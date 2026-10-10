В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска - 10.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261010/v-gorodakh-budut-boi-chto-delat-i-kuda-evakuirovatsya-zhitelyam-slavyanska-i-kramatorska--1083722167.html
В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска
В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска - 10.10.2026 Украина.ру
В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска
Для ВСУ военная ситуация в "поясе крепостей" Краматорско-Славянской городской агломерации с каждым днем всё ухудшается и ухудшается. Очевидно, что продвижение российской армии, которое стремится к полному охвату агломерации и перерезанию логистики, не остановить даже с учётом Краснолиманского "контрнаступа"
2026-10-10T11:09
2026-10-10T11:09
эксклюзив
сво
славянско-краматорская агломерация
донецк
днр
беженцы
елена бобкова
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083174063_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_96905b8f1b70fd0e6e7f79bef27c224c.jpg
Рано или поздно бои завяжутся в городской черте. Ясно, что гражданское население, чтобы не стать жертвой городских боев, вынуждено покидать города ДНР, находящиеся под украинской оккупацией. На днях донецкие власти объявили, что, несмотря на ожесточенные бои в этом районе, есть возможность эвакуироваться не на контролируемую Украиной территорию, а в Донецк, где беженцам будет сразу предоставлено жилье и выданы российские документы.Так, в телеграм-канале Штаба обороны ДНР опубликовали обращение к жителям оккупированных городов ДНР:"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДССледуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытию в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью".Интернет-издание Украина.ру обратилось к донецкому волонтёру Елене Бобковой, которая удже много лет работает с вынужденными переселенцами из зоны боевых действий. Собеседница издания рассказала, как беженцам, которые захотели бы перебраться Донецк, сделать это, ведь для этого надо перебраться через линию фронта."Перебраться через линию фронта, в общем-то, невозможно. Если, например, в Мариуполе во время боев мирные жители могли пересидеть бои в подвалах и дождаться российскую армию, то сейчас из-за улучшения возможностей средств поражения с двух сторон, которые всё перемалывают в труху, надеяться на то, что в кто-то выживет, бесполезно. Спасение только в одном: надо просто уходить", – объяснила она.К тому же надо учитывать, что на линии фронта все заминировано и азовцы*, которые считают всех местных "сепарами", их будут просто убивать с помощью дронов, отметила собеседница Украина.ру."Это показали и Купянск, и Торецк, и Константиновка, где были уже подобные случаи. Поэтому надо эвакуироваться через Украину. Украинские волонтёры вывозят местных в украинский тыл – в ПВРы (пункты временного размещения). Потом беженцы могут через Польшу и Белоруссию вернуться в ДНР. Насколько мне известно, жителей Донбасса вроде как в ВСУ не призывают. Если это так, то они могут покинуть Украину", – рассказала Бобкова.По её словам, российские паспорта беженцам выдают очень быстро. Поселят их в ПВР. Что касается приобретения своего жилья, для этого нужно проделать следующий путь: беженцы могут получить компенсацию за утраченное жилье, исходя из 70 тысяч рублей за кв.м. Раньше было 55 тысяч рублей. При этом, если раньше выезжала комиссия, чтобы установить на месте степень ущерба, то теперь этого нет. Ты просто должен сдать определенные документы и тебе переводят деньги в качестве компенсации."Недалеко от меня жили две женщины в возрасте: мать и дочь. Первой было уже за восемьдесят, а второй – за шестьдесят. Мы, волонтёры, им помогали. У них в Песках был двухэтажный дом, который был разрушен в ходе боевых действий. Они в итоге получили за него компенсацию в 5 млн. рублей и за 3,5 млн. рублей купили себе двушку в Куйбышевском районе Донецка.Кстати, сейчас цены на жилье в Донецке опять упали в связи с обстрелами, отсутствием воды и постоянными проблемами с электричеством. Нет напряжения – лифт на работает – воду наверх не наносишься. Снова отток населения из города. Появилось достаточно большое предложение жилья. Цены, естественно, упали. Так что сейчас покупать жилье беженцам, получившим компенсацию, выгодно", – констатировала Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко "Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html
славянско-краматорская агломерация
донецк
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083174063_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_80241f806858c3a14ab21d29afafc50b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, славянско-краматорская агломерация, донецк, днр, беженцы, елена бобкова, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Славянско-Краматорская агломерация, Донецк, ДНР, беженцы, Елена Бобкова, Александр Чаленко

В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

11:09 10.10.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Для ВСУ военная ситуация в "поясе крепостей" Краматорско-Славянской городской агломерации с каждым днем всё ухудшается и ухудшается. Очевидно, что продвижение российской армии, которое стремится к полному охвату агломерации и перерезанию логистики, не остановить даже с учётом Краснолиманского "контрнаступа"
Рано или поздно бои завяжутся в городской черте. Ясно, что гражданское население, чтобы не стать жертвой городских боев, вынуждено покидать города ДНР, находящиеся под украинской оккупацией.
На днях донецкие власти объявили, что, несмотря на ожесточенные бои в этом районе, есть возможность эвакуироваться не на контролируемую Украиной территорию, а в Донецк, где беженцам будет сразу предоставлено жилье и выданы российские документы.
Так, в телеграм-канале Штаба обороны ДНР опубликовали обращение к жителям оккупированных городов ДНР:
"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья пишите в чат-бот КДДС
Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытию в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью".
Интернет-издание Украина.ру обратилось к донецкому волонтёру Елене Бобковой, которая удже много лет работает с вынужденными переселенцами из зоны боевых действий. Собеседница издания рассказала, как беженцам, которые захотели бы перебраться Донецк, сделать это, ведь для этого надо перебраться через линию фронта.
"Перебраться через линию фронта, в общем-то, невозможно. Если, например, в Мариуполе во время боев мирные жители могли пересидеть бои в подвалах и дождаться российскую армию, то сейчас из-за улучшения возможностей средств поражения с двух сторон, которые всё перемалывают в труху, надеяться на то, что в кто-то выживет, бесполезно. Спасение только в одном: надо просто уходить", – объяснила она.
К тому же надо учитывать, что на линии фронта все заминировано и азовцы*, которые считают всех местных "сепарами", их будут просто убивать с помощью дронов, отметила собеседница Украина.ру.
"Это показали и Купянск, и Торецк, и Константиновка, где были уже подобные случаи. Поэтому надо эвакуироваться через Украину. Украинские волонтёры вывозят местных в украинский тыл – в ПВРы (пункты временного размещения). Потом беженцы могут через Польшу и Белоруссию вернуться в ДНР. Насколько мне известно, жителей Донбасса вроде как в ВСУ не призывают. Если это так, то они могут покинуть Украину", – рассказала Бобкова.
Протоиерей Никита Панасюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
20 сентября, 09:12
"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и БогеО том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.
По её словам, российские паспорта беженцам выдают очень быстро. Поселят их в ПВР. Что касается приобретения своего жилья, для этого нужно проделать следующий путь: беженцы могут получить компенсацию за утраченное жилье, исходя из 70 тысяч рублей за кв.м. Раньше было 55 тысяч рублей.
При этом, если раньше выезжала комиссия, чтобы установить на месте степень ущерба, то теперь этого нет. Ты просто должен сдать определенные документы и тебе переводят деньги в качестве компенсации.
"Недалеко от меня жили две женщины в возрасте: мать и дочь. Первой было уже за восемьдесят, а второй – за шестьдесят. Мы, волонтёры, им помогали. У них в Песках был двухэтажный дом, который был разрушен в ходе боевых действий. Они в итоге получили за него компенсацию в 5 млн. рублей и за 3,5 млн. рублей купили себе двушку в Куйбышевском районе Донецка.
Кстати, сейчас цены на жилье в Донецке опять упали в связи с обстрелами, отсутствием воды и постоянными проблемами с электричеством. Нет напряжения – лифт на работает – воду наверх не наносишься. Снова отток населения из города. Появилось достаточно большое предложение жилья. Цены, естественно, упали. Так что сейчас покупать жилье беженцам, получившим компенсацию, выгодно", – констатировала Бобкова.
Читайте также статью Александра Чаленко "Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОСлавянско-Краматорская агломерацияДонецкДНРбеженцыЕлена БобковаАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:45"Был союзником Путина с самого начала": Безуглая устроила истерику из-за сделки по дизелю
12:34Спортсменка отказалась выступать за Украину и выиграла историческое "золото" для новой Родины
12:15России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона
12:13Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
12:00Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
12:00История на радио: Василий Маргелов – освободитель Херсона 10:46
11:50Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона
11:32"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками
11:09В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска
10:59Провал в Майами: переговоры по Украине закончились досрочно, второй день отменён
10:36560 дронов за ночь: ПВО отразила массированную атаку на 16 регионов России
10:30Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем
10:19Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа
10:00Охота за украинскими дронами: один день на позициях бойцов "БАРС-Сармат"
09:56Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ
09:30"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
09:04Украина может утонуть в фекалиях: Гаспарян о безумной идее сливать нечистоты в Днепр и будущем Киева
08:49Дизельная сделка с США, Зеленский в ярости. Хроника событий на утро 10 октября
07:59Триумф Катукова. 85 лет битве за Москву
07:31Удары по скорым и три года без электричества. Кто и как может спасти Алёшки
Лента новостейМолния