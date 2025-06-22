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Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня

Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру

Армия России нанесла удары по объектам на Украине: что известно к утру 22 июня

С позднего вечера субботы 21 июня по утро воскресенья 22 июня в разных регионах Украины были зафиксированы последствия российских ракетно-бомбовых ударов.

2025-06-22T10:19

2025-06-22T10:19

2025-06-22T10:19

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Удар нанесён по Згуровке (Киевская область), а также снова атакован Нежин (Черниговская область)Украинские ТГ-каналы заявили, что над Киевской областью летал разведывательный дрон российской армии.Затем появилась информация р нанесении новых ударов по Киевской области, а также по Краматорскому району.Также было зафиксировано нанесение ударов по Черкасской области.Удар был нанесён по Сумам. Сообщается об обработке ВСУ с помощью фугасных авиабомб.Также удары ФАБами наносились по Сумскому району и Харьковской области.Несколько ударов было нанесено по Сумам. В сторону города летят ракеты, сообщали поздно вечером 21 июня паблики.В Киеве была объявлена воздушная тревога.Затем снова был нанесён удар по Сумам и сообщалось о прилётах новых ракет.В Краматорске было зафиксировано семь прилётов. Взрывы зафиксированы в промышленной зоне.Украинские мониторинговых каналы в начале суток 22 июня сообщили о взрывах в Запорожской области.К утру 22 июня украинские мониторинговые каналы передали о взрывах в Краматорске и Одесской области.Также утром 22 июня стало известно, что ВС РФ нанесли удары по противнику в Сумской области.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июня

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