"Это не тупик, а нежелание": в США разгорелся спор из-за слов Рубио об Украине - 10.10.2026 Украина.ру
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"Это не тупик, а нежелание": в США разгорелся спор из-за слов Рубио об Украине
"Это не тупик, а нежелание": в США разгорелся спор из-за слов Рубио об Украине - 10.10.2026 Украина.ру
"Это не тупик, а нежелание": в США разгорелся спор из-за слов Рубио об Украине
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о "тупике" в переговорах по Украине вызвало разночтения в американском Конгрессе. Конгрессмен-республиканец Дэн Креншо на брифинге 9 октября заявил, что слова главы Госдепа были неправильно интерпретированы, сообщает "РБК-Украина"
2026-10-10T13:28
2026-10-10T13:28
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По словам Креншо, Рубио лишь констатирует положение дел на фронте, которое с военной точки зрения действительно можно охарактеризовать как "тупик". При этом конгрессмен согласился с Владимиром Зеленским в том, что для изменения этой ситуации необходимо усилить рычаги влияния на Москву."Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина терпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя", — сказал Креншо о Рубио.Конгрессмен поддержал введение "адских санкций" против России и попытки убедить американского предпринимателя Илона Маска снова включить Starlink для Украины."Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, так что, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не так ли? Всё это усиливает наши рычаги влияния", — заявил он.Креншо также отметил, что иногда для дальнейшего снижения напряжённости нужно пойти на эскалацию. "И если бы Илон был здесь, я сказал бы ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию, чтобы потом снизить напряжённость. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным забиякой", — подчеркнул конгрессмен.8 октября Рубио заявил, что в настоящее время, похоже, нет перспектив для достижения мира в Украине путём переговоров. Зеленский в ответ подчеркнул, что нельзя одновременно договариваться с Россией о будущих экономических проектах и говорить о дипломатическом "тупике"."Ну какой тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием, это не тупик", — заявил глава киевского режима.Больше на тему отношений США и Украины — в материале Татьяны Стоянович "Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины" на сайте Украина.ру.
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"Это не тупик, а нежелание": в США разгорелся спор из-за слов Рубио об Украине

13:28 10.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Congressman Dan CrenshawДэн Креншо
Дэн Креншо - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Congressman Dan Crenshaw
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Заявление госсекретаря США Марко Рубио о "тупике" в переговорах по Украине вызвало разночтения в американском Конгрессе. Конгрессмен-республиканец Дэн Креншо на брифинге 9 октября заявил, что слова главы Госдепа были неправильно интерпретированы, сообщает "РБК-Украина"
По словам Креншо, Рубио лишь констатирует положение дел на фронте, которое с военной точки зрения действительно можно охарактеризовать как "тупик". При этом конгрессмен согласился с Владимиром Зеленским в том, что для изменения этой ситуации необходимо усилить рычаги влияния на Москву.
"Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина терпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя", — сказал Креншо о Рубио.
Конгрессмен поддержал введение "адских санкций" против России и попытки убедить американского предпринимателя Илона Маска снова включить Starlink для Украины.
"Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, так что, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не так ли? Всё это усиливает наши рычаги влияния", — заявил он.
Креншо также отметил, что иногда для дальнейшего снижения напряжённости нужно пойти на эскалацию. "И если бы Илон был здесь, я сказал бы ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию, чтобы потом снизить напряжённость. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным забиякой", — подчеркнул конгрессмен.
8 октября Рубио заявил, что в настоящее время, похоже, нет перспектив для достижения мира в Украине путём переговоров. Зеленский в ответ подчеркнул, что нельзя одновременно договариваться с Россией о будущих экономических проектах и говорить о дипломатическом "тупике".
"Ну какой тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием, это не тупик", — заявил глава киевского режима.
Больше на тему отношений США и Украины — в материале Татьяны Стоянович "Сценарии Трампа: чего на самом деле США хотят от Украины" на сайте Украина.ру.
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