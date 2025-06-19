https://ukraina.ru/20250619/deputat-dnepropetrovskogo-oblsoveta-fiktivno-sluzhila-v-vsu-ey-i-komandiru-grozit-do-10-let-kolonii-1064058446.html

Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии

Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии - 19.06.2025 Украина.ру

Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии

Депутат облсовета Днепропетровской области фиктивно служила в ВСУ, удовлетворяя свои политические амбиции и разворовывая средства украинской армии. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-06-19T18:59

2025-06-19T18:59

2025-06-19T18:59

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Схема фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета длилась несколько лет."В 2023 году женщина решила прокачать свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе. После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат". В схему она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях", - рассказали в ГБР.Для решения формальностей с документами женщину несколько раз привозил в учебный центр ее водитель. После этого, сказано в публикации ГБР, "она проводила время по своему усмотрению".Затем депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При его содействии она была оформлена на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее по документам её несколько раз перемещали с должности на должность.Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества.Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. За то, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, его обвинили также казённого имущества во время военного положения."Решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 10 лет", - резюмировали в ГБР Украины.Тем временем выяснилось, что Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев Актуальное интервью на эту тему: Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin

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