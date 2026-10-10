https://ukraina.ru/20261010/pora-na-vykhod-glava-metinvesta-potreboval-ot-zelenskogo-peredat-vlast-verkhovnoy-rade-1083730733.html

Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде

Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде - 10.10.2026 Украина.ру

Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде

Бывший депутат Верховной рады и совладелец компании "Метинвест" Вадим Новинский после договорённостей Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам дизеля призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать всю власть в стране парламенту. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2026-10-10T15:20

2026-10-10T15:20

2026-10-10T15:21

новости

россия

украина

сша

верховная рада

метинвест

дональд трамп

владимир зеленский

вадим новинский

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073833040_130:206:1201:809_1920x0_80_0_0_da89f18d074190bcc94003ee5f28e37b.jpg

По мнению Новинского, именно парламент должен взять на себя переговоры с Россией о завершении войны."Последние события (договорённости [президента США] Дональда Трампа и [президента России] Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины", — написал он.Новинский подчеркнул, что украинский парламент, "в легитимности которого никто не сомневается", должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Россией.По его словам, переговоры должны проходить "без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнёров"".Экс-депутат также обвинил Зеленского в отказе остановить войну в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле."Переговорный процесс (к организации которого я тоже имел отношение) шёл именно по пути достижения важных компромиссов. Но Зеленский выбрал путь войны", — заявил Новинский.По его словам, теперь "любые условия мира будут более тяжёлыми для Украины, чем предложенные в Стамбуле". Он добавил, что Украина за годы войны потеряла миллионы граждан и целые сектора экономики, а продолжение конфликта обернётся "полной потерей государственности и катастрофой для населения".Вадим Новинский — бывший народный депутат Украины, в прошлом совладелец группы "Метинвест". В декабре 2022 года против него были введены санкции СНБО, а в 2025 году украинские власти заочно предъявили ему обвинения в государственной измене. Сам Новинский называл эти обвинения политически мотивированными и отвергал их.В сентябре 2026 года стало известно, что Новинский получил гражданство Сербии по решению правительства страны.Ранее в новостях: "Все ветки метро обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой" на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, верховная рада, метинвест, дональд трамп, владимир зеленский, вадим новинский, рада, власть, главные новости, киевский режим, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, украина.ру дзен, дзен сво, переговоры по украине 2026, переговоры