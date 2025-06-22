Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру
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Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня
Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру
Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня
С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах Украины были зафиксированы последствия российских ракетно-бомбовых ударов.
2025-06-22T10:19
2025-06-22T10:19
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Удар нанесён по Згуровке (Киевская область), а также снова атакован Нежин (Черниговская область)Украинские ТГ-каналы заявили, что над Киевской областью летал разведывательный дрон российской армии.Затем появилась информация р нанесении новых ударов по Киевской области, а также по Краматорскому району.Также было зафиксировано нанесение ударов по Черкасской области.Удар был нанесён по Сумам. Сообщается об обработке ВСУ с помощью фугасных авиабомб.Также удары ФАБами наносились по Сумскому району и Харьковской области.Несколько ударов было нанесено по Сумам. В сторону города летят ракеты, сообщали поздно вечером 21 июня паблики.В Киеве была объявлена воздушная тревога.Затем снова был нанесён удар по Сумам и сообщалось о прилётах новых ракет.В Краматорске было зафиксировано семь прилётов. Взрывы зафиксированы в промышленной зоне.Украинские мониторинговых каналы в начале суток 22 июня сообщили о взрывах в Запорожской области.К утру 22 июня украинские мониторинговые каналы передали о взрывах в Краматорске и Одесской области.Также утром 22 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары по противнику в Сумской области.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня
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452
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новости, киевская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, ракетный удар, удары, ракетные удары по украине, авиаудары
Новости, Киевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ракетный удар, удары, ракетные удары по Украине, авиаудары

Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня

10:19 22.06.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах Украины были зафиксированы последствия российских ракетно-бомбовых ударов.
Удар нанесён по Згуровке (Киевская область), а также снова атакован Нежин (Черниговская область)
Украинские ТГ-каналы заявили, что над Киевской областью летал разведывательный дрон российской армии.
Затем появилась информация р нанесении новых ударов по Киевской области, а также по Краматорскому району.
Также было зафиксировано нанесение ударов по Черкасской области.
Удар был нанесён по Сумам. Сообщается об обработке ВСУ с помощью фугасных авиабомб.
Также удары ФАБами наносились по Сумскому району и Харьковской области.
Несколько ударов было нанесено по Сумам. В сторону города летят ракеты, сообщали поздно вечером 21 июня паблики.
В Киеве была объявлена воздушная тревога.
Затем снова был нанесён удар по Сумам и сообщалось о прилётах новых ракет.
В Краматорске было зафиксировано семь прилётов. Взрывы зафиксированы в промышленной зоне.
Украинские мониторинговых каналы в начале суток 22 июня сообщили о взрывах в Запорожской области.
К утру 22 июня украинские мониторинговые каналы передали о взрывах в Краматорске и Одесской области.
Также утром 22 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары по противнику в Сумской области.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня
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10:43На Красноармейском (Покровском) направлении дела для ВСУ продолжают ухудшаться
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10:31Саудовская Аравия осуждает американские удары по Ирану и призывает международное сообщество работать над разрешением кризиса — МИД королевства
10:31Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6 — Громыко
10:29Сообщают, что сегодня ночью в Белгород-Днестровским (Аккермане) Одесской области был прилет по местному ТЦК
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10:19Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня
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