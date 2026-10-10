История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона - 10.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261010/istoriya-na-radio-vasiliy-margelov--osvoboditel-khersona-1083680106.html
История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона
История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона - 10.10.2026 Украина.ру
История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской... Украина.ру, 10.10.2026
2026-10-10T12:00
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история
херсон
херсонская область
екатеринослав
вдв
общественная палата
украина.ру
история
история новороссии
новороссия
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской Федерации Игорем Качуром. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о легендарном "дяде Васе" – генерале армии Василии Филипповиче Маргелове. Уроженец Екатеринослава – герой Великой Отечественной войны и создатель Воздушно-десантных войск.Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Василию Маргелову:- "Дядя Вася" Маргелов – создатель ВДВ;- 75-я годовщина освобождения Херсона: как дядя Вася заслужил звезду Героя;- Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назад;- Несыгранная роль ВДВ;- Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев;- Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами;- Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова.
херсон
херсонская область
екатеринослав
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона
История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона
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История, Херсон, Херсонская область, Екатеринослав, ВДВ, общественная палата, Украина.ру, История, история Новороссии, Новороссия, Радио "Новороссия сегодня", радио
История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской Федерации Игорем Качуром. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о легендарном "дяде Васе" – генерале армии Василии Филипповиче Маргелове. Уроженец Екатеринослава – герой Великой Отечественной войны и создатель Воздушно-десантных войск.
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История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона

12:00 10.10.2026
 
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской Федерации Игорем Качуром. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о легендарном "дяде Васе" – генерале армии Василии Филипповиче Маргелове. Уроженец Екатеринослава – герой Великой Отечественной войны и создатель Воздушно-десантных войск.
Приятного просмотра!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Василию Маргелову:
- "Дядя Вася" Маргелов – создатель ВДВ;
- 75-я годовщина освобождения Херсона: как дядя Вася заслужил звезду Героя;
- Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назад;
- Несыгранная роль ВДВ;
- Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев;
- Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами;
- Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова.
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