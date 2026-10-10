"Пьяная дворовая дичь": украинские певицы грызутся в соцсетях и метят в политику - 10.10.2026 Украина.ру
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"Пьяная дворовая дичь": украинские певицы грызутся в соцсетях и метят в политику
"Пьяная дворовая дичь": украинские певицы грызутся в соцсетях и метят в политику - 10.10.2026 Украина.ру
"Пьяная дворовая дичь": украинские певицы грызутся в соцсетях и метят в политику
Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала новый стиль певицы Ольги Поляковой и рассказала, хочет ли она быть министром культуры
2026-10-10T14:24
2026-10-10T14:24
новости
приходько
олег ляшко
черновцы
украина
россия
министерство культуры
евровидение
радикальная партия
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В интервью журналистке Наталье Влащенко украинская певица Анастасия Приходько заявила, что хотела бы быть министром культуры."Я думаю, в этом я разберусь. Ведь я не лезу в экономический или аграрный сектор. Да, мне бы хотелось, я не скрываю. Мне бы хотелось вернуться в политику по одной простой причине – мне не страшно брать на себя ответственность. За свои поступки и действия. Я считаю, что это одно из самых важных качеств, которое должно быть у наших политиков", – заявила она.При этом украинские СМИ, например ТаблоID, обратили внимание на то, что та давала интервью на русском языке. Сама Приходько в интервью с Влащенко заявила, что "не поддаётся языковым манипуляциям" и, уважая украинский язык, будет продолжать общаться на русском.Также Приходько не ответила, что именно она изменит, когда станет министром культуры.А вот коллег по цеху потенциальная глава украинского Минкульта раскритиковала довольно жёстко. Так, она прошлась по творчеству Ольги Поляковой."О Боже, нет. Это не шансон. Оля, не обижайся, но – это пьяная дворовая "дичь". Я не понимаю, почему она так продешевила. Она была гораздо лучше, куда-то её не туда тянут. Как-то всё неприятно стало. Это может быть её уровень протеста, возможно, так она решила протестовать против всего. Ведь это даже не смешно", – подчеркнула Приходько.По её словам, Полякова "потеряла себя", подыгрывая современным трендам. Впрочем, Приходько надеется, что Полякова всё же найдёт своё звучание."Что-то у неё очень много этапов творчества, что-то она потеряла себя. Нельзя себя предавать, об этом я и говорю. Ведь если ты не поддаёшься этому влиянию, ты – сформированная личность. Кому ты пытаешься подыграть? То она лирические песни поёт, то шансон, то вот сейчас она "хабалка Аза". Я не понимаю. Талант у неё есть, артистизм есть", – подытожила Приходько.В 2009 году Приходько представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Это произошло после того, как её исключили из украинского отбора.Однако в 2014 году певица поддержала Украину. Она сделала ряд антироссийских заявлений."Интеллигенция давно покинула Россию, остались только…" – указывала она.Также Приходько отказалась от российских наград. В декабре того же года она исполнила песню "Герои не умирают" для кампании сбора средств для украинской армии. В 2015 году Приходько заявила, что больше не хочет гастролировать в России, а своё будущее связывает с Украиной.В том же году она заявила о том, что вступила в "Радикальную партию" Олега Ляшко*. После негативной реакции фанатов через месяц заявила, что остаётся "волонтёром культуры вне партий и организаций".В 2026 году попала в языковой скандал: после признания, что она "говорит на киевском диалекте" (русском языке – Ред.) её концерт в Черновцах отменили. При этом Приходько также заявила, что не видит смысла в переводе песен на украинский, а также сказала, что воспитывает своих детей на русском языке.Подробнее о языковых скандалах на Украине – в статье Елены Мурзиной "Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине"*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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новости, приходько, олег ляшко, черновцы, украина, россия, министерство культуры, евровидение, радикальная партия
Новости, Приходько, Олег Ляшко, Черновцы, Украина, Россия, Министерство культуры, Евровидение, Радикальная партия

"Пьяная дворовая дичь": украинские певицы грызутся в соцсетях и метят в политику

14:24 10.10.2026
 
© Фото : скриншот видеоАнастасия Приходько
Анастасия Приходько - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : скриншот видео
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Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала новый стиль певицы Ольги Поляковой и рассказала, хочет ли она быть министром культуры
В интервью журналистке Наталье Влащенко украинская певица Анастасия Приходько заявила, что хотела бы быть министром культуры.
"Я думаю, в этом я разберусь. Ведь я не лезу в экономический или аграрный сектор. Да, мне бы хотелось, я не скрываю. Мне бы хотелось вернуться в политику по одной простой причине – мне не страшно брать на себя ответственность. За свои поступки и действия. Я считаю, что это одно из самых важных качеств, которое должно быть у наших политиков", – заявила она.
При этом украинские СМИ, например ТаблоID, обратили внимание на то, что та давала интервью на русском языке. Сама Приходько в интервью с Влащенко заявила, что "не поддаётся языковым манипуляциям" и, уважая украинский язык, будет продолжать общаться на русском.
Также Приходько не ответила, что именно она изменит, когда станет министром культуры.
А вот коллег по цеху потенциальная глава украинского Минкульта раскритиковала довольно жёстко. Так, она прошлась по творчеству Ольги Поляковой.
"О Боже, нет. Это не шансон. Оля, не обижайся, но – это пьяная дворовая "дичь". Я не понимаю, почему она так продешевила. Она была гораздо лучше, куда-то её не туда тянут. Как-то всё неприятно стало. Это может быть её уровень протеста, возможно, так она решила протестовать против всего. Ведь это даже не смешно", – подчеркнула Приходько.
По её словам, Полякова "потеряла себя", подыгрывая современным трендам. Впрочем, Приходько надеется, что Полякова всё же найдёт своё звучание.
"Что-то у неё очень много этапов творчества, что-то она потеряла себя. Нельзя себя предавать, об этом я и говорю. Ведь если ты не поддаёшься этому влиянию, ты – сформированная личность. Кому ты пытаешься подыграть? То она лирические песни поёт, то шансон, то вот сейчас она "хабалка Аза". Я не понимаю. Талант у неё есть, артистизм есть", – подытожила Приходько.
В 2009 году Приходько представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Это произошло после того, как её исключили из украинского отбора.
Однако в 2014 году певица поддержала Украину. Она сделала ряд антироссийских заявлений.
"Интеллигенция давно покинула Россию, остались только…" – указывала она.
Также Приходько отказалась от российских наград. В декабре того же года она исполнила песню "Герои не умирают" для кампании сбора средств для украинской армии. В 2015 году Приходько заявила, что больше не хочет гастролировать в России, а своё будущее связывает с Украиной.
В том же году она заявила о том, что вступила в "Радикальную партию" Олега Ляшко*. После негативной реакции фанатов через месяц заявила, что остаётся "волонтёром культуры вне партий и организаций".
В 2026 году попала в языковой скандал: после признания, что она "говорит на киевском диалекте" (русском языке – Ред.) её концерт в Черновцах отменили. При этом Приходько также заявила, что не видит смысла в переводе песен на украинский, а также сказала, что воспитывает своих детей на русском языке.
Подробнее о языковых скандалах на Украине – в статье Елены Мурзиной "Резанул меня твой русский язык", но "тело не воспринимает украинский": безумие и лицемерие на Украине"
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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