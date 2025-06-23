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Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива

Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива - 23.06.2025 Украина.ру

Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива

Украинские офицеры разворовывали горючее в военной части Донецкой области и предстанут перед судом. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

2025-06-23T15:16

2025-06-23T15:16

2025-06-23T15:16

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"С Днем защитника Украины! Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы. Организатором преступной схемы выступил командир батальона материального обеспечения", - сказано в официальном сообщении.Комбат вовлёк в криминальную деятельность своего заместителя и офицера штаба, сообщили в ГБР.Следователи установили, что комбат с подельниками искусственно создавали "излишки" горючего, внося в документацию завышенные показатели расходов за якобы выезды служебного транспорта. На самом деле автомобили либо не выезжали вообще, либо совершали маршруты короче, чем указано в документах."Полученное "избыточное" горючее фигуранты продавали гражданским лицам, а вырученные средства делили между собой, - рассказали в ГБР. - Действия офицеров документировались с сентября 2024 по январь 2025-го. В рамках следственных действий изъято 8 тонн топлива, которое будет возвращено в воинскую часть".Командира батальона материального обеспечения со товарищи обвиняют в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Санкции статей УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти

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новости, украина, донецкая область, владимир зеленский, гбр, днр, новые регионы, донецкая народная республика, сво, коррупция, топливо, всу