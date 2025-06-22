https://ukraina.ru/20250622/armiya-ukrainy-pytalas-atakovat-obekty-na-rossiyskoy-territorii-chto-izvestno-k-utru-22-iyunya-1064144340.html

Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня

Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру

Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня

С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах России были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ

2025-06-22T10:26

2025-06-22T10:26

2025-06-22T10:26

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

днр

смоленск

брянская область

сво

кто

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Вечером 21 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя ДНР пострадали из-за киевской агрессии. В частности, в Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 г.р. В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 г.р.В начале суток 22 июня в Курской области была объявлена ракетная тревога, сообщил оперштаб.Силами и средствами российской ПВО сбиты два БПЛА и один подавили средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин.Также сообщалось о работе ПВО над Брянской областью.ПВО России с 22.30 мск субботы до 2.55 воскресенья уничтожила 11 украинских беспилотников: 9 - над территорией Брянской области и по 1 над Смоленской областью и Крымом. Об этом утром 22 июня сообщило Минобороны РФ.Также в новостях: Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июняБольше новостей на начало дня представлено в обзоре США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня

россия

украина

донецкая народная республика

днр

смоленск

брянская область

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россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, днр, смоленск, брянская область, сво, кто, всу, беспилотники