https://ukraina.ru/20250622/armiya-ukrainy-pytalas-atakovat-obekty-na-rossiyskoy-territorii-chto-izvestno-k-utru-22-iyunya-1064144340.html
Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня
Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру
Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня
С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах России были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ
2025-06-22T10:26
2025-06-22T10:26
2025-06-22T10:26
россия
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
днр
смоленск
брянская область
сво
кто
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Вечером 21 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя ДНР пострадали из-за киевской агрессии. В частности, в Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 г.р. В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1981 г.р.В начале суток 22 июня в Курской области была объявлена ракетная тревога, сообщил оперштаб.Силами и средствами российской ПВО сбиты два БПЛА и один подавили средствами РЭБ в Смоленской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин.Также сообщалось о работе ПВО над Брянской областью.ПВО России с 22.30 мск субботы до 2.55 воскресенья уничтожила 11 украинских беспилотников: 9 - над территорией Брянской области и по 1 над Смоленской областью и Крымом. Об этом утром 22 июня сообщило Минобороны РФ.Также в новостях: Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июняБольше новостей на начало дня представлено в обзоре США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня
россия
украина
донецкая народная республика
днр
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Украина.ру
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россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, днр, смоленск, брянская область, сво, кто, всу, беспилотники
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ДНР, Смоленск, Брянская область, СВО, КТО, ВСУ, беспилотники
Армия Украины пыталась атаковать объекты на российской территории: что известно к утру 22 июня
С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах России были зафиксированы попытки атак беспилотников ВСУ