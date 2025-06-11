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Ударные беспилотники зажгли Харьков

Ударные беспилотники зажгли Харьков - 11.06.2025 Украина.ру

Ударные беспилотники зажгли Харьков

В ночь на 11 июня российские ударные дроны произвели массированную атаку на Харьков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил харьковский градоначальник Игорь Терехов

2025-06-11T01:41

2025-06-11T01:41

2025-06-11T01:41

новости

харьков

одесса

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игорь терехов

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дроны

сво

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"Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - сообщил харьковский градоначальник.Затем он сообщил о взрывах в Слободском районе Харькова.Из заявлений Терехова следует, что беспилотники поражали сугубо гражданские цели. Ранее подобные заявления делались для дезинформации и сокрытия в том числе издержек работы украинской ПВО. Жителям Харькова запрещено публиковать информацию о поражении военных объектов.Также в ночь на 11 июня зафиксированы объявления воздушной тревоги в Одессе, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.Незадолго до этого украинские спецслужбы совершили очередные теракты в отношении ряда гражданских объектов в российских регионах. В результат погибли мирные жители.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Теракты и возмездие

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одесса

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новости, харьков, одесса, полтавская область, игорь терехов, бпла, дроны, сво, пво