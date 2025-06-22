https://ukraina.ru/20250622/ssha-nanesli-udary-po-iranu-rezultaty-i--dolgosrochnye-posledstviya-glavnoe-na-utro-22-iyunya-1064143073.html

США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня

США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру

США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня

В ночь на 22 июня стало известно об ударе США по ядерным объектам Ирана

2025-06-22T09:49

2025-06-22T09:49

2025-06-22T09:49

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Об атаке на иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня сообщил президент США Дональд Трамп."На основной объект в Фордо был сброшен полный боезапас бомб", — написал он в соцсети Truth Social.Позднее Трамп рассказал, что американской атаке подверглись три ядерных объекта в Иране."Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолёты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Все самолёты благополучно возвращаются домой", — отметил Трамп в соцсети.Американский президент подчеркнул, что "в мире нет других военных, которые бы сделали это".Затем он выступил в Белом доме. Во время своего выступления Трамп заявил, что удары США были успешными."Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены", — заявил Трамп.Он также назвал Иран "спонсором терроризма", пояснив этим удары по Фордо, Натанзу и Исфахану."Некоторое время назад американские ВС нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима - Фордо, Натанзу и Исфахану. Все слышали эти названия на протяжении многих лет, пока они создавали это ужасающее разрушительное производство. Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства - спонсора терроризма номер один в мире", — подчеркнул Трамп.Он пригрозил Ирану продолжением атак, если тот не согласиться заключить мир."Если нет — следующие атаки будут больше. 40 лет Иран говорил — смерть Америке, смерть Израилю", — отметил Трамп.Он поблагодарил и поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что они работали как команда и прошли долгий путь по снятию угрозы Израилю."Либо будет мир, либо будет трагедия для Ирана, куда большая, чем! мы видели в последние 8 дней. Если мир не настанет быстро, мы ударим по другим целям с точностью, скоростью и умением. Большинство из них могут быть уничтожены в течение минут", — угрожал американский президент.Ещё до его заявления и до публикаций в соцсетях американское издание The New York Times сообщило о том, что шесть американских бомбардировщиков B-2 Spirit военно-воздушных сил США вылетели с базы Уайтмен в штате Миссури на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Белый дом на тот момент комментировать ситуацию отказался.Кроме того, стратег первой президентской компании Трампа Стив Бэннон, который встречался с американским лидером за несколько дней до этого, заявил, что ожидается бурные выходные.Удары подтвердило и иранское руководство. В МИД Ирана заявили, что США начали войну, ударив по ядерным объектам."Мир не должен забывать, что это были именно США, кто во время дипломатического процесса, предав дипломатию, поддержал агрессивные и вероломные действия Израиля и сейчас, довершая нарушение закона и дополняя преступления сионистского режима, начал против Ирана опасную войну", — подчеркнули в ведомстве.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X предупредил о долгосрочных последствиях атаки США на ядерные объекты Исламской республики.Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты, будучи постоянным членом Совбеза ООН, ударами по мирным ядерным объектам грубо нарушили устав международной организации и нормы международного права, а также Договор о нераспространении ядерного оружия."События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия", — указал Аракчи.Как сообщили в центре ядерной безопасности Ирана, следов загрязнения после ударов США по ядерным объектам страны не зафиксировали."После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности... центр провёл анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов", — говорилось в заявлении центра, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана.При этом Иран впервые указал, что ядерные объекты подверглись нападению со стороны США. До этого ОАЭИ говорило о "врагах".Центр ядерной безопасности Ирана указал, что "признаков загрязнения не зарегистрировано", и отметил, что заранее были приняты необходимые меры."Поэтому какой-либо угрозы населению близлежащих районов этих ядерных объектов нет", — отметил центр.Согласно информации издания CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер ударов и заверив, что цель операции не связана с изменением режима в Тегеране.Советник председателя парламента Ирана по стратегическим вопросам Мехди Мохаммади в социальной сети Х заявил, что Иран несколько дней ожидал атаку на Фордо."Объект давно эвакуирован и не получил непоправимого ущерба в результате атаки", — написал Мохаммади.Он подчеркнул, что "знания невозможно разбомбить".Заместитель политического директора иранского гостелевидения Хасан Абедини заявил агентству Mehr, что Иран ранее эвакуировал все материалы с трёх ядерных объектов."Американцы просчитались", — указал он.Удары США по Ирану прокомментировали в России."США нанесли удары по Ирану и требуют от Тегерана капитуляции, называя это наступлением "времени для мира". Мир по американским правилам, наносить удары когда угодно и где угодно, без согласия Совбеза ООН, без объявления войны. Ждём "мнение" западных экспертов, что "американский мир" соответствует международному праву и интересам человеческой цивилизации. Выжить в таком мире можно только одним способом - укреплять суверенитет нашей Страны, вооружённые силы и ядерный потенциал", — заявил сенатор Андрей Клишас.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев у себя в телеграм-канале указал, что атака США будет иметь далеко идущие последствия не только для Ирана."Для Запада нужна блокада КНР с сухопутной границы. И играть они умеют вдолгую. Поэтому те кто рассуждает что мол им важно добиться перемирия по ЛБС на Украине, просто люди, далекие от понимания как работает геополитика. Торг идёт за нашу роль в предстоящей противостояний, в котором Запад хочет сокрушить опасного для себя конкурента, который бросил вызов гегемону...", — отметил Васильев.Он отметил, что для России это также чревато последствиями."Не буду загадывать, о чем конкретно в итоге договорились, все равно сейчас это скрыто дымовой завесой дезинформации. Но для России, это чревато определенными последствиями. Думаю до НГ не доживёт режим Рахмона, и.. Впрочем, не раз писал об этом", — указал он.В другой записи Васильев пояснил, как Запад будет дестабилизировать обстановку в Средней Азии."Собственно уничтожая Иран, США и преследуют две цели. Поджечь нам Среднюю Азию, зная что это отразится на внутренней ситуации в России (фактор мигрантов), и заблокировать сухопутные границы КНР. Ну а британцы, которые в среднеазиатских республиках уже давно свили гнезда МИ-6, умело подкинут дровишек", — среди прочего писал он.Эксперт призвал к мерам, которые призваны снизить для России риски от нестабильности среднеазиатских республик.Подробнее об ирано-израильском конфликте — в статье Владимира Видеманна "Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенности".

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https://ukraina.ru/20250621/nash-otvet-budet-katastroficheskim-dlya-natsistskogo-rezhima-glavnoe-na-utro-21-iyunya-1064114942.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, россия, сша, иран, биньямин нетаньяху, совет безопасности оон