https://ukraina.ru/20250618/1063981362.html

Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один

Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один - 18.06.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один

Иран остается один на один с Израилем. Сейчас все зависит от того, что иранцы успели накопить и смогут ли они нанести неприемлемые потери противнику. Пока Иран этого сделать не смог, и будет находиться под ударами, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-06-18T07:00

2025-06-18T07:00

2025-06-18T07:00

интервью

украина

иран

россия

вооруженные силы украины

нато

минобороны

сво

израиль

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Леонидович, некоторое время назад в Минске состоялась выставка техники и вооружений MILEX-2025. Вы ее у себя в телеграм-канале назвали "большим птичником" и отметили, что белорусская оборонка становится лабораторией, где будут находиться решения для будущих конфликтов.- На этой выставке в основном были представлены наиболее современные БПЛА. В этом смысле она отличалась от предыдущих экспозиций, где можно было посмотреть тяжелую технику и артиллерию.Белорусы уже давно подступались к тому, чтобы создавать эффективные беспилотники. Разведывательные БПЛА там были уже давно, но боевые машины, способные нести оружейную нагрузку, были представлены достаточно широко. Они привлекали большое внимание людей с характерным "донбасским загаром", которые внимательно изучали эти образцы.Не буду сейчас подробно перечислять их боевые характеристики. Скажу только, что это машины крыльевого типа. Квадрокоптеров, которые используются в тактическом звене, я не видел. То есть это разведывательно-ударные комплексы с достаточно большой высотой полета и большой дальностью действия (100-200 километров от места старта). Это машины оперативного уровня.Еще было много техники, связанной с РЭБ и РЭР. Но, во-первых, она была увязана в комплексе с летательными аппаратами. А, во-вторых, машины, которые по-прежнему сохраняют большую мощность, были достаточно большими. Это не просто машина, установленная на отдельное шасси. Это несколько транспортных средств с разными КУНГами (Кузов унифицированный нулевого габарита) разного назначения и большим антенным полем. Некоторые антенны достигали 30 метров в высоту.То есть эти машины не для передовой, а для работы в более глубоком тылу.Еще один очень интересный сегмент – наземная роботизированная техника. Она была многовариантной. На одном шасси можно было развернуть несколько вариантов боевых машин от минных заградителей до постановщика помех, а также ствольного и ракетного оборудования ближнего действия. Шасси были и колесные, и гусеничные, и даже комбинированные. Это очень хорошее подспорье для оружия пехоты.То есть белорусский или даже Союзный ВПК представлен хорошо. Видна интеграция белорусских и российских разработчиков на всех уровнях. Видно, что идет обмен боевым опытом. Белорусский интеллектуальный кластер (разведка, радиосредства и системы боевого управления) хорошо вписался в специфику СВО и будущего развития армий РФ и РБ.- Могли бы вы перечислить конкретные образцы, которые стоило бы попробовать на СВО уже сейчас?- Какие-то образцы, по словам разработчиков, уже применялись на СВО. Из беспилотников могу назвать "Аист", "Буревестник" и "Ястреб". Это разведывательно-ударные комплексы, у которых литературные названия. В основном же техника имеет цифрово-буквенные наименования, которые тяжело запомнить и произнести (смеется).- Также в сентябре пройдут Союзные учения "Запад-2025". Было принято решение провести их в глубине территории Белоруссии, чтобы накалять и без того напряженную обстановку. Наверное, это правильно. Но не получится ли так, что мы фактически будем тренироваться воевать с НАТО в условиях, когда противник захватил Брест, Гродно и Калининград?- Нет, так не получится.Само понятие "в глубине территории Белорусии" не подразумевает глубины в военном смысле, особенно с современными средствами доставки. Дотошные коллеги предположили, что маневры пройдут на борисовском и осиповичском артиллерийском полигонах (есть еще резервный вариант возле Лепели), а вот полигоны в районе Бреста, Гожи и Дретуни на западной и северной границе республики использоваться не будут.То есть из-под Борисова, Осиповичей и Лепели войска в случае необходимости могут развернуться в любом из направлений от северного до южного (до западного чуть дальше будет).- А есть ли у нас уверенность, что в случае войны армии НАТО не успеют добраться до ядерных "Орешников" и "Искандеров" на территории республики?- Не успеют. В случае войны с НАТО эти системы вооружений будут применено в первую очередь. Их можно лишь попытаться перехватить в момент, когда они выйдут на боевые траектории. Уничтожить из заблаговременно вряд ли удастся. Иранский сценарий в Белоруссии не прокатит.- Остается ли у ВСУ численное преимущество в "полтора землекопа", которое позволит им осуществить гипотетическую Белорусскую авантюру?- Остается. На отдельных участках фронта Украина имеет численное преимущество, что позволяет ей крепко держать оборону. У нее есть оперативные резервы, которые постоянно поступают в места активности российской армии. Поэтому наши темпы продвижения не так высоки, как хотелось бы.Кроме того, Украина до сих пор держит неявный оперативный резерв на Белорусском направлении. Одномоментно там находятся не менее трех-четырех пехотных бригад. Полиция, Нацгвардия и пограничники тоже активно вовлечены в подготовку к боевым действиям. Они развернуты вдоль всей границы, но в основном их опорой являются украинские учебные центры.- Если сейчас Украина на эту авантюру пойдет, это будет сделано при желании или от отчаяния (вы об этом в прошлые разы говорили)?- Возможно и то, и другое.В начале СВО в 2022 году у киевского режима было огромное желание дестабилизировать обстановку в Белоруссии и создать России дополнительный фронт, чтобы ресурсы от остальных участков на Украине. Но поскольку события пошли по сценарию "жестов доброй воли", когда Россия отвела войска от Киева, Чернигова и Сум, для противника эта необходимость временно отпала.В 2023 году у Украины снова появились планы начать боевые действия на южных границах Белоруссии, чтобы Россия перебросила туда часть войск и не смогла отразить контрнаступ. Но, во-первых, белорусы были готовы к обороне. А, во-вторых, контрнаступ пошел не по плану, и Украине пришлось срочно перебрасывать войска от границы для усиления Южного направления.В 2024 году Украина была занята Курской областью, ей было не до Белорусского направления. Хотя были сообщения о том, что белорусские коллаборационисты, которых готовили на Украине и в Польше, планировали некий рейд на Малориту (южнее Бреста). При этом белорусская сторона продолжала работать против украинских ДРГ, которые постоянно оперируют на границе. На большую глубину они не заходят, но в пределах 5-7-10 километров идет эта "война под крышами".Сейчас у нас получается ситуация, когда Украина находится в жестком клинче. Она вынуждена обороняться по всем фронтам. И после потери Суджи у нее не осталось иного варианта, чтобы создать что-то эффектное. Киевский режим полностью перешел к работе по российской территории на дальних дистанциях с помощью БПЛА. Была проведена эффектная операцию по нападению на стратегические аэродромы. Отрицать это не надо, надо сделать так, чтобы это не повторилось.Возможна ли такая операция на белорусской территории? Возможна. Но, учитывая, что эффект внезапности уже утрачен, организовать это будет сложнее.Тем более, Белоруссия единственной переговорной площадкой по гуманитарным вопросам (обмен пленными и телами убитых). Вряд ли Украина сейчас захочет ее терять.- Вы упомянули Сумскую область. Там наши войска сейчас продвигаются в том числе через лесные массивы. Хотя ранее было много разговоров, что в условиях "зеленки" это очень опасно, потому что ВСУ там удобно держать оборону. Как нам это удается?- На самом деле в Сумской области нет сплошных лесных массивов. Я там часто бывал в ранние годы, поскольку мой коллега учился в Сумском артиллерийском училище. Так вот там, где мы сейчас создаем буферную зону – открытая местность, пересеченная лугами и кустарниками. Единственный крупный лесной массив находится северо-восточнее Сум – там есть несколько больших заказников. Они представляют собой большие лиственные леса (дуб и ясень).Там есть просеки и пожарозащитные полосы, но их транспортно-логистическая значимость невелика. Там хорошо прятать войска, но там ограничена работа БПЛА. И до этого лесного массива мы еще не дошли. Он находится в нескольких километров южнее Юнаковки, а мы ее еще до конца не дочистили.Поэтому все боевые действия ведутся на открытой местности. Широко применяются дроны. Это сильно осложняет украинцам их попытки выдавить нас на территорию РФ. Правда, там полно мелких речушек, через которые тяжело перебираться технике. Вот и ведется пехотная война с помощью дронов вдоль дорог.Да, там нет множества поселений. Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно. Но поскольку нам тоже приходится наступать пешком, темп продвижения у нас невысокий.- Какие же у нас перспективы создать ту самую буферную зону?- Я бы ответил на этот вопрос, если бы знал, какого размера она планируется.У меня нет иллюзий по поводу буферных зон как таковых. Иран обладал буферной зоной в 1500 километров, но его это не спасло. Скорее, буферная зона – это не стратегическая цель, а просто условное обозначение, чтобы войска понимали, зачем они заходят на территорию Украины, потому что задача для войск должна ставиться внятно.Основные же события летней кампании будут происходить в Донбассе. Заявленная цель СВО – освободить конституционные территории. А буферная зона в Сумской области – это вторичная задача. Но поскольку нам нужна моральная компенсация за ущерб, которые нанесли ВСУ во время вторжения в Курскую область, боевые действия там будут продолжены.Тем более, это все-таки угрожаемое направление, поскольку там находится много украинских войск, которые отошли из-под Суджи и никуда не исчезли. И чтобы купировать эту угрозу, там будут проходить события второго уровня.- По поводу Донбасса. Вы у себя в телеграм-канале писали, что наша наиболее реалистичная хотелка на летнюю кампанию – это Константиновка. Если у нас это получится, что же будет зимой?- Константиновка – это не какой-то там шверпункт. Это не точка, вокруг которой строится вся позиция и захват которой развалит всю позицию. Но это ближайший город по направлению к Славянску. Если мы его освободим, мы окончательно развалим линию "Авдеевка-Славянск" и создадим серьезные трудности для украинской группировки, поскольку они большим количеством войск будут сосредоточены на меньшем участке. Из-за этого их уязвимость повысится.Хотя оборонительные позиции в оставшейся части Славянско-Краматорской агломерации останутся прежними. Это городская и промышленная застройка, в которой ВСУ умеют сражаться. Выжимать их оттуда будет трудно.- Поговорим про дистанционную войну. Наши войска нанесли удары по Кременчугскому НПЗ. Мы по нему бьем где-то раз в год, но сейчас Минобороны подробно отчиталось о "поражении объекта, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе". Это больше политическое заявление? Или противник действительно мог сосредоточить там кучу цистерн, которые мы успешно подловили?- Кременчугский НПЗ – это такая "городская легенда" (смеется).Он прекратил свое существование как НПЗ еще в 2016 году, когда его мощности упали на 80%. Он там что-то качал, но в основном оборудование либо простаивало, либо разворовывалось. И когда началась СВО, в мае 2022 года по остаткам этого завода был нанесен примерно такой же удар, как он сейчас описывается в сводке Минобороны. Тогда ведомство тоже писало, что он снабжает горючим ВСУ в Донбассе.Но я вполне допускаю, что украинцы за три года могли восстановить там какие-то мощности и выпускать низкосортные сорта топлива для техники попроще. Как хранилище он тоже мог использоваться, потому что там оставались резервуары, которые не использовались для перегонки, но где можно было хранить первичные продукты от мазута до тяжелых фракций.Вряд ли там делали авиационный бензин. НПЗ и до СВО это не мог делать.Еще он мог использоваться как парк железнодорожных цистерн, где Украина хранит топливо для армии. В основном же они гоняют топливо на бензовозах по шоссейным дорогам.И если наша разведка вскрыла Кременчугский НПЗ как крупный резервуар, то это можно считать нашим большим успехом в части ударов по украинской логистике.- А есть ли теоретическая возможность оставить ВСУ без солярки?- Такой возможности нет. В 2023 году были налажены бесперебойные поставки из соседних восточноевропейских стран: и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Еще Украина закупила 2000 бензовозов. То есть у них достаточно мощностей для подвоза топлива в места заправок. Тем более, интенсивность использования техники сейчас не так уж велика.В основном Украине нужно горючее для электрогенераторов. На них перешли и домохозяйства, и предприятия, где паяют дроны. Они наладили регулярные поставки топлива в тыловых районах, где нет засилья наших БПЛА, а "Герани" прилетают точечно по военным объектам.То есть с этим на Украине проблем нет.- Еще во время прилетов по Киеву мы накрыли крупный арсенал, который "горел всю ночь". И наши военкоры задаются вопросом: зачем Украина держала все это добро в тылу, если у нее на фронте дефицит боеприпасов?- Это зависит от того, какие там хранились боеприпасы.Киев – это крупнейший район ПВО. Если там был крупный склад с зенитными ракетами, то это логично, потому что никто не захочет возить ракеты для "Пэтриота" из Жешува. Налеты идут круглосуточно. Хранить боеприпасы для ПВО надо под рукой.А так я согласен с военкорами, что держать под Киевом склады с боеприпасами для артиллерии и танков нет никакого смысла.- По поводу ирано-израильского конфликта. Как думаете, наступит ли момент, когда нам придется поставлять персам системы ПВО и модернизированные версии "Гераней", которые в сто раз лучше своего "папы" "Шахеда"?- Военную помощь мы им оказывать не будем. К сожалению, у Ирана нет союзников. У нас тоже нет союзников, которые могли бы обеспечить нас военными ресурсами. Эпизод с КНДР в Курской области, конечно, показательный, но он имел исключительно психологическое значение.Мы ничего не можем передать Ирану, потому что у нас есть свои военные задачи. Наверняка мы делились с персами опытом, но Иран находился в самоизоляции, поэтому не очень-то к нему присматривался. У них был свой опыт, на основании которого они ведут боевые действия против Израиля.Повторюсь, больших поставок Ирану ждать неоткуда, потому что основу их ПВО составляют системы С-300. Да, у них есть китайские системы, но Китай принципиально не поставляет оружие странам, которые ведут войну. Во всяком случае в виде официальных поставок.Иран остается один на один с Израилем. Сейчас все зависит от того, что иранцы успели накопить и смогут ли они нанести неприемлемые потери противнику. Пока Иран этого сделать не смог и будет находиться под ударами.Так что Израиль вполне может вывести Иран из игры: добиться смены режима или сделать так, чтобы Иран зализывал раны и был занят только собой.Также по теме - в интервью Сергея Богатырева: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250617/1063964454.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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