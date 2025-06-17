https://ukraina.ru/20250617/tramp--novyy-trumen-iran--novaya-khirosima-itogi-17-iyunya-1063973449.html

Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июня

Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июня - 17.06.2025 Украина.ру

Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июня

Российская армия успешно продвигается на участках СВО, нанося значительный урон ВСУ в живой силе и технике. Британия подвергла дискриминации судовладельцев, зарабатывавших на перевозке российских грузов. Израиль отказался от российского посредничества в урегулировании военного конфликта с Ираном.

2025-06-17T18:14

2025-06-17T18:14

2025-06-17T18:18

эксклюзив

россия

сша

израиль

дональд трамп

мария захарова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мид

минобороны рф

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В ночь на 17 июня Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены объекты в Киевской области и Запорожье."Пока все ждали ракеты и дроны в Тель-Авиве, они прилетели по украинской столице. И это был, пожалуй, самый мощный налет за последнее время. Десятки дронов концентрировались на определенной уели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО", - констатировал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.Подразделения войсковых группировок российской армии развивали успех на разных участках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). В сводке Минобороны России от 16 июня отмечено, что авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах.Средствами ПВО России за минувшие сутки сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 БПЛА самолетного типа, из них 203 - вне зоны проведения специальной военной операции.По данным Минобороны, с 12.00 до 15.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 10 – над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области и по одному – над территориями Брянской и Смоленской областей.Министерство также опубликовало видеоматериалы о том, как расчеты FPV-дронов Центра "Рубикон" охотятся на "Леопардов" - поставленные Германией для ВСУ танки Leopard. На записях представлено уничтожение танков в модификациях 1А5 и 2А1 вблизи населённых пунктов Ялта и Маяк в Донецкой Народной Республике.В зоне СВО подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, а также Казачья Лопань и Уды Харьковской области. При этом потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада материальных средств.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили своё тактическое положение. Они нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. При этом противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронемашины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР. Украинская армия потеряла более 275 военнослужащих, три боевые бронемашины (в том числе два БТР М113), три автомобиля, три склада боеприпасов и склад матсредств.Также улучшила положение по переднему краю в зоне СВО российская войсковая группировка "Центр". Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и бригады Нацгвардии в ДНР. "Потери противника составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов", - констатировали в министерстве.Подразделения российской войсковой группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли ему поражение в Днепропетровской области, ДНР и в Запорожской области. ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.Войсковая группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом уничтожены до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции РЭБ, два склада боеприпасов и военно-технического имущества.Правительство Британии тем временем опубликовало сообщение о введении новых антироссийских санкций. Под них попали расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) "Металлург", а также её руководитель и владелец.Британия также расширила антироссийские санкции за счёт 20 российских судов, а также четырех компаний из транспортного, добывающего и энергетического секторов (в т.ч. Rosneft Marine UK). Санкционный список расширен также за счёт Управления глубоководных исследований Минобороны России. Новые дискриминационные меры обоснованы ссылкой на британский закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.Владимир Зеленский на саммите G7 в Канаде пытался уговорить президента США одобрить новые поставки американской военной помощи на Украину. Однако у Дональда Трампа внезапно обозначились более важные дела в своей стране. Французский президент Эммануэль Макрон попытался объяснить экстренный отъезд президента США необходимостью личного участия в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Трамп отреагировал на это унизительным комментарием в соцсети, дав понять, что страждущий публичности французский лидер некомпетентен и снова попал впросак.Трамп также опубликовал сообщение посла США в Израиле, вызвавшего широкий общественный резонанс сразу в нескольких странах. Дипломат сравнил Дональда Трампа с президентом США Гарри Трумэном, санкционировавшим в 1945 году удары по Японии ядерными бомбами."Есть только один голос, который действительно имеет значение. Его голос. Я — ваш назначенный слуга на этой земле и всегда к вашим услугам, но стараюсь не слишком часто искать встречи с вами, потому что доверяю вашей интуиции. Ни один президент за мою жизнь не оказывался в такой позиции, как вы. Не было такого со времен Трумэна в 1945 году", - написал Майк Хакаби.Ранее президент США по итогам состоявшегося 14 июня телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Владимир Путин может стать посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Тема получила развитие 17 июня, когда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что официальная Москва ранее выражала готовность оказать посреднические услуги при необходимости."Россия будет готова такие посреднические услуги оказать. В настоящий момент мы видим нежелание, как минимум - со стороны Израиля, обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования", — констатировал руководитель пресс-службы Кремля."Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный. Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности, с тем чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", — сказал Песков.МИД России в лице своего официального представителя Марии Захаровой оценил итоги канадского заседания западных лидеров. Обозреватели не только западной, но и украинской прессы возлагали на это мероприятие большие надежды, что подогревалось многозначительными намёками официальных лиц."Главным результатом заседания "семерки" стала констатация многомиллиардного ущерба, который ей нанесли антироссийские санкции - зафиксирован самострел", - сообщила Захарова подписчикам своего телеграм-канала.Она также отреагировала в беседе с РИА Новости на заявление главы МИД Эстонии Маркуса Цахны, пригрозившего России войной. По её словам, эстонский министр плохо понимает предмет своих речей, а в Брюсселе таких деятелей "всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы"."Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - сказала Захарова.Комментаторы украинских изданий с тревогой отреагировали на очередное фиаско Зеленского при попытке личного контакта с президентом США, а также на стремление Вашингтона переложить бремя военной и иной поддержки Киева на Евросоюз. После 13 июня Белый дом ещё сильнее охладел к перспективе военной помощи Киеву, предпочтя сосредоточиться на поддержке Израиля в противостоянии с Ираном."The Telegraph сообщает, что США сворачивают военную помощь Украине, перекладывая ответственность на Европу, о чём свидетельствуют заявления министра обороны Пита Хегсета на слушаниях в Конгрессе по оборонному бюджету на 2026 год. Администрация Трампа, по его словам, придерживается "совершенно иного видения" конфликта, выступая за "мирное урегулирование" вместо продолжения поставок оружия", - констатировал телеграм-канал "Пирамида".В публикации сказано, что Вашингтон уже выделил Киеву $74 млрд. На них были закуплены системы Patriot, HIMARS и миллионы боеприпасов. Теперь же Вашингтон "фактически выходит из игры", а Украине уже сейчас остро не хватает боеприпасов, запчастей и, главное - личного состава на фронте. В свою очередь ЕС продолжает закупать российские энергоносители на более €20 млрд ежегодно, косвенно подпитывая военный потенциал России.* Запрещенная в РФ террористическая организацияАвтор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации "Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?

https://ukraina.ru/20250617/1063966486.html

https://ukraina.ru/20250617/pochemu-sbezhal-tramp-na-kakoy-rekord-pretenduyut-vs-rf-i-chto-tvoritsya-na-blizhnem-vostoke-glavnoe-na-1063950087.html

https://ukraina.ru/20250617/1063958636.html

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