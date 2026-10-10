"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю - 10.10.2026 Украина.ру
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"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю
"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю - 10.10.2026 Украина.ру
"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю
Решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива вызвало критику как в Киеве, так и в Вашингтоне. Первой отреагировала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
2026-10-10T12:45
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Безуглая в своём телеграм-канале отреагировала на сделку Путина и Трампа и снятие антироссийских санкций. "Трамп — союзник Путина с самого начала", — написала она. Позже опубликовала еще один пост: "Финансирует терроризм", не уточнив, в адрес кого он направлен.Примечательно, что ранее Безуглая уже выступала с теориями об "идейном родстве" Трампа и Путина. В январе 2026 года она заявляла, что нашла "10 общих элементов" в речах двух президентов, назвав Трампа "идейным последователем Путина".Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор двухпартийного законопроекта о санкциях против России, выступил с резким заявлением. "Решение президента снять санкции с российского дизельного топлива — это позор, и оно делает нас соучастниками войны (СВО. — Ред.) Путина против Украины", — приводит его слова пресс-служба сенатора.По мнению Блюменталя, ослабление санкций лишь принесёт выгоду экономикам Китая и России и "приведёт к гибели ещё большего числа невинных людей в Украине" .Сенатор также назвал соглашение "пятном на репутации США" и "оскорблением памяти Линдси Грэма*" — покойного республиканского сенатора, соавтора закона о санкциях ."Президент должен немедленно отменить это соглашение", — подчеркнул он .Как отмечает Kyiv Post, к критике присоединились и некоторые республиканцы. Конгрессмены Дон Бэкон и Майкл Маккол выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон "вознаграждает Москву", пока Украина продолжает подвергаться ударам.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФРанее в новостях: "Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Вашингтон, США, Владимир Путин, Верховная Рада, Украина.ру, Дональд Трамп, Главные новости, главное, Марьяна Безуглая, Новости Украины, новости России и Украины

"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю

12:45 10.10.2026 (обновлено: 12:46 10.10.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива вызвало критику как в Киеве, так и в Вашингтоне. Первой отреагировала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
Безуглая в своём телеграм-канале отреагировала на сделку Путина и Трампа и снятие антироссийских санкций. "Трамп — союзник Путина с самого начала", — написала она. Позже опубликовала еще один пост: "Финансирует терроризм", не уточнив, в адрес кого он направлен.
Примечательно, что ранее Безуглая уже выступала с теориями об "идейном родстве" Трампа и Путина. В январе 2026 года она заявляла, что нашла "10 общих элементов" в речах двух президентов, назвав Трампа "идейным последователем Путина".
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор двухпартийного законопроекта о санкциях против России, выступил с резким заявлением.
"Решение президента снять санкции с российского дизельного топлива — это позор, и оно делает нас соучастниками войны (СВО. — Ред.) Путина против Украины", — приводит его слова пресс-служба сенатора.
По мнению Блюменталя, ослабление санкций лишь принесёт выгоду экономикам Китая и России и "приведёт к гибели ещё большего числа невинных людей в Украине" .
Сенатор также назвал соглашение "пятном на репутации США" и "оскорблением памяти Линдси Грэма*" — покойного республиканского сенатора, соавтора закона о санкциях .
"Президент должен немедленно отменить это соглашение", — подчеркнул он .
Как отмечает Kyiv Post, к критике присоединились и некоторые республиканцы. Конгрессмены Дон Бэкон и Майкл Маккол выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон "вознаграждает Москву", пока Украина продолжает подвергаться ударам.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Ранее в новостях: "Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
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