давно. Путин еще раз подтвердил это на ПМЭФ, сказав, что "Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле", а также, что "там, где вступит нога русского солдата — то наше". Трамписты неоднократно намекали, что это нормальный компромисс и говорили, что при всем желании не могут признать за РФ то, что она физически не контролирует: что заберете — то ваше. Впрочем, российское руководство предполагает, что на административные границы новых регионов ВС РФ еще могут выйти. Либо произойдет обмен территориями в Харьковской и Сумской областях. В интервью Sky News Arabia российский президент добавил, что Украина должна быть нейтральной, безъядерной, признать итоги референдумов обеспечить права русского языка и устранить "нацистские элементы" в украинском руководстве.Все это было согласовано во время челночной дипломатии Уиткоффа и, вероятно, должно было быть подписано в Лондоне. Но Украина сорвала договоренности в надежде на помощь ЕС и на то, что Трампа удастся переубедить. А затем уже Россия в Стамбуле решила показать зубы, внеся в меморандум четыре области в админграницах (а если нет, то станет шесть). Именно это стало камнем преткновения, поскольку в меморандуме Украины нет ничего о возврате территорий — только о том, чтобы не признавать потерянное. Впрочем, позже в окружении Путина сказали, что некоторые формулировки меморандума могут быть смягчены ради достижения компромисса. И ясно, какие. При этом Россия начала действовать зеркально Украине на гуманитарном треке. Мало того, что в российском мирном меморандуме появился пункт об освобождении всех политзаключенных и гражданских пленных, теперь детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявляет, что на третьем раунде переговоров РФ вручит Украине список детей, которые, по данным Москвы, находятся на территории Украины и которых Россия призывает передать. Конкретики пока нет, но, возможно, речь идет о детях из Курской области. Очевидно, что это ответ на требования Киева вернуть детей, которых РФ вывезла из зоны военных действий в новых регионах.Тем самым у Украины остается все меньше "особых" требований, на которые Россия ничего не может ответить, и, по большому счету, всерьез остается территориальный вопрос. Его нельзя решить без личного участия Зеленского, но его участие проблематизировано его нелегитимностью.Зеленский сказал, что по переговорам с россиянами в Стамбуле Украина находится "в сложной ситуации выбора": пытаться договариваться в условиях, когда РФ показывает американцам мирные намерения, а американцы откладывают санкции, т.е. дают России время, например, выйти на админграницы областей, или "идти в другом направлении".И тут начинается большая игра. Вряд ли кто-то всерьез воспринял слова Лукашенко о том, что он освободил Тихановского и других политзэков исключительно "из гуманитарных соображений". Сообщают, что речь о частичном снятии санкций против Белоруссии. Но 14 политзэков за санкции — это как-то маловато. Келлог приехал в Минск по приглашению белорусской стороны. Келлог — самый проукраинский из членов команды Трампа и приглашение именно его — символично. Проще было бы позвать Уиткоффа. Приезд не мог не быть согласован с Трампом и Путиным. Перед ним Лукашенко встречался с Бастрыкиным, а до того летал в Пекин. Речь только о 14 политзэках и возможном снятии санкций с Минска или РФ согласовала с КНР некое компромиссное решение по Украине, которое передали Трампу через Лукашенко и Келлога? Пока же отметим, что ситуация ухудшается лично для Зеленского.Каждый сам за себя"Америка вот-вот уйдет со сцены", а Украина становится проблемой исключительно Европы, пишет обозреватель газеты The Telegraph Оуэн Мэтьюз. Журналист сделал такой вывод после слушаний в Сенате по военному бюджету США на 2026 год. По его мнению, у Киева есть три варианта: надежда на усиление военных поставок Европой, в покупке оружия у США на европейские деньги, военное производство внутри Украины на европейские деньги. Все три варианта так или иначе связаны с деньгами из ЕС. Однако, иронизирует Мэтьюз, ЕС по факту финансирует российский оборонный сектор, продолжая тратить огромные деньги на закупку нефти, газа, угля и урана у РФ (более 20 млрд евро в 2025 году). "До тех пор, пока Европа продолжает тратить больше средств на финансирование военной машины Путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько потребуется, звучат довольно пусто", — сказано в статье. Одновременно журналист делает акцент на том, что самая насущная военно-политическая проблема Зеленского — нехватка личного состава на передовой, а видеоролики с участием сотрудников ТЦК "являются предметом ежедневного онлайн-гнева в социальных сетях Украины".Рассмотрим, что происходит с описанными в The Telegraph моментами подробнее.Интенции руководства ЕС на заседании в Люксембурге прекратить покупку энергоносителей у России совсем, вызывают сопротивление внутри Евросоюза. Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия заблокировали план Еврокомиссии, а если Будапешту все-таки запретят покупать российские нефть и газ, то тот может прекратить поставки электричества на Украину (а это более 40% от всех внешних поставок). Фрондировать начала и Австрия, которая недавно отказала Зеленскому в поставках оружия на основании того, что она нейтральная и оружия у нее нет. Теперь же Вена призывает ЕС "сохранить возможность переоценки ситуации после окончания войны", то есть вернутся к покупке российских углеводородов после заключения мирного соглашения. И вообще, австрийский президент Ван дер Беллен заявил, что его страна хотела бы участвовать в восстановлении Украины "откровенно говоря, из наших собственных экономических интересов".Это соответствует американским планам — разработке украинских полезных ископаемых по ресурсной сделке (для этого нужно прекращение военных действий) и транзиту российских энергоносителей в Европу. По первому пункту The New York Times сообщает, что Киев готовит тендер на разработку крупнейшего в стране литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Претендент — частично принадлежащая правительству США и частично — миллиардеру-трамписту Рональду Лаудеру корпорация TechMet. Параллельно этому американский финансист Стивен Линч оплачивает долг оператора газопровода "Северный поток-2" перед кредиторами и пытается получить одобрение Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), чтобы купить газопровод и "дерусифицировать" его. По "дерусифицированому" (принадлежащему американцам) газопроводу "нейтральный" газ пойдет в Европу. После подписания мира, как и требует Австрия.Проблемы у Зеленского произошли и на встрече G7. Он летел туда с очень прозрачной целью — убедить Трампа ввести новые санкции против РФ и продать оружие Украине за европейские деньги, дать системы ПВО и обеспечить 40 млрд помощи ежегодно. Зеленский публично подтвердил, что на бесплатные поставки американского оружия больше не рассчитывает. Но встреча с Трампом не состоялась. Тот сказал, что исключать Россию из G8 было ошибкой, что Путин не хочет ни с кем разговаривать, кроме него, что понимает Путина, который "чувствует себя оскорбленным из-за того, что его выбросили из G8", что пока не будет вводить дополнительные санкции, потому что это дорого и вообще "дело не простое" и уехал разбираться с ирано-израильским конфликтом, а также запускать продажу смартфонов Trump Mobile.По данным Reuters, администрация Трампа заморозила работу межведомственной рабочей группы по давлению на Россию: "Стало все яснее, что Трамп не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции по отношению к Москве". Сенат же откладывает рассмотрение новых санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля. От комментариев по поводу масштабной атаки России по Киеву он отмахнулся: "Надо проверить, так ли это, нужно разобраться", чем еще раз показал, что после удара Украины по стратегическим бомбардировщикам РФ, вопросы ударов по Украине его больше не сильно волнуют. Он "понимает Путина" и сам бы сделал так же. И ведь действительно сделал — в Иране.Что касается остальных участников G7, которую уже окрестили "G6 против США", то ЕС отказался снижать потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку такой шаг не поддержит G7. Именно об этом писал автор The Telegraph — Европа платит России больше, чем Украине. А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, точь-в-точь, как глава Австрии до того, сообщил, что польская помощь Украине не является результатом "романтического восторга", а является "очень прагматичной". По его словам, Варшаве от Украины нужна не "благодарность" за оружие, а выгодные контракты для польских компаний, "которые позволят нам развивать нашу экономику". Закончил же он свое выступление тем, что поляки и европейцы в целом устали от войны. Выгодные контракты — это опять же про послевоенное восстановление Украины. Даже германский канцлер Мерц, хоть и призвал Трампа поддержать новый пакет европейских санкций (в котором, как мы уже узнали, не будет понижения потолка цен на российскую нефть), все же отметил, что конфискация замороженных российских активов больше не в повестке.В итоге на саммите не приняли заявление о войне на Украине, а Зеленский покинул его досрочно, не получив ничего, на что рассчитывал. Правда, он заявил, что "есть конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну", но глава саммита, канадский премьер Карни, сказал, что поддержка Украины в виде 5 млрд долларов согласована лишь устно и упомянута только в его личном итоговом заявлении."Радио Свобода"* утверждает, что Украина не будет упомянута и в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге, куда Зеленский приглашен только на ужин и одно заседание.В общем, все хотят "большой красивой" сделки. Проблема же для Зеленского состоит в том, что Путин тоже не против, но подписывать сделку хочет либо не с Зеленским, либо с Зеленским, которого переизберут.Загнан со всех сторонПоэтому Зеленский готовится к выборам. Как бы оппозиционный нардеп Гончаренко заявил, что главу СБУ Малюка планируют сделать министром обороны, а министра Умерова отправить послом в США. Перестановки среди послов Зеленский анонсировал сам.Нардеп Железняк говорит о том, что отставка ждет и премьера Шмыгаля, место которого займет подписавшая ресурсную сделку с США министр экономики Свириденко. Зеленский это опроверг, но как-то не очень уверенно. Да и Железняк не утверждал, что произойдет увольнение. По его словам, Ермак пролоббировал "небольшие поправки в законодательство", после чего Шмыгаль уйдет в отставку добровольно. Слухи о его замене на Свириденко ходили еще год назад, но тогда это якобы не позволил сделать конкурент Ермака по влиянию на Зеленского глава фракции "Слуга народа" Арахамия. Связанный с олигархом Ахметовым Шмыгаль не вполне подконтролен Ермаку, которому срочно нужно укреплять свое положение (которое есть только пока Зеленский — президент), а на премьера всегда проще всего скинуть ответственность за экономические проблемы и коррупцию.Шаткость положения Ермака связана не только с нелегитимностью Зеленского, который, по мнению Путина, сейчас не может подписывать мирный договор, но и с ошибками самого Ермака. Казалось бы, его предыдущая поездка в Вашингтон, где он вроде бы встретился с Рубио, Келлогом и Уиткоффом (хоть и в коридоре), могла быть названа успешной. Однако вышла разгромная статья в Politico, где сказано, что Ермак во время своего визита вызвал массу негатива, причем и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. "Раздражающий обе партии" переговорщик не только ничего не понимает в американской политике и слишком много требует, но еще и неточно доносит Зеленскому позицию США. В том числе из-за неверной информации Ермака, Зеленский верил, что взамен ресурсной сделки Америка даст гарантии безопасности, хотя сами американцы никогда такого не обещали. Июньский приезд Ермака был "без повестки", а Вэнс сказал, что не понял, зачем он приехал. Недовольны и демократы. Они, в отличие от трампистов, готовы поддерживать Украину более существенно, но хотят говорить напрямую с Зеленским, без Ермака, чего тот не позволяет, удерживая президента Украины в "теплой ванне". В итоге посещения Вашингтона Ермак на словах получил поддержку от Рубио, Келлога и Уиткоффа, но на следующий день Трамп назвал Украину и Россию "детьми, которым нужно еще дать подраться". Фактически он дает время России на проведение летней военной кампании, которая должна принудить Зеленского к миру более-менее на условиях Москвы, которые озвучены в начале статьи. Потому американский президент и отмахивается от вопросов о российских ударах по Киеву. Встреча Зеленского с Трампом на G7 не состоялась, потому что, как пишет Financial Times, Трамп к ней не имел интереса "изначально". Ермак же теперь мешает.Одновременно со статьей в Politico начался скандал с первым в истории Украины сбежавшем за границу действующим вице-премьером Чернышовым. Он уехал после того, как связанные с США антикоррупционные органы на Украине (НАБУ и САП) выдвинули ряд подозрений против его бывших коллег из Министерства регионального развития и "Нафтогаза", а у самого Чернышова прошли обыски. Интересно, что по Зеленскому и Ермаку еще в 2023 году администрация Байдена ударила через своих агентов влияния на Украине (антикоррупционные структуры и грантовые СМИ). Вопрос стоял в том, что украинские власти хоть и "спасли страну от Путина", но все же слишком авторитарны и коррумпированы, чтобы вести Украину в ЕС. Именно тогда против Чернышова и открыли уголовное дело, а как альтернативу Зеленскому стали продвигать главкома Залужного и вице-премьера Кубракова. Почувствовав угрозу, Зеленский и Ермак Залужного сняли и отправили послом в Лондон, а Кубракова просто уволили. Посол США Бринк, между прочим, была против. Офис Зеленского в то время также усилил влияние на НАБУ и САП. После победы Трампа "соросятня", обеспечивавшая влияние США на Украине, потеряла и политическую поддержку Вашингтона, и финансирование, что еще больше усилило самостоятельность Банковой. Антикоррупционных активистов из "соросятни" (вроде того же Бигуса) либо перекупили, либо запугали уголовными делами и мобилизацией.Теперь, когда Демпартия США не у власти, ее эмиссары на Украине если не разгромлены, то очень ослаблены, а человеком Трампа Зеленский не стал (наоборот, Трамп скорее подыгрывает Путину), на фронте ситуация все хуже и коррупция, коррупция, коррупция, снаружи и внутри Украины возникает вопрос — а кому и зачем Зеленский вообще нужен? Остатки "соросятни" (особенно "европейской", т.е. не потерявшей свои гранты) и выехавшие заграницу деятели жестко набросились на вчера еще "спасителя нации" и критикуют его за проигрывающих войну и одновременно наживающихся на ней Ермака, Миндича и др. Причем действуют они на электорат в двух противоположных направлениях: Зеленский плох, потому что он не может победить Путина и Зеленский плох, потому что он не может заключить мир с Путиным. Раскручивают и смену главкома Сырского на экс-главу Сухопутных войск, а сейчас командующего Объединенными силами Драпатого. Сырский же в это время в качестве антикриза заявил о спущенной президентом необходимости изменений в работе ТЦК, чтобы мобилизация "не становилась для людей шоком" и не было "позорных случаев", которые "иногда происходят".Зеленский бьет в ответСкандал с убежавшим из страны Чернышовым раскручивает, в частности, грантовая "Украинская правда" Томаша Фиалы. Это "соросятня", которая критикует Зеленского за то, что он не может победить. И вот, Зеленский вводит санкции против бизнес-партнеров Фиалы за их работу в Крыму, как бы делая тому последнее предупреждение. А еще он вводит санкции против убежавшего в Лондон нардепа Дмитрука, который критикует Зеленского за то, что он не может подписать мир с Путиным. Пока что Офис президента пытается купировать "ЧернышовГейт" заявлениями о том, что тот в командировке по поручению властей и еще вернется (уговаривать вернуться отправили Миндича), но все же понимают, что возвращаться в нынешнюю Украину никто не станет.Это очень сильный удар по репутации и рейтингам. И если бы он был единственным. Большую ошибку Зеленский совершил на треке обмена телами военных. Россия действительно привезла их до согласования деталей обмена, но Зеленский не должен был устраивать из этого некрасивый скандал, именно, потому что это тела. Если РФ что-то нарушила, логично было бы отказаться от обмена, но отказаться было нельзя, поэтому лучше бы он вообще молчал. Теперь, когда Россия, передала более 6000 тел и готова передать еще более 2200, очевидно, что озвучиваемые Зеленским цифры потерь не имеют отношения к реальности. А это, особенно с учетом действий ТЦК, не прибавляет желания идти на фронт, где критически не хватает личного состава. Еще сильнее усугубили ситуацию заявления главы МВД Клименко о том, что РФ передала "и тела российских военных – смешанные с телами украинцев", поэтому идентификация займет больше года, т.е. "гробовые" родственники погибших получат очень нескоро, если получат вообще. Зеленский же сказал, что РФ под видом тел бойцов ВСУ передала "по меньшей мере 20 тел россиян или иностранцев, которые воевали за Россию". Но если из 6000 тел проблема только с таким количеством, то почему будет затянута идентификация? При этом МККК заявил, что был посредником при передаче тел и все было выполнено по всем стандартам. То есть снова ложь и потеря лица.Понимая, что в новой ситуации выборы он может и не вывезти, Зеленский добивается принятия законопроекта о множественном гражданстве, который предполагает лишение гражданства Украины для тех, кто получил российский паспорт, а также тех, кто осужден за коллаборационизм и госизмену. Так при необходимости несколько миллионов жителей новых регионов РФ, не менее 1,5 млн беженцев из Украины в "большой" России и несколько тысяч политзаключенных внутри Украины могут быть лишены права голосовать.Ну и на всякий случай Банковая усилила давление на "оппозиционного" Порошенко**. Арестован замглавы его охраны по подозрению в том, что именно он получал перед выборами 2019 года "10 черных чемоданов" с 38 млн евро из Москвы на поддержку избирательной кампании Порошенко**. По версии следствия, эти деньги были взяткой от Медведчука за то, что экс-президент Украины помог ему увести из госсобственности нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление". Деньги напрямую из Москвы — гораздо опаснее, чем обвинения в угольных схемах с ДНР, о которых уже все забыли. "Соросята" пишут, что Порошенко** уже договорился с Зеленским помочь тому сбросить еще одного конкурента — Кличко.В общем, если все дело только в попытке "соросят" и "поросят" снова взять власть, Зеленский может их всех раздавить через СБУ, ТЦК и санкции и даже закрыть НАБУ и другие подобные органы. Трампу на них плевать — это не его люди. Но, кажется, что это все-таки нечто большее и США усиливают кампанию против Зеленского и его окружения с целью либо принудить его подписать мирный договор с Россией (и тогда ему позволят победить на выборах), либо просто заменить на более удобную фигуру.*нежелательная в РФ организация**внесен в список террористов и экстремистовПодробнее о представлениях России касательно завершения конфликта — в материале "Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ".

