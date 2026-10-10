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Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября

Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября - 10.10.2026 Украина.ру

Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября

США заключили с Россией сделку по дизелю, что вызвало ярость украинского руководства

2026-10-10T08:49

2026-10-10T08:49

2026-10-10T08:49

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Вечером 9 октября стало известно о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Первым о дизельной сделке сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что Россия "немедленно" поставит США более 300 тыс. тонн дизеля. Ещё 500 тыс. тонн РФ поставит в ноябре, а "сразу после этого" ещё 1 млн тонн. После этого, "в ближайшее время" Россия поставит ещё 3 млн тонн дизельного топлива."Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому важному заявлению об энергетике России цены на дизельное топливо для американцев и, в целом, для всего мира значительно снизятся, и это произойдет в рекордных масштабах и очень быстро!" — подчеркнул Трамп.Минфин США немедленно выпустит временную генеральную лицензию, разрешающую такие поставки. Таким образом, все операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизеля российского происхождения, включая ввоз в Штаты, разрешаются до 7 апреля.Позднее разговор Путина и Трампа прокомментировали в Кремле."Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку", — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.Трамп, по словам Ушакова, поздравил Путина с прошедшим Днём рождения, чему ранее мешала несостыковка в графике двух лидеров."Президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан",— отметил помощник президента.Договорённости о телефонном разговоре была достигнута в среду, 7 октября, в ходе контактов с американским переговорщиком Стивом Уиткоффом. Трамп, по словам Ушакова, ради этой беседы отложил заранее запланированные мероприятия.Также, отметил Ушаков, Путин и Трамп в ходе разговора уделили большое внимание перспективам урегулированию ситуации на Украине. Помощник президента указал, что во время разговора было особо отмечено, что, если в ходе предыдущего разговора президентов рассматривалась возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов Госдуму, то сейчас ситуация изменилась."Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления договорного процесса", — отметил Ушаков.Также Путин дал чётко понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач СВО неизменна, как и готовность к переговорам для достижения долгосрочного устойчивого мира.Кроме того, Путин подробно рассказал о мерах противодействия в ответ на террористические атаки киевского режима. Президент России в разговоре с американским коллегой отметил, что Украина сделала ставку на эскалацию и затягивание конфликта."Теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить", — добавил Ушаков.При этом Путин в разговоре подчеркнул, что ВС России полностью владеют инициативой и продвигаются вперед в зоне СВО, а попытки ВСУ остановить наступление не имеют никаких перспектив.Путин также заявил, что ценит внимание, которое Трамп уделяет диалогу с Россией. Сам же Трамп, как отметил Ушаков, заявил, что поручит передать полученные от Путина сигналы находящейся в Майами украинской делегации.Президент России также отметил необходимость договариваться с Ираном.Во время разговора вопрос двусторонней встречи президентов не обсуждался, однако оба лидера заинтересованы принять участие в саммите АТЭС.Трамп также передал Путину привет от своей супруги Меланьи. Путин поблагодарил первую леди США за её гуманитарную деятельность и усилия по воссоединению семей, разделённых в ходе украинского конфликта. Также Ушаков сообщил, что омбудсмен Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп по ситуации в Алёшках.Достигнутые договорённости между Россией и США вызвали ярость на Украине."В ходе 15-минутного интервью [Владимир] Зеленский говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, что его предали, узнав о сделке по поставкам дизельного топлива", — сообщило издание Axios, взявшее интервью у Владимира Зеленского.В разговоре Зеленский пожаловался, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе подготовки ко встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Россией."Похоже, это Аляска номер два", — возмутился Зеленский.Он сравнил дизельную сделку со встречей Путина и Трампа в Анкоридже."Знаете, это выглядит как подарок на день рождения Путину. Выглядит просто ужасно", — негодовал Зеленский.Позднее Зеленский в видеообращении назвал решение Трампа "слабым". Он напомнил о том, что в США находится переговорная делегация Украина. По его словам, Трамп использовал украинцев "как ширму"."Это несправедливо, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров", — заявил он.В то же время, по информации Axios, именно поведение Украины стало причиной сделки."Президент Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как... Зеленский проигнорировал полдюжины американских запросов на прекращение атак российских нефтеперерабатывающих заводов", — сообщило издание со ссылкой на американского чиновника.По словам же украинского чиновника, во время встречи американских представителей с делегацией Киева в Майами спецпосланник президента США Уиткофф и зять Трампа Кушнер предупредили, что Вашингтон может лишить Украину данных от американской разведки, если та продолжит игнорировать запросы американцев. При этом американский собеседник Axios отрицал, что озвучивались именно такие формулировки.Впрочем, даже дизельная сделка не вразумила украинское руководство. Как сообщил в соцсетях журналист The Financial Times Кристофер Миллер, вечером 9 октября в Киеве "царили разочарование и гнев". При этом Украина и дальше продолжит атаковать российские НПЗ."Мы сожжём их нефтеперерабатывающие заводы", – заявил Миллеру неназванный украинский чиновник.Сам Трамп уже прокомментировал украинское недовольство. Он не стал подробно отвечать на просьбы прокомментировать слова Зеленского, раскритиковавшего соглашение.Сначала он переспросил, кто именно его критикует. Узнав, что речь о Зеленском, Трамп ответил коротко: "ОК".Когда журналисты снова спросили Трампа, что он думает по поводу прозвучавших из Киева высказываний о том, что сделка — слабый ход."Мы сильный партнёр. Это топливо нам нужно для всего мира, так что мы очень рады, что его получим", — заявил Трамп.Он также заявил журналистам, что "благодарен президенту Путину", т. к. США получат "очень большое количество горючего".Подробнее о российско-американских отношениях — в статье Татьяны Стоянович "Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины".

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https://ukraina.ru/20261009/diplomaticheskie-lazeyki-razgrom-na-fronte-yadovitye-ataki-khronika-sobytiy-na-utro-9-oktyabrya-1083700068.html

https://ukraina.ru/20261008/proigryvayuschiy-zelenskiy-obizhaetsya-na-trampa-vs-rf-proryvayutsya-v-dobropole-itogi-8-oktyabrya-1083693852.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, мелания трамп, минфин, снг, госдума, россия, сша, украина, дональд трамп