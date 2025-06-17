https://ukraina.ru/20250617/estoniya-prigrozila-rossii-voynoy--smi-1063966171.html

Эстония пригрозила России войной — СМИ

Эстония пригрозила России войной — СМИ - 17.06.2025 Украина.ру

Эстония пригрозила России войной — СМИ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. Об этом 17 июня написало издание Defense One

2025-06-17T16:23

2025-06-17T16:23

2025-06-17T16:24

новости

россия

эстония

запад

нато

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050338085_0:127:1920:1207_1920x0_80_0_0_5a561b39af8a49574fc6c7d66485ec10.jpg

По словам Цахкны, на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.О других новостях к сегодняшнему дню — в публикации Почему сбежал Трамп, на какой рекорд претендуют ВС РФ и что творится на Ближнем Востоке. Главное на 13:00.

https://ukraina.ru/20250616/es-vpervye-oboshel-ssha-po-obemu-voennoy-pomoschi-ukraine-1063928320.html

россия

эстония

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, эстония, запад, нато, европа