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Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности" - 10.10.2026 Украина.ру
Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
На фоне масштабных перебоев с электроснабжением в Киеве ГСЧС Украины начала разворачивать палаточные пункты для населения. Как сообщил глава МВД Украины Иван Выговский, первые палатки уже появились в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы
2026-10-10T12:13
2026-10-10T12:13
2026-10-10T12:16
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В "пунктах незламности" жители могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также воспользоваться Wi-Fi. По словам министра, в случае необходимости количество таких мест будет увеличено — как в Киеве, так и в других регионах. Отдельно Выговский сообщил, что в темное время суток на улицах города будет усилена охрана общественного порядка: количество патрулей Нацполиции и Нацгвардии увеличат ."Режим выживания"Ранее мэр Виталий Кличко признал, что столица перешла в "режим выживания" из-за отключений электричества и последовавших проблем с водоснабжением . По его словам, власти формируют запасы топлива, воды и продуктов, а также развивают резервные системы отопления перед зимой.Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного выезда из города.Канализация на грани остановкиКритическая ситуация с энергетикой поставила под угрозу работу городской канализации. Из-за обесточивания объектов "Киевводоканала" временно прекращался прием сточных вод в городские сети, в том числе с территории Борщаговской общины. Сроки полного восстановления работы систем не назывались .На этом фоне эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев заявил, что при дальнейших перебоях с электричеством система водоотведения Киева может полностью остановиться. По его мнению, в критической ситуации необходимо разрешить сброс неочищенных стоков в Днепр."Уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", — приводит его слова "Российская газета". Аналогичное решение, по словам эксперта, требуется и для других крупных городов ниже по Днепру — Черкасс, Кременчуга, Днепропетровска, а также подконтрольных ВСУ Запорожья и Херсона.
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новости, киев, днепр, виталий кличко, мвд украины, нацполиция, нацгвардия, черкассы, сво, новости сво россия, прогнозы сво, киев: последние новости, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, отопление, канализация, энергетика
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Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"
12:13 10.10.2026 (обновлено: 12:16 10.10.2026)
На фоне масштабных перебоев с электроснабжением в Киеве ГСЧС Украины начала разворачивать палаточные пункты для населения. Как сообщил глава МВД Украины Иван Выговский, первые палатки уже появились в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы
В "пунктах незламности" жители могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также воспользоваться Wi-Fi. По словам министра, в случае необходимости количество таких мест будет увеличено — как в Киеве, так и в других регионах.
Отдельно Выговский сообщил, что в темное время суток на улицах города будет усилена охрана общественного порядка: количество патрулей Нацполиции и Нацгвардии увеличат .
Ранее мэр Виталий Кличко признал, что столица перешла в "режим выживания" из-за отключений электричества и последовавших проблем с водоснабжением . По его словам, власти формируют запасы топлива, воды и продуктов, а также развивают резервные системы отопления перед зимой.
Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть родственники за пределами столицы, рассмотреть возможность временного выезда из города.
Канализация на грани остановки
Критическая ситуация с энергетикой поставила под угрозу работу городской канализации. Из-за обесточивания объектов "Киевводоканала" временно прекращался прием сточных вод в городские сети, в том числе с территории Борщаговской общины. Сроки полного восстановления работы систем не назывались .
На этом фоне эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев заявил, что при дальнейших перебоях с электричеством система водоотведения Киева может полностью остановиться. По его мнению, в критической ситуации необходимо разрешить сброс неочищенных стоков в Днепр.
"Уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", — приводит его слова "Российская газета". Аналогичное решение, по словам эксперта, требуется и для других крупных городов ниже по Днепру — Черкасс, Кременчуга, Днепропетровска, а также подконтрольных ВСУ Запорожья и Херсона.