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Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины

Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины - 10.10.2026 Украина.ру

Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины

Родившаяся на Украине дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала чемпионом мира в весовой категории до 78 кг, и принесла сборной ОАЭ первую золотую медаль в истории чемпионатов мира по дзюдо

2026-10-10T12:34

2026-10-10T12:34

2026-10-10T13:00

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В финале в Баку бывшая украинская спортсменка Елизавета Литвиненко победила француженку Кайлу Иссуфи, принеся Объединённым Арабским Эмиратам первое в истории чемпионатов мира по дзюдо золото.Через две недели после начала поединка Литвиненко воспользовалась неудачной атакой Иссуфи, проведя результативную контратаку. Благодаря приёму "ко-учи-гари" – подсечке изнутри – выступающая за ОАЭ дзюдоистка получила оценку "вазари" - оценку результативной техники, которая не привела к окончательной победе ("иппон").Затем Литвиненко снова воспользовалась ошибкой Иссуфи, выполнив бросок "учи-мата", получив вторую оценку "вазари", досрочно завершив финальный поединок."Я очень счастлива. Это тяжело описать, ведь одновременно я очень устала. Это был по-настоящему чудесный день, я чувствовала себя хорошо с самого начала. Всё складывалось идеально: от пробуждения и разминки и до поединков, которые происходили один за другим. Мне ещё нужно время, чтобы всё осознать", – заявила Литвиненко после финала.Также дзюдоистка отметила, что рада войти в историю сборной ОАЭ. Она поблагодарила команду за поддержку. Дополнительную же радость спортсменке принесло присутствие её родных на чемпионате.Дзюдоистка родилась 11 февраля 2004 года в Орджоникидзе (в 2016 году переименован в Покров – Ред.), что в Днепропетровской области. Ранее она выступала за сборную Украины. В 2022 году она выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира среди взрослых. До этого она становилась чемпионом Европы среди кадетов и юниоров, а также выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль.На Олимпийских играх 2024 года в Париже она дошла до четвертьфинала. А в 2025 году Литвиненко сменила спортивное гражданство и начала выступать за Объединённые Арабские Эмираты.Литвиненко – не первый украинский спортсмен, сменивший спортивное гражданство.Так родившийся 10 августа 2003 года в Черкассах спортивный гимнасте Илья Ковтун на той же Олимпиаде 2024 года завоевавший серебряную медаль в упражнении на перекладине и параллельных брусьях, в январе 2025 года подал заявку на получение гражданства Хорватии. В этой стране Ковтун тренировался после начала СВО. В июле того же года Международная федерация гимнастики одобрила переход спортсмена.Ковтуна называют одним из талантливейших спортивных гимнастов сегодняшнего дня. В 18 лет он завоевал бронзовую медаль в многоборье на чемпионате Европы, затем вошёл в состав команды на Олимпийских играх в Токио, заняв в финале личного многоборья 11-е место.В 2023 году Ковтун стал чемпионом Европы в упражнениях на параллельных брусьях. В том же году на чемпионате мира в Антверпене он завоевал серебре в личном многоборье.На чемпионате Европы 2024 года в Римини в т.ч. и благодаря Ковтуну сборная Украины заняла первое место в командном многоборье. На этом же турнире он завоевал ещё две золотые медали – в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях.

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