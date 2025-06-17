https://ukraina.ru/20250617/dron-vsu-atakoval-grazhdanskiy-avtomobil---pogib-glava-selsoveta-v-kurskoy-oblasti-1063978568.html
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области - 17.06.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области
В результате атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2025-06-17T20:23
2025-06-17T20:23
2025-06-17T20:23
новости
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_fb29f4c84647d819143dbc33db927d60.jpg
"Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказал губернатор.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.Также новости на эту тему: В Алешках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ
курская область
белгородская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_209:0:1774:1174_1920x0_80_0_0_8ab76afb0faa333d7cc6ef85c455bb5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, бпла, кто
Новости, Курская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, дроны, БПЛА, КТО
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области
В результате атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказал губернатор.
Гладков
выразил соболезнования родным и близким погибшего.