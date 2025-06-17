https://ukraina.ru/20250617/ya-ne-v-nastroenii-vesti-peregovory-tramp-gotovit-okonchatelnoe-reshenie-iranskogo-voprosa-1063965151.html

"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?

"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"? - 17.06.2025 Украина.ру

"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?

Журналисты напомнили президенту США, что ранее глава нацразведки США Тулси Габбард утверждала: Иран не создает ядерное оружие. На это американский президент отреагировал фразой: "Мне не важно, что говорит директор национальной разведки США, я уверен, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия", а у него "не должно быть ядерного оружия"

2025-06-17T16:28

2025-06-17T16:28

2025-06-17T16:28

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"Мы же ищем то, что станет лучшим вариантом, чем прекращение огня. Они [израильтяне] сейчас неплохо справляются. Все очень просто - у Ирана не должно быть ядерного оружия" - сказал американский лидер.На уточняющий вопрос о продолжении диалога с Тегераном Трамп ответил, что пока не уверен в его целесообразности, ведь Ирану уже предлагали соглашение, которое тот отклонил.Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сравнил происходящее с другим историческим событием."Помните выступление известного немецкого лидера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере? Он тогда призывал Германию "окончательно решить еврейский вопрос". Теперь в Израиле говорят об окончательном решении иранского вопроса. Любопытные исторические параллели", - написал он в своем телеграм-канале.Еще в середине мая новый лидер США совершил довольно перспективное турне по Ближнему Востоку, где в том числе поднимался вопрос ядерных договоренностей с Тегераном. Тогда же министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд дал СМИ крайне оптимистичный комментарий, заявив, что "Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества"."Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке", - написал в середине мая автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что вмешательство Трампа в конфликт Израиля и Ирана остается едва ли не единственным его шансом спасти свое лицо."По мнению американцев, Тегеран затягивает переговоры по новой ядерной сделке - состоялось уже пять встреч, а результата никакого. В этом контексте Трамп выглядит каким-то патологическим неудачником. Он избирался с посылом: "Сейчас я приду, и мир на всей планете установлю". Сначала обещал за один день помирить Россию и Украину, теперь объявил, что по иранской ядерной программе договорится, но тоже зашел в тупик. После ударов Израиля - даже если они были нанесены при помощи американских военных - Трамп оказался в еще более проигрышном положении", - отметил Балмасов в интервью aif.ru.Он пояснил, что во-первых, вместо выгодной сделки разгорается новая война и создается впечатление, что переговоры Трампу кругом не удаются. Во-вторых, выглядит все так, будто Соединенные Штаты, позиционирующие себя блюстителями мирового порядка, танцуют под дудку Израиля.В этой ситуации Трампу и его администрации нужно спасать лицо, уверен эксперт. И варианта тут два: дальше оставаться в стороне в роли ведомых, либо бить Иран вместе с Израилем. Во втором случае, считает Балмасов, Трамп сможет спасти свою репутацию, заявив, что его роль была решающей, ведь американская стратегическая авиация и противобункерные бомбы, в отличие от ВС Израиля, в состоянии дотянуться до ядерных объектов, которые иранцы построили глубоко под землей.Однако Тегеран демонстрирует, что не намерен становиться разменной монетой чьей-либо политики: символический ход или удар по мозгу операции: Иран показал, на что способен.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников в количестве восьми сотен штук, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже страна развернула ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день, первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.Подробности этой истории - в материале Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы.

https://ukraina.ru/20250617/okonchatelno-reshit-problemu--tsarev-nashel-trevozhnuyu-parallel-mezhdu-izrailem-i-tretim-reykhom-1063964896.html

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эксклюзив, новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, олег царев, верховная рада, украина.ру