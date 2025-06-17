https://ukraina.ru/20250617/dron-vsu-atakoval-grazhdanskiy-avtomobil---pogib-glava-selsoveta-v-kurskoy-oblasti-1063978568.html

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области - 17.06.2025 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области

В результате атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

2025-06-17T20:23

2025-06-17T20:23

2025-06-17T20:23

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"Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказал губернатор.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.Также новости на эту тему: В Алешках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, бпла, кто