https://ukraina.ru/20261010/vladimir-nad-dneprom--pervyy-pamyatnik-kieva-1083632492.html

Владимир над Днепром – первый памятник Киева

Владимир над Днепром – первый памятник Киева - 10.10.2026 Украина.ру

Владимир над Днепром – первый памятник Киева

"Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в чёрной мгле, в путанных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням", – писал Михаил Булгаков в романе "Белая гвардия"

2026-10-10T15:57

2026-10-10T15:57

2026-10-10T15:57

история

история

история малороссии

киев

москва

днепр

князь владимир

николай i

михаил булгаков

памятник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083631636_30:0:834:452_1920x0_80_0_0_faaba00c8aab08faa62583d9ca4ffb24.jpg

Нынешняя Владимирская горка в позапрошлом веке называлась Михайловской в честь Михайловского Златоверхого монастыря. На этой территории располагались монастырские виноградники (совершенно не представляем, что у них там вызревало – регион не самый удачный для виноградарства). Со временем, однако выявилась оползневая опасность – горка создавала угрозу Владимирскому (Александровскому) спуску.Собственно, зависимость была обратная – при прокладке улицы (а было это во втором десятилетии XVIII века) дорога подрезала склон и вот тут уже начались оползни… Так или иначе, что-то надо было делать и в 1840-х годах были проведены масштабные противооползневые работы, а на холме был разбит сад. В рамках этих работ возникла опоясывающая терраса, на которой изначально предполагалось установить беседку.В 1833 году киевский генерал-губернатор Василий Левашов, направил в Императорскую Академию искусств и императору Николаю I письмо с предложением спроектировать памятник Св. Владимиру. Идея получила предварительное одобрение.Конкурса как такового не было, но несколько скульпторов предложили свои варианты. Михаил Шурупов предложил эскиз, по которому Св. Владимир стоит на раковине, которую поддерживают четыре евангелиста, вокруг них — символическое изображение России с представителями населяющих её народов ("чадами"). В варианте Николая Пименова князь держит в руках крест и меч, а ногой "попирает идолопоклонника". Подножие окружают семь ангелов.Ректор Императорской Академии художеств Василий Демут-Малиновский подал проект, по которому Св. Владимир держал в руке наклонённый крест. Постаментом должна была стать часовня-пещера с надписью "Внидите и помолитеся" и фонтанчиками по бокам. Императору этот вариант не понравился, и он одобрил вариант с высоким постаментом. Чтобы поменять восьмиконечный крест на латинский пришлось проводить специальное заседание Священного Синода.В 1842 году окончательно было определено место памятника на Владимирской горке (собственно, владимирской она стала только после установки памятника). Скульптура была ориентирована на установленную в 1802-08 годах Колонну Магдебургского права (старейший памятник Киева вообще), которая сама по себе была памятником Крещению Руси, поскольку была расположена неподалёку от места крещения киевлян Владимиром (в X веке это было течение реки Почайны, в XIX – Днепра).Категорически против проекта выступил киевский митрополит Филарет (Амфитеатров) – негоже было ставить идол идолоборцу, лучше построить в его честь храм. Император Николай I решил удовлетворить всех, разрешив строительство и памятника, и Владимирского собора (заложен в 1862 году, а освящён аж в 1896-м).Памятник был торжественно открыт 10 октября 1953 года. Это было именно "гражданское" открытие, а не церковное освящение. Мероприятие было увязано с началом движения по Цепному мосту 15 октября. Это – старейший скульптурный памятник Киева.Скульптуру Св. Владимира высотой 4,4 метра отливали по модели Петра Клодта фон Юргенсбурга (создателя Аничкова моста со знаменитыми "конями Клодта") в его петербургской мастерской. Её доставили по железной дороге до Москвы, а потом на возах до Киева.16-метровый постамент строил Александр Тон (брат Константина Тона – автора проектов Храма Христа Спасителя, Московского вокзала в Петербурге и Николаевского/Ленинградского – в Москве). Он имеет вид восьмигранной часовни в псевдовизантийском стиле на квадратном стилобате. Они построены из жёлтого киевского кирпича и облицованы чугунными плитами.Демут-Малиновский начал изготовление горельефа "Крещение Руси" и барельефов с гербом Киева и звездой ордена Святого Владимира. После его смерти (указывается две даты – 1946 и 1848 год) работа была завершена Петром Клодтом. Скульптурные детали были отлиты на Дугнинском заводе купца Новикова вблизи Калуги. При этом литейщики что-то намудрили и буквы "СРКВ" ("Святой Равноапостольный Князь Владимир") внутри орденской звезды оказались перевёрнуты.До сих пор бытует мнение, что скульпторы закрепили в оформлении памятника масонскую символику (в её перечень попадают и упомянутые перевёрнутые буквы). Подозрения вызывает и бычья голова, чьи рога и уши образуют фигуру лабриса – двустороннего топора, и, особенно, ритуального кельтского ножа (по другой версии это мастерок – тоже масонский символ), перекрещенного с факелом. Последнее – символика не только кельтская, но и революционная. Доктор исторических наук Геннадий Казакевич пишет:"Идею „кельтскости“ удачно использовали идеологи Французской революции. Ища обоснование кровавым событиям 1789-1794 гг. они использовали идею, согласно которой борьба народных масс против аристократии и монархии должна была представляться как восстановление исторический справедливости – восстание покорённых галлов (кельтов) против завоевателей франков (германцев), от которых вела свое происхождение французская родовая знать".Всё это звучит если не убедительно, то правдоподобно, однако, достоверных сведений относительно членства Демут-Малиновского и Тона в масонских ложах нет (членство в них считалось тайным, но дворянская среда в плане хранения секретов более всего напоминала решето), а, главное, внешнее оформление памятника согласовывалось на высочайшем уровне – Николая Павловича доселе в масонстве, кажется, никто не подозревал…Стремясь придать памятнику более "весёленький" вид, постамент красили светлой краской и пытались организовать освещение от газовых рожков. В 1895 году на средства мецената, брянского и киевского предпринимателя Семёна Могилевцева было организовано электрическое подсвечивание креста. Электричество бесплатно подавалось от трамвайной сети.В советское время памятник уцелел – он должен был пойти под снос в рамках создания правительственного квартала в Верхнем городе, под эту задачу был разрушен Михайловский монастырь, такая же судьба ожидала здание Присутственных мест, памятник Богдану Хмельницкому (его, скорее всего, перенесли бы) и Софию Киевскую, но в конце концов план перестройки Киева, так же как сталинский генплан перестройки Москвы 1935 года, положили под сукно. Единственно с памятника была снята подсветка, восстановленная в постсоветское время и демонтирована часть оформления религиозного содержания.В 1953-54 годах памятник отремонтировали. Он стал одним из символов столицы Советской Украины и в этом качестве даже попал на советскую юбилейную монету по случаю 1000-летия Крещения Руси в 1988 году.Ещё раз его отреставрировали в 2002-03 годах. Реставрации и ремонты никак на внешности памятника не отразились.

https://ukraina.ru/20240723/1023856363.html

https://ukraina.ru/20260821/1024423575.html

https://ukraina.ru/20250823/metsenat-semn-mogilevtsev--blagotvoritel-bryanska-i-kieva--1067402502.html

киев

москва

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история малороссии, киев, москва, днепр, князь владимир, николай i, михаил булгаков, памятник, скульптура