"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине - 10.10.2026 Украина.ру
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"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине
"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине - 10.10.2026 Украина.ру
"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине
Россия всё время преодолевает психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий на Украине. Теперь мы наконец-то бьём по логистике, в том числе железнодорожной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-10-10T06:40
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На днях российские военные нанесли удары по мостам через Днепр в Киеве и Запорожье. В Киеве поражены Южный и Северный (Московский) мосты, которые ВСУ использовали для переброски войск и военных грузов. В Запорожье удар корректируемыми авиабомбами нанесён по вантовому мосту, соединяющему левый берег Днепра с островом Хортица.Отвечая на вопрос о том, означают ли удары по мостам через Днепр начало нового этапа в войне, собеседник Украина.ру привёл слова главы МИД Российской Империи Александра Горчакова. "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", — напомнил он.По словам эксперта, Россия всё время преодолевает психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий на Украине. "В этот раз барьер был преодолён из-за необходимости отвечать на террористические удары по нашей территории, гибель мирных жителей", — отметил Перенджиев.Он подчеркнул, что ещё года три назад российские эксперты сокрушались по поводу того, что российская армия не наносит удары по мостам через Днепр. "Теперь мы наконец-то бьём по логистике, в том числе железнодорожной, уничтожаем локомотивный парк", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее об этих и других аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на Украине

06:40 10.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
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Россия всё время преодолевает психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий на Украине. Теперь мы наконец-то бьём по логистике, в том числе железнодорожной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях российские военные нанесли удары по мостам через Днепр в Киеве и Запорожье. В Киеве поражены Южный и Северный (Московский) мосты, которые ВСУ использовали для переброски войск и военных грузов. В Запорожье удар корректируемыми авиабомбами нанесён по вантовому мосту, соединяющему левый берег Днепра с островом Хортица.
Отвечая на вопрос о том, означают ли удары по мостам через Днепр начало нового этапа в войне, собеседник Украина.ру привёл слова главы МИД Российской Империи Александра Горчакова. "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", — напомнил он.
По словам эксперта, Россия всё время преодолевает психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий на Украине. "В этот раз барьер был преодолён из-за необходимости отвечать на террористические удары по нашей территории, гибель мирных жителей", — отметил Перенджиев.
Он подчеркнул, что ещё года три назад российские эксперты сокрушались по поводу того, что российская армия не наносит удары по мостам через Днепр. "Теперь мы наконец-то бьём по логистике, в том числе железнодорожной, уничтожаем локомотивный парк", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее об этих и других аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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