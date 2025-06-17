Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области - 17.06.2025 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области - 17.06.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области
В результате атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2025-06-17T20:23
2025-06-17T20:23
новости
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
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"Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказал губернатор.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.Также новости на эту тему: В Алешках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ
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новости, курская область, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, бпла, кто
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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль - погиб глава сельсовета в Курской области

20:23 17.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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В результате атаки ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. Об этом 17 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - рассказал губернатор.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Также новости на эту тему: В Алешках сотрудники коммунальной службы попали под удар дрона-камикадзе ВСУ
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