https://ukraina.ru/20261010/v-gorodakh-budut-boi-chto-delat-i-kuda-evakuirovatsya-zhitelyam-slavyanska-i-kramatorska--1083722167.html

В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска - 10.10.2026 Украина.ру

В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

Для ВСУ военная ситуация в "поясе крепостей" Краматорско-Славянской городской агломерации с каждым днем всё ухудшается и ухудшается. Очевидно, что продвижение российской армии, которое стремится к полному охвату агломерации и перерезанию логистики, не остановить даже с учётом Краснолиманского "контрнаступа"

2026-10-10T11:09

2026-10-10T11:09

2026-10-10T11:09

эксклюзив

сво

славянско-краматорская агломерация

донецк

днр

беженцы

елена бобкова

александр чаленко

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Рано или поздно бои завяжутся в городской черте. Ясно, что гражданское население, чтобы не стать жертвой городских боев, вынуждено покидать города ДНР, находящиеся под украинской оккупацией. На днях донецкие власти объявили, что, несмотря на ожесточенные бои в этом районе, есть возможность эвакуироваться не на контролируемую Украиной территорию, а в Донецк, где беженцам будет сразу предоставлено жилье и выданы российские документы.Так, в телеграм-канале Штаба обороны ДНР опубликовали обращение к жителям оккупированных городов ДНР:"Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хуже. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДССледуйте инструкциям и покиньте район боевых действий. По прибытию в Донецк специалисты решат вопрос с вашей недвижимостью".Интернет-издание Украина.ру обратилось к донецкому волонтёру Елене Бобковой, которая удже много лет работает с вынужденными переселенцами из зоны боевых действий. Собеседница издания рассказала, как беженцам, которые захотели бы перебраться Донецк, сделать это, ведь для этого надо перебраться через линию фронта."Перебраться через линию фронта, в общем-то, невозможно. Если, например, в Мариуполе во время боев мирные жители могли пересидеть бои в подвалах и дождаться российскую армию, то сейчас из-за улучшения возможностей средств поражения с двух сторон, которые всё перемалывают в труху, надеяться на то, что в кто-то выживет, бесполезно. Спасение только в одном: надо просто уходить", – объяснила она.К тому же надо учитывать, что на линии фронта все заминировано и азовцы*, которые считают всех местных "сепарами", их будут просто убивать с помощью дронов, отметила собеседница Украина.ру."Это показали и Купянск, и Торецк, и Константиновка, где были уже подобные случаи. Поэтому надо эвакуироваться через Украину. Украинские волонтёры вывозят местных в украинский тыл – в ПВРы (пункты временного размещения). Потом беженцы могут через Польшу и Белоруссию вернуться в ДНР. Насколько мне известно, жителей Донбасса вроде как в ВСУ не призывают. Если это так, то они могут покинуть Украину", – рассказала Бобкова.По её словам, российские паспорта беженцам выдают очень быстро. Поселят их в ПВР. Что касается приобретения своего жилья, для этого нужно проделать следующий путь: беженцы могут получить компенсацию за утраченное жилье, исходя из 70 тысяч рублей за кв.м. Раньше было 55 тысяч рублей. При этом, если раньше выезжала комиссия, чтобы установить на месте степень ущерба, то теперь этого нет. Ты просто должен сдать определенные документы и тебе переводят деньги в качестве компенсации."Недалеко от меня жили две женщины в возрасте: мать и дочь. Первой было уже за восемьдесят, а второй – за шестьдесят. Мы, волонтёры, им помогали. У них в Песках был двухэтажный дом, который был разрушен в ходе боевых действий. Они в итоге получили за него компенсацию в 5 млн. рублей и за 3,5 млн. рублей купили себе двушку в Куйбышевском районе Донецка.Кстати, сейчас цены на жилье в Донецке опять упали в связи с обстрелами, отсутствием воды и постоянными проблемами с электричеством. Нет напряжения – лифт на работает – воду наверх не наносишься. Снова отток населения из города. Появилось достаточно большое предложение жилья. Цены, естественно, упали. Так что сейчас покупать жилье беженцам, получившим компенсацию, выгодно", – констатировала Бобкова.Читайте также статью Александра Чаленко "Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

https://ukraina.ru/20260920/boets-ty-ne-dolzhen-kayatsya-za-svo-ty-prishel-zaschischat-detey-protoierey-nikita-panasyuk-o-voyne-i-boge-1083185678.html

славянско-краматорская агломерация

донецк

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эксклюзив, сво, славянско-краматорская агломерация, донецк, днр, беженцы, елена бобкова, александр чаленко