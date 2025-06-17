"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"? - 17.06.2025 Украина.ру
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"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?
"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"? - 17.06.2025 Украина.ру
"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?
Журналисты напомнили президенту США, что ранее глава нацразведки США Тулси Габбард утверждала: Иран не создает ядерное оружие. На это американский президент отреагировал фразой: "Мне не важно, что говорит директор национальной разведки США, я уверен, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия", а у него "не должно быть ядерного оружия"
2025-06-17T16:28
2025-06-17T16:28
эксклюзив
новости
иран
израиль
сша
дональд трамп
олег царев
верховная рада
украина.ру
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"Мы же ищем то, что станет лучшим вариантом, чем прекращение огня. Они [израильтяне] сейчас неплохо справляются. Все очень просто - у Ирана не должно быть ядерного оружия" - сказал американский лидер.На уточняющий вопрос о продолжении диалога с Тегераном Трамп ответил, что пока не уверен в его целесообразности, ведь Ирану уже предлагали соглашение, которое тот отклонил.Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сравнил происходящее с другим историческим событием."Помните выступление известного немецкого лидера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере? Он тогда призывал Германию "окончательно решить еврейский вопрос". Теперь в Израиле говорят об окончательном решении иранского вопроса. Любопытные исторические параллели", - написал он в своем телеграм-канале.Еще в середине мая новый лидер США совершил довольно перспективное турне по Ближнему Востоку, где в том числе поднимался вопрос ядерных договоренностей с Тегераном. Тогда же министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд дал СМИ крайне оптимистичный комментарий, заявив, что "Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества"."Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке", - написал в середине мая автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что вмешательство Трампа в конфликт Израиля и Ирана остается едва ли не единственным его шансом спасти свое лицо."По мнению американцев, Тегеран затягивает переговоры по новой ядерной сделке - состоялось уже пять встреч, а результата никакого. В этом контексте Трамп выглядит каким-то патологическим неудачником. Он избирался с посылом: "Сейчас я приду, и мир на всей планете установлю". Сначала обещал за один день помирить Россию и Украину, теперь объявил, что по иранской ядерной программе договорится, но тоже зашел в тупик. После ударов Израиля - даже если они были нанесены при помощи американских военных - Трамп оказался в еще более проигрышном положении", - отметил Балмасов в интервью aif.ru.Он пояснил, что во-первых, вместо выгодной сделки разгорается новая война и создается впечатление, что переговоры Трампу кругом не удаются. Во-вторых, выглядит все так, будто Соединенные Штаты, позиционирующие себя блюстителями мирового порядка, танцуют под дудку Израиля.В этой ситуации Трампу и его администрации нужно спасать лицо, уверен эксперт. И варианта тут два: дальше оставаться в стороне в роли ведомых, либо бить Иран вместе с Израилем. Во втором случае, считает Балмасов, Трамп сможет спасти свою репутацию, заявив, что его роль была решающей, ведь американская стратегическая авиация и противобункерные бомбы, в отличие от ВС Израиля, в состоянии дотянуться до ядерных объектов, которые иранцы построили глубоко под землей.Однако Тегеран демонстрирует, что не намерен становиться разменной монетой чьей-либо политики: символический ход или удар по мозгу операции: Иран показал, на что способен.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников в количестве восьми сотен штук, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже страна развернула ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день, первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.Подробности этой истории - в материале Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы.
https://ukraina.ru/20250617/okonchatelno-reshit-problemu--tsarev-nashel-trevozhnuyu-parallel-mezhdu-izrailem-i-tretim-reykhom-1063964896.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, олег царев, верховная рада, украина.ру
Эксклюзив, Новости, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Олег Царев, Верховная Рада, Украина.ру

"Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?

16:28 17.06.2025
 
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Журналисты напомнили президенту США, что ранее глава нацразведки США Тулси Габбард утверждала: Иран не создает ядерное оружие. На это американский президент отреагировал фразой: "Мне не важно, что говорит директор национальной разведки США, я уверен, что Иран был очень близок к созданию ядерного оружия", а у него "не должно быть ядерного оружия"
"Мы же ищем то, что станет лучшим вариантом, чем прекращение огня. Они [израильтяне] сейчас неплохо справляются. Все очень просто - у Ирана не должно быть ядерного оружия" - сказал американский лидер.
На уточняющий вопрос о продолжении диалога с Тегераном Трамп ответил, что пока не уверен в его целесообразности, ведь Ирану уже предлагали соглашение, которое тот отклонил.
"Я не знаю. Я с ними переговаривался и сказал принять сделку. Им следовало принять сделку. Их города разбомблены, много людей погибло. Им следовало заключить сделку – я им об этом говорил. Так что не знаю. Сейчас я не особо в настроении вести переговоры", - сказал Трамп.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сравнил происходящее с другим историческим событием.
"Помните выступление известного немецкого лидера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере? Он тогда призывал Германию "окончательно решить еврейский вопрос". Теперь в Израиле говорят об окончательном решении иранского вопроса. Любопытные исторические параллели", - написал он в своем телеграм-канале.
Олег Царёв
15:22
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Еще в середине мая новый лидер США совершил довольно перспективное турне по Ближнему Востоку, где в том числе поднимался вопрос ядерных договоренностей с Тегераном. Тогда же министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд дал СМИ крайне оптимистичный комментарий, заявив, что "Если США и Иран смогут успешно завершить свои ядерные переговоры, это снизит риски в регионе и откроет значительные возможности для сотрудничества".
"Однако эти политические планы могут пойти прахом в любой момент. Израильское руководство, которое внимательно следит за ближневосточной поездкой американского президента, санкционировало постепенный захват сектора Газа, угрожает превентивным ударом по ядерным объектам Ирана, и явно не заинтересовано в мирной разрядке", - написал в середине мая автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что вмешательство Трампа в конфликт Израиля и Ирана остается едва ли не единственным его шансом спасти свое лицо.
"По мнению американцев, Тегеран затягивает переговоры по новой ядерной сделке - состоялось уже пять встреч, а результата никакого. В этом контексте Трамп выглядит каким-то патологическим неудачником. Он избирался с посылом: "Сейчас я приду, и мир на всей планете установлю". Сначала обещал за один день помирить Россию и Украину, теперь объявил, что по иранской ядерной программе договорится, но тоже зашел в тупик. После ударов Израиля - даже если они были нанесены при помощи американских военных - Трамп оказался в еще более проигрышном положении", - отметил Балмасов в интервью aif.ru.
Он пояснил, что во-первых, вместо выгодной сделки разгорается новая война и создается впечатление, что переговоры Трампу кругом не удаются. Во-вторых, выглядит все так, будто Соединенные Штаты, позиционирующие себя блюстителями мирового порядка, танцуют под дудку Израиля.
В этой ситуации Трампу и его администрации нужно спасать лицо, уверен эксперт. И варианта тут два: дальше оставаться в стороне в роли ведомых, либо бить Иран вместе с Израилем. Во втором случае, считает Балмасов, Трамп сможет спасти свою репутацию, заявив, что его роль была решающей, ведь американская стратегическая авиация и противобункерные бомбы, в отличие от ВС Израиля, в состоянии дотянуться до ядерных объектов, которые иранцы построили глубоко под землей.
Однако Тегеран демонстрирует, что не намерен становиться разменной монетой чьей-либо политики: символический ход или удар по мозгу операции: Иран показал, на что способен.
Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
Тегеран, отрицающий наличие военной компоненты у своего атомного проекта, ответил Израилю атакой беспилотников в количестве восьми сотен штук, и хотя многие из них были перехвачены в том числе силами США, Великобритании и Иордании, ряд БПЛА все же достигли цели. Позже страна развернула ответную операцию против Израиля под названием "Суровое наказание".
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день, первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Тель-Авив.
Подробности этой истории - в материале Новый виток конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы.
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