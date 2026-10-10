Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде - 10.10.2026 Украина.ру
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Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде
Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде - 10.10.2026 Украина.ру
Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде
Бывший депутат Верховной рады и совладелец компании "Метинвест" Вадим Новинский после договорённостей Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам дизеля призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать всю власть в стране парламенту. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2026-10-10T15:20
2026-10-10T15:21
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По мнению Новинского, именно парламент должен взять на себя переговоры с Россией о завершении войны."Последние события (договорённости [президента США] Дональда Трампа и [президента России] Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины", — написал он.Новинский подчеркнул, что украинский парламент, "в легитимности которого никто не сомневается", должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Россией.По его словам, переговоры должны проходить "без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнёров"".Экс-депутат также обвинил Зеленского в отказе остановить войну в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле."Переговорный процесс (к организации которого я тоже имел отношение) шёл именно по пути достижения важных компромиссов. Но Зеленский выбрал путь войны", — заявил Новинский.По его словам, теперь "любые условия мира будут более тяжёлыми для Украины, чем предложенные в Стамбуле". Он добавил, что Украина за годы войны потеряла миллионы граждан и целые сектора экономики, а продолжение конфликта обернётся "полной потерей государственности и катастрофой для населения".Вадим Новинский — бывший народный депутат Украины, в прошлом совладелец группы "Метинвест". В декабре 2022 года против него были введены санкции СНБО, а в 2025 году украинские власти заочно предъявили ему обвинения в государственной измене. Сам Новинский называл эти обвинения политически мотивированными и отвергал их.В сентябре 2026 года стало известно, что Новинский получил гражданство Сербии по решению правительства страны.Ранее в новостях: "Все ветки метро обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой" на сайте Украина.ру.
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Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде

15:20 10.10.2026 (обновлено: 15:21 10.10.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Бывший депутат Верховной рады и совладелец компании "Метинвест" Вадим Новинский после договорённостей Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам дизеля призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать всю власть в стране парламенту. Об этом он написал в своём телеграм-канале
По мнению Новинского, именно парламент должен взять на себя переговоры с Россией о завершении войны.
"Последние события (договорённости [президента США] Дональда Трампа и [президента России] Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины", — написал он.
Новинский подчеркнул, что украинский парламент, "в легитимности которого никто не сомневается", должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Россией.
По его словам, переговоры должны проходить "без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых "партнёров"".
Экс-депутат также обвинил Зеленского в отказе остановить войну в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.
"Переговорный процесс (к организации которого я тоже имел отношение) шёл именно по пути достижения важных компромиссов. Но Зеленский выбрал путь войны", — заявил Новинский.
По его словам, теперь "любые условия мира будут более тяжёлыми для Украины, чем предложенные в Стамбуле". Он добавил, что Украина за годы войны потеряла миллионы граждан и целые сектора экономики, а продолжение конфликта обернётся "полной потерей государственности и катастрофой для населения".
Вадим Новинский — бывший народный депутат Украины, в прошлом совладелец группы "Метинвест". В декабре 2022 года против него были введены санкции СНБО, а в 2025 году украинские власти заочно предъявили ему обвинения в государственной измене. Сам Новинский называл эти обвинения политически мотивированными и отвергал их.
В сентябре 2026 года стало известно, что Новинский получил гражданство Сербии по решению правительства страны.
Ранее в новостях: "Все ветки метро обесточены, не ходят троллейбусы и трамваи: в Киеве масштабный сбой" на сайте Украина.ру.
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