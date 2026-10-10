https://ukraina.ru/20261010/mediki-vsyu-noch-borolis-za-zhizn-v-lnr-ot-udara-vsu-pogibli-mirnye-zhiteli-1083730986.html

Медики не смогли спасти: в ЛНР жертвами ударов ВСУ стали мирные жители

Медики не смогли спасти: в ЛНР жертвами ударов ВСУ стали мирные жители - 10.10.2026 Украина.ру

Медики не смогли спасти: в ЛНР жертвами ударов ВСУ стали мирные жители

Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Луганской Народной Республики. По данным главы региона Леонида Пасечника, жертвами ударов стали четыре мирных жителя, еще пять человек получили ранения

2026-10-10T15:48

2026-10-10T15:48

2026-10-10T16:57

новости

лнр

лисичанск

кременная

леонид пасечник

главные новости

главное

ск рф

вооруженные силы украины

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/09/09/1068370191_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_04fabc625c6b4ef81077c9986fbf2818.jpg

В Старобельском муниципальном округе противник ударил по территории фермерского хозяйства. "Эпицентр удара пришелся на комбайн и грузовой автомобиль, от полученных травм погибли двое водителей", — написал Пасечник в соцсетяхВблизи села Паньковка Белокуракинского муниципального округа вражеский дрон атаковал служебную машину местной пекарни. Тяжелые ранения получила работница предприятия. "За её жизнь всю ночь боролись медики, но спасти не удалось", — сообщил глава республики.В Антрацитовском муниципальном округе под удар попал легковой автомобиль — в результате водитель погиб.Другие районыВ Лисичанске в результате нескольких атак ранены 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. В Кременной и Новоайдаре атакованы грузовые автомобили — ранены водители. Еще один удар нанесен по придомовой территории в Славяносербском муниципальном округе, ранения получил 21-летний парень, уточнил глава региона."Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — подчеркнул Пасечник.Масштаб атакВсего за сутки под огнем оказались 13 муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. Оперативные службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, резюмировал глава региона.Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 100 вражеских целей.Ранее в новостях: "Все ветки метро обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой" на сайте Украина.ру.

лнр

лисичанск

кременная

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, лисичанск, кременная, леонид пасечник, главные новости, главное, ск рф, вооруженные силы украины, атака, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, сво, новости сво россия, новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, атака на украину, война, война на украине