https://ukraina.ru/20261010/vse-vetki-obestocheny-ne-khodyat-trolleybusy-i-tramvai-v-kieve-masshtabnyy-sboy-1083730470.html

Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой

Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой - 10.10.2026 Украина.ру

Все ветки обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой

В результате ударов российских дронов по объектам энергетической инфраструктуры значительная часть Киева и Киевской области осталась без электроснабжения. Об этом 10 октября сообщила компания "Укрэнерго"

2026-10-10T14:46

2026-10-10T14:46

2026-10-10T15:30

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свет

электроэнергия

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"В результате атаки российских дронов произошло отключение нескольких элементов электросети, которые использовались для обеспечения питания части города Киева и Киевской области. В результате этого значительная часть потребителей в регионе на данный момент обесточена", — говорится в заявлении компании.В "Укрэнерго" добавили, что уже работают над восстановлением подачи электроэнергии, однако это потребует определённого времени.Сообщения ДТЭКЭнергетическая компания ДТЭК также подтвердила масштабные отключения. "Киев, Южная Борщаговка: аварийное отключение... Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть электричество во все дома", — говорится в сообщении компании.Позже ДТЭК опубликовала новое заявление: "Киев: новые масштабные отключения в столице из-за обстрелов. Стабилизационные графики сейчас не действуют. Энергетики работают на местах, чтобы как можно скорее вернуть свет".Перебои с водой и остановка транспортаМэр Киева Виталий Кличко подтвердил ухудшение ситуации с энергоснабжением столицы. "Из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды", — написал он.По данным Киевской горадминистрации, из-за исчезновения напряжения в сети остановились все ветки метро. Позднее движение возобновили, но поезда ходят с удлинёнными интервалами. Вслед за метро в столице остановился и городской электротранспорт.Атака на подстанциюС ночи российские силы наносят удары по подстанции 330 кВ "Новокиевская". В Киеве остановились трамваи и троллейбусы, пишут местные телеграм-каналы.Подробнее об этом — в утреннем обзоре "Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября" на сайте Украина.ру.

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