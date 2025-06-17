Эстония пригрозила России войной — СМИ - 17.06.2025 Украина.ру
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Эстония пригрозила России войной — СМИ
Эстония пригрозила России войной — СМИ - 17.06.2025 Украина.ру
Эстония пригрозила России войной — СМИ
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Об этом 17 июня написало издание Defense One
2025-06-17T16:23
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новости
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эстония
запад
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По словам Цахкны, на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.О других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00.
https://ukraina.ru/20250616/es-vpervye-oboshel-ssha-po-obemu-voennoy-pomoschi-ukraine-1063928320.html
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новости, россия, эстония, запад, нато, европа
Новости, Россия, Эстония, Запад, НАТО, Европа

Эстония пригрозила России войной — СМИ

16:23 17.06.2025 (обновлено: 16:24 17.06.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© commons.wikimedia.org / Estonian Foreign Ministry
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Об этом 17 июня написало издание Defense One
По словам Цахкны, на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
"Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — сказал он.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
- РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вчера, 17:26
ЕС впервые обошел США по объему военной помощи УкраинеЗа период с марта по апрель Евросоюз впервые за три года отправил Украине больше военной помощи, чем США. Об этом 16 июня написали российские СМИ со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW).
О других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00.
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