Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии - 19.06.2025 Украина.ру
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Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии
Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии - 19.06.2025 Украина.ру
Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии
Депутат облсовета Днепропетровской области фиктивно служила в ВСУ, удовлетворяя свои политические амбиции и разворовывая средства украинской армии. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-06-19T18:59
2025-06-19T18:59
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Схема фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета длилась несколько лет."В 2023 году женщина решила прокачать свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе. После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат". В схему она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях", - рассказали в ГБР.Для решения формальностей с документами женщину несколько раз привозил в учебный центр ее водитель. После этого, сказано в публикации ГБР, "она проводила время по своему усмотрению".Затем депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При его содействии она была оформлена на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее по документам её несколько раз перемещали с должности на должность.Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества.Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. За то, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, его обвинили также казённого имущества во время военного положения."Решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 10 лет", - резюмировали в ГБР Украины.Тем временем выяснилось, что Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев Актуальное интервью на эту тему: Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
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новости, украина, днепропетровская область, киев, гбр, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, новости сво сейчас, коррупция, криминал
Новости, Украина, Днепропетровская область, Киев, ГБР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, коррупция, криминал

Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ: ей и командиру грозит до 10 лет колонии

18:59 19.06.2025
 
Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ
Депутат Днепропетровского облсовета фиктивно служила в ВСУ
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Депутат облсовета Днепропетровской области фиктивно служила в ВСУ, удовлетворяя свои политические амбиции и разворовывая средства украинской армии. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.
Схема фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета длилась несколько лет.
"В 2023 году женщина решила прокачать свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе. После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат". В схему она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях", - рассказали в ГБР.
Для решения формальностей с документами женщину несколько раз привозил в учебный центр ее водитель. После этого, сказано в публикации ГБР, "она проводила время по своему усмотрению".
Затем депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При его содействии она была оформлена на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее по документам её несколько раз перемещали с должности на должность.
"Таким образом, депутат успела якобы побывать и телефонистом и "поработать" в группе коммуникаций штаба. Липовая служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили сотрудники ГБР. Установлено, что за это время она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти", - поведали в ГБР.
Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества.
Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. За то, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, его обвинили также казённого имущества во время военного положения.
"Решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 10 лет", - резюмировали в ГБР Украины.
Тем временем выяснилось, что Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
Актуальное интервью на эту тему: Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
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