https://ukraina.ru/20261010/istoriya-na-radio-vasiliy-margelov--osvoboditel-khersona-1083680106.html

История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона

История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона - 10.10.2026 Украина.ру

История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона

Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской... Украина.ру, 10.10.2026

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история

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история новороссии

новороссия

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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Павла Русских и Евгении Линдре с представителем Херсонской области в Общественной палате Российской Федерации Игорем Качуром. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о легендарном "дяде Васе" – генерале армии Василии Филипповиче Маргелове. Уроженец Екатеринослава – герой Великой Отечественной войны и создатель Воздушно-десантных войск.Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые Василию Маргелову:- "Дядя Вася" Маргелов – создатель ВДВ;- 75-я годовщина освобождения Херсона: как дядя Вася заслужил звезду Героя;- Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назад;- Несыгранная роль ВДВ;- Добрались до основателя ВДВ: на Украине воюют с памятниками настоящих героев;- Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами;- Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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