Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой - 10.10.2026 Украина.ру
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Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой
Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой - 10.10.2026 Украина.ру
Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой
В результате ударов российских дронов по объектам энергетической инфраструктуры значительная часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщила компания "Укрэнерго"
2026-10-10T14:46
2026-10-10T15:30
новости
киев
киевская область
дтэк
виталий кличко
укрэнерго
метро
электроснабжение
свет
электроэнергия
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"В результате атаки российских дронов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые использовались для обеспечения питания части города Киева и Киевской области. В результате этого значительная часть потребителей в регионе на данный момент обесточена", — говорится в заявлении компании.В "Укрэнерго" добавили, что уже работают над восстановлением подачи электроэнергии, однако это потребует определённого времени.Сообщения ДТЭКЭнергетическая компания ДТЭК также подтвердила масштабные отключения. "Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение... Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома", — говорится в сообщении компании.Позже ДТЭК опубликовала новое заявление: "Киев: новые масштабные отключения в столице из-за обстрелов. Стабилизационные графики сейчас не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть свет".Перебои с водой и остановка транспортаМэр Киева Виталий Кличко подтвердил ухудшение ситуации с энергоснабжением столицы. "Из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды", — написал он.По данным Киевской горадминистрации, из-за исчезновения напряжения в сети остановились все ветки метро. Позднее движение возобновили, но поезда ходят с удлинёнными интервалами. Вслед за метро в столице остановился и городской электротранспорт.Атака на подстанциюС ночи российские силы наносят удары по подстанции 330 кВ "Новокиевская". В Киеве остановились трамваи и троллейбусы, пишут местные телеграм-каналы.Подробнее об этом — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, киевская область, дтэк, виталий кличко, укрэнерго, метро, электроснабжение, свет, электроэнергия, сво, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, троллейбус, трамвай
Новости, Киев, Киевская область, ДТЭК, Виталий Кличко, Укрэнерго, метро, электроснабжение, свет, электроэнергия, СВО, Владимир Зеленский, Украина.ру, Главные новости, главное, троллейбус, трамвай

Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой

14:46 10.10.2026 (обновлено: 15:30 10.10.2026)
 
© Фото : Віталій Кличко / TelegramВиктор Брагинский в аварийном тоннеле
Виктор Брагинский в аварийном тоннеле - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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В результате ударов российских дронов по объектам энергетической инфраструктуры значительная часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщила компания "Укрэнерго"
"В результате атаки российских дронов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые использовались для обеспечения питания части города Киева и Киевской области. В результате этого значительная часть потребителей в регионе на данный момент обесточена", — говорится в заявлении компании.
В "Укрэнерго" добавили, что уже работают над восстановлением подачи электроэнергии, однако это потребует определённого времени.
Сообщения ДТЭК
Энергетическая компания ДТЭК также подтвердила масштабные отключения. "Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение... Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома", — говорится в сообщении компании.
Позже ДТЭК опубликовала новое заявление: "Киев: новые масштабные отключения в столице из-за обстрелов. Стабилизационные графики сейчас не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть свет".
Перебои с водой и остановка транспорта
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ухудшение ситуации с энергоснабжением столицы. "Из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды", — написал он.
По данным Киевской горадминистрации, из-за исчезновения напряжения в сети остановились все ветки метро. Позднее движение возобновили, но поезда ходят с удлинёнными интервалами. Вслед за метро в столице остановился и городской электротранспорт.
Атака на подстанцию
С ночи российские силы наносят удары по подстанции 330 кВ "Новокиевская". В Киеве остановились трамваи и троллейбусы, пишут местные телеграм-каналы.
Подробнее об этом — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.
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