Ударные беспилотники зажгли Харьков - 11.06.2025 Украина.ру
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Ударные беспилотники зажгли Харьков
Ударные беспилотники зажгли Харьков - 11.06.2025 Украина.ру
Ударные беспилотники зажгли Харьков
В ночь на 11 июня российские ударные дроны произвели массированную атаку на Харьков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил харьковский градоначальник Игорь Терехов
2025-06-11T01:41
2025-06-11T01:41
новости
харьков
одесса
полтавская область
игорь терехов
бпла
дроны
сво
пво
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"Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - сообщил харьковский градоначальник.Затем он сообщил о взрывах в Слободском районе Харькова.Из заявлений Терехова следует, что беспилотники поражали сугубо гражданские цели. Ранее подобные заявления делались для дезинформации и сокрытия в том числе издержек работы украинской ПВО. Жителям Харькова запрещено публиковать информацию о поражении военных объектов.Также в ночь на 11 июня зафиксированы объявления воздушной тревоги в Одессе, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.Незадолго до этого украинские спецслужбы совершили очередные теракты в отношении ряда гражданских объектов в российских регионах. В результат погибли мирные жители.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Теракты и возмездие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, одесса, полтавская область, игорь терехов, бпла, дроны, сво, пво
Новости, Харьков, Одесса, Полтавская область, Игорь Терехов, БПЛА, дроны, СВО, ПВО

Ударные беспилотники зажгли Харьков

01:41 11.06.2025
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP / Yakiv Liashenko
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В ночь на 11 июня российские ударные дроны произвели массированную атаку на Харьков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил харьковский градоначальник Игорь Терехов
"Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - сообщил харьковский градоначальник.
Затем он сообщил о взрывах в Слободском районе Харькова.
Из заявлений Терехова следует, что беспилотники поражали сугубо гражданские цели. Ранее подобные заявления делались для дезинформации и сокрытия в том числе издержек работы украинской ПВО.
Жителям Харькова запрещено публиковать информацию о поражении военных объектов.
Также в ночь на 11 июня зафиксированы объявления воздушной тревоги в Одессе, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.
Незадолго до этого украинские спецслужбы совершили очередные теракты в отношении ряда гражданских объектов в российских регионах. В результат погибли мирные жители.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Теракты и возмездие
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