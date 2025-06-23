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Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива
Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива - 23.06.2025 Украина.ру
Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива
Украинские офицеры разворовывали горючее в военной части Донецкой области и предстанут перед судом. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
2025-06-23T15:16
2025-06-23T15:16
2025-06-23T15:16
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"С Днем защитника Украины! Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы. Организатором преступной схемы выступил командир батальона материального обеспечения", - сказано в официальном сообщении.Комбат вовлёк в криминальную деятельность своего заместителя и офицера штаба, сообщили в ГБР.Следователи установили, что комбат с подельниками искусственно создавали "излишки" горючего, внося в документацию завышенные показатели расходов за якобы выезды служебного транспорта. На самом деле автомобили либо не выезжали вообще, либо совершали маршруты короче, чем указано в документах."Полученное "избыточное" горючее фигуранты продавали гражданским лицам, а вырученные средства делили между собой, - рассказали в ГБР. - Действия офицеров документировались с сентября 2024 по январь 2025-го. В рамках следственных действий изъято 8 тонн топлива, которое будет возвращено в воинскую часть".Командира батальона материального обеспечения со товарищи обвиняют в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Санкции статей УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти
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новости, украина, донецкая область, владимир зеленский, гбр, днр, новые регионы, донецкая народная республика, сво, коррупция, топливо, всу
Новости, Украина, Донецкая область, Владимир Зеленский, ГБР, ДНР, Новые регионы, Донецкая Народная Республика, СВО, коррупция, топливо, ВСУ
Украинского комбата с подельниками будут судить за хищение топлива
Украинские офицеры разворовывали горючее в военной части Донецкой области и предстанут перед судом. Об этом 23 июня сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
"С Днем защитника Украины! Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы. Организатором преступной схемы выступил командир батальона материального обеспечения", - сказано в официальном сообщении.
Комбат вовлёк в криминальную деятельность своего заместителя и офицера штаба, сообщили в ГБР.
Следователи установили, что комбат с подельниками искусственно создавали "излишки" горючего, внося в документацию завышенные показатели расходов за якобы выезды служебного транспорта. На самом деле автомобили либо не выезжали вообще, либо совершали маршруты короче, чем указано в документах.
"Полученное "избыточное" горючее фигуранты продавали гражданским лицам, а вырученные средства делили между собой, - рассказали в ГБР. - Действия офицеров документировались с сентября 2024 по январь 2025-го. В рамках следственных действий изъято 8 тонн топлива, которое будет возвращено в воинскую часть".
Командира батальона материального обеспечения со товарищи обвиняют в похищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения. Санкции статей УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.